Surorile Ordinului Sfântului Vasile cel Mare (OSBM) Provincia „Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare Maria” din România celebrează, în perioada 25 martie 2023 – 25 martie 2024, Anul Jubiliar la împlinirea a 75 de ani de la fondare.

Ca fiice spirituale ale Sfântului Vasile cel Mare (329-379) și ale sorei sale, Sfânta Macrina (328-380), Surorile OSBM se conduc după regulile Sfântului Vasile cel Mare, de unde și numele de Surori Baziliene. Provincia din România face parte din Ordinul internațional, cu sediul la Roma, „care continuă misiunea Domnului Isus Cristos în locuri și culturi diferite, slujind poporul lui Dumnezeu, în special Bisericile Greco-Catolice din diferite țări. Idealul unei surori baziliene este dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele, izvorâte dintr-o credință vie și puternică și dintr-o convingere personală de a urma valorile pentru care s-a consacrat lui Dumnezeu”, se arată în pagina de prezentare a ordinului.

Prima comunitate de Surori Baziliene a luat ființă la Gherla, cel dintâi sediu episcopal al Eparhiei de Cluj-Gherla, în 1948 – anul scoaterii în afara legii a Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică. Astfel, anul aniversării jubiliare a Provinciei din România a Surorilor Baziliene coincide cu cel al comemorării martirilor și mărturisitorilor care și-au păstrat vie credința în catacombele regimului comunist, între ei, Ierarhii Bisericii Române Unite, numeroși preoți, călugări și credincioși care au îndurat persecuția și închisoarea, așa cum a fost și pentru unele Surori Baziliene.

Fondarea Surorilor Baziliene în Biserica Greco-Catolică, realizată de sr. Ana Maria Fekete, o soră vincentină dintr-o congregație romano-catolică, se leagă și de numele unui Fericit al Bisericii Greco-Catolice, Arhiereul Iuliu Hossu – pe atunci Episcop de Cluj-Gherla – și de cel al Ierom. Leon Manu OSBM – atunci egumen al Mănăstirii Nicula, mort în 1959 în închisoarea de la Gherla -, al cărui proces de beatificare se află în curs. Surorile din comunitatea întemeiată la Gherla și-au urmat drumul de rugăciune și apostolat, chiar dacă o făceau în ascuns și sub amenințarea Securității. Le-au fost aproape preoți care le-au îndrumat spiritual, între ei călugări ai Ordinului Sfântului Vasile cel Mare și preoți iezuiți. Surorile Baziliene au crescut în număr și har de-a lungul anilor de clandestinitate, apoi, din 1990, după ieșirea Bisericii și a Ordinului lor la lumină, comunitățile deja existente au fost restructurate și s-a trecut la construirea de mănăstiri în care viața călugărească specifică ordinului să poată fi trăită deplin, în libertate.

Astăzi, Provincia Surorilor Baziliene din România este formată din patru comunități locale: Mănăstirea „Sfânta Macrina” – unde se află și Curia Provincială – la Cluj-Napoca, o comunitate la Mănăstirea „Buna Vestire” din Gherla, una la Mănăstirea „Sfânta Maria” în Baia Mare și o comunitate la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Lugoj. Surorile OSBM au la Cluj-Napoca și Grădinița confesională „Sf. Ana”.

Maica Veridiana Bolfă, Superioara Provincială OSBM, a oferit detalii despre însemnătatea Anului Jubiliar al Surorilor Baziliene din România: „Sărbătorim lucrarea minunată a Domnului, înfăptuită prin fondatori și prin surorile care ne-au precedat, precum și realizările pe care Domnul le înfăptuiește prin surorile de astăzi. În anul 1948, Congregația pentru Bisericile Orientale din Roma a aprobat cererea înaintată de Preasfințitul Iuliu Hossu, astăzi Fericitul Cardinal Iuliu Hossu, de fondare a unei comunități de surori la Gherla. Dorim să fie un an de mulțumire și recunoștință, de laudă și de preamărire adusă Domnului, pentru toate harurile pe care le-a revărsat asupra Provinciei noastre în cei 75 de ani de existență”.

Sărbătorirea solemnă a Jubileului va avea loc duminică, 16 iulie 2023, la Mănăstirea „Sfânta Macrina” din Cluj-Napoca, unde, de la ora 10:00, este programată Sfânta Liturghie arhierească. Celebrarea va fi precedată de două seri de reculegere și rugăciune în biserica aceleiași mănăstiri. La eveniment vor lua parte surori OSBM din țară și din alte Provincii ale Ordinului, prieteni și colaboratori ai surorilor din țară și din străinătate. Vor fi de față persoane consacrate din alte ordine și congregații de viață călugărească, în mod particular călugări ai Ordinului Sfântului Vasile cel Mare, ordin călugăresc despre care Maica Veridiana a menționat: „Istoria Surorilor Baziliene din România este strâns legată de Părinții Bazilieni începând de la fondare. În anul 1945, când Maica Ana a ajuns la Gherla, a luat legătura cu pr. Leon Manu OSBM, cu care a colaborat la fondarea Comunității Surorilor Baziliene la Gherla, până în anul 1948 când Biserica Greco-Catolică a fost scoasă în afara legii. În anul 1971, un alt părinte bazilian, pr. Sabin Dăncuș, a fondat o nouă comunitate de Surori Baziliene, la Cluj, a cărei dezvoltare a cunoscut o perioadă de înflorire în anii 1972-1989. Acestei comunități i s-au alăturat și patru surori rămase din prima comunitate din Gherla”.

„Dorim să trăim acest an cu sensibilitate și angajare nouă în ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, în ascultarea glasului Bisericii din timpurile noastre și să recitim voința lui Dumnezeu pentru Provincia noastră. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu ca Anul Jubiliar să fie un an de îndurare și binecuvântare, un an de reînnoire personală și comunitară. El să ne lumineze căile și mijloacele de care să ne folosim pentru a face față provocărilor actuale, ca să fim un semn al prezenței Sale și un far luminos în Biserică și în societate”, a mai arătat Superioara Provinciei a Surorilor Baziliene.

