Maramureșul este probabil ultima redută a tradițiilor, a portului străvechi și a obiceiurilor nealterate de modernism. Despre satele din acest colț de țară care parcă au încremenit în timp au scris și scriu numeroși jurnaliști.

În Jurnalul de Călătorie, Alexandra Cristian vorbește în termeni elogioși despre Breb, satul care este un adevărat magnet pentru turiști.

„Primul weekend din Iunie, m-a gasit in Maramures. Aflata aici intr-un info trip, la invitatia celor de la Eco Maramures, am avut sansa sa descopar intreaga zona ecoturistica Mara – Cosau – Creasta Cocosului, dar mai ales, fascinantul sat Breb. Eu una m-am indragostit iremediabil de autenticul locului si recomand din suflet aceasta destinatie de vacanta. Asadar, daca ajungeti in Maramures, este un must have, o oprire in satul Breb, unul dintre cele mai frumoase sate din Romania.

Satul Breb se afla in partea Central-Nordica a Maramuresului, la baza muntilor Gutai fiind situat la o distanta de 25 km de Sighetul Marmatiei si 52 km de Baia Mare. Impreuna cu Hoteni si Sat Sugatag, Brebul apartine de comuna Ocna Sugatag, aflata la 7 km departare.

Brebul este un tinut bogat in traditii si obiceiuri vii de sute de ani, un sat vizitat de turistii straini, cuceriti de felul in care acesta este conservat dar si de frumusetea cadrului natural in care este amplasat. Satul maramuresan i-a convins pe multi sa renunte la viata agitata de la oras pentru un trai linistit in mijlocul naturii. Romani si deopotriva straini s-au mutat in Breb pentru a duce o viata simpla la tara, intr-un colt de rai ferit de tumultul oraselor.”, spune Alexandra Cristian.