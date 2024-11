Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru introducerea salariului minim european în România. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2025 se va modifica formula de calcul a salariului minim și acesta va crește la cel puțin 4100 de lei.

Proiectul de lege are ca obiect transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2022/2041 a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 octombrie 2022 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

Ca atare, proiectul de lege cuprinde reglementări pentru asigurarea unui nou mecanism de stabilire a nivelului salariului minim, cât şi a faptului că salariaţii au acces la o protecţie a salariului minim, sub forma unui salariu minim legal sau sub forma unor salarii şi condiţii decente de muncă stabilite în temeiul unor contracte colective de muncă, acorduri colective sau alte acorduri scrise.

În aceste condiții, salariul minim ar urma să crească la cel puțin 4.100 de lei brut, de la 1 ianuarie 2025, ceea ce ar reprezenta aproximativ 2.450 lei salariul net, față de 2.363 lei net, cât este în prezent.

Prin urmare, modificările aduse în comisii față de proiectul Guvernului sunt următoarele:

• salariul minim brut se stabilește anual prin actualizare periodică și se aplică la data de 1 ianuarie, prin hotărâre de Guvern, după consultarea confederațiilor sindicale și patronale;

• ITM poate să facă mai des în controale la firmele problematice, fără a fi considerat un comportament discriminatoriu;

• angajații unei firme vor fi plătiți chiar dacă se află în grevă.

În plus, până la jumătatea lunii noiembrie va trebui emisă Hotărârea de Guvern privind formula de calcul, când se va stabili cu exactitate valoarea salariului adecvat (salariul minim european).

Președinte

Filiala CECCAR Maramureș

Conf. univ. dr. CUCOȘEL Constantin

Sursa FOTO: Presidency.ro