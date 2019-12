Vremea s-a racit fata de zilele precedente.

Cel mai rece a fost la Targu Lapus si Cavnic -7 grade Celsius. Alte valori -6 grade la Seini, Somcuta Mare si Borsa, -5 grade Celsius in Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Ocna Sugatag, Dragomiresti, Viseu de Sus, Salistea de Sus. A nins in zona montana inalta. Stratul de zapada masura in aceasta dimineata 2 cm la Vf. Iezer. Vremea va fi astazi apropiata de normalul termic al perioadei.