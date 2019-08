În perioada 17 – 18 august 2019 a avut loc cea de-a XX-a ediție a festivalului devenit deja tradiție, ”Pântru mândra din Botiza”. În organizarea primarul Florea Poienar cei prezenți au asistat, și în acest an, la o paradă a celor mai frumoase costume populare, întreaga manifestare stând sub semnul tradiției și al autenticului.

La fel ca în anii precedenți, alături de edilul din Botiza au venit pentru a saluta botizenii și a transmite gândurile lor bune atât președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, consilieri județeni, cât și primari din întreg județul. Cuvântul de deschidere a aparținut preotului din Botiza, care a început discursul său cu o rugăciune.



”Este o sărbătoare la care ne adunăm pentru a ne întâlni cu fiii satului, cu cei plecați peste hotare, este șansa noastră să ne revedem cu prietenii și pe toți cei dragi nouă. Le mulțumesc tuturor celor care au ales să ne fie alături în aceste momente importante și care nu sunt deloc puțini. Aduc sincere mulțumiri Consiliului Județean care finanțează 80% din costurile sărbătorii noastre, dar în special mulțumesc administrației județene pentru sprijinul pe care ni-l acordă tuturor proiectelor pe care le derulăm în Botiza”, a declarat primarul Florea Poienar.

Gânduri bune au transmis consilierii județeni Liliana Moga, Florica Roman și Ioan Buda, dar și primarul municipiului Sighetu Marmației, Horia Scubli, primarul comunei Cupșeni, Lucia Butcure, Anuța Bizău, edilul din Bogdan Vodă, Irina Iusco, primarul comunei Șieu, Matei Godja, edilul din Oncești, Ioan Pasere, primarul comunei Strâmtura și edilul din Groșii Țibleșului, Nicolae Burzo.

Gabriel Zetea: ”Sufletul maramureșeanului este cel care atrage turiștii în județul nostru”

Ferice de comunitatea care are atât de mulți prieteni, iar Botiza este cu adevărat o comună binecuvântată, a declarat în cuvântul său șeful administrației județene, Gabriel Zetea.

”Am fost la foarte multe manifestări în ultima lună, la acțiuni organizate în localitățile Maramureșului, la întâlniri cu fiii satului, la sărbători legate de diverse evenimente, însă rar mi-a fost dat să văd atât de mulți prieteni din comunități învecinate sau de mai departe, care să vină să cinstească locul și pe primul gospodar. Mă bucur că, și în acest an, Consiliul Județean Maramureș este din nou partener și organizator al acestui eveniment renumit pe întreaga Valea Izei, unde suportul financiar acordat a fost unul consistent, instituția județeană finanțând 80% din totalul acțiunii. Alături de colegii consilieri județeni am decis să ajutăm fiecare comunitate maramureșeană care ne arată că dorește să păstreze cu adevărat tradiția noastră moștenită din moși-strămoși. Din acest motiv, cu trei ani în urmă, în 2016, am realizat un parteneriat între Consiliul Județean Maramureș și administrațiile locale, în special pentru promovarea județului nostru ca un brand turistic. Și cred că nu a rămas vreo manifestare locală tradițională autentică care să nu fie sprijinită din toate punctele de vedere de către administrația județeană, atât financiar cât și logistic, dar și prin prezența la târguri de turism naționale sau internaționale. Iar acest lucru este vizibil prin numărul mare de turiști care aleg să viziteze Maramureșul, pentru că au ce să vadă în aceste locuri atât de frumoase pe care le avem aici. Și am convingerea că ceea ce îi atrage este și sufletul maramureșeanului, felul în care știe să își păstreze și să iubească tradiția moștenită din bătrâni, pentru a o transmite, mai departe, generațiilor viitoare”, a declarat Zetea.

În final, șeful administrației județene a transmis și localnicilor din Botiza vestea așteptată cu atât de multă nerăbdare de toți locuitorii de pe Valea Izei, respectiv semnarea ordinului de începere al lucrărilor pe partea de proiectare și execuție, în valoare de 30 de milioane de euro, pe acest drum județean care nu a fost reabilitat de câteva decenii.

Programul a continuat apoi cu reprezentațiilor oferite pe scenă de ansamblurile folclorice de pe Valea Izei și din Țara Lăpușului, dar și de alți soliști de muzică populară care au încântat publicul prezent la sărbătoarea din Botiza.