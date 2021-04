Veste bună pentru cei care vor să participe la marile festivaluri în acest an. Acestea se vor relua, însă în anumite condiții. Eduard Chereji, director de marketing la UNTOLD, a vorbit duminică, în exclusivitate la Antena 3, în ce condiţii va avea loc evenimentul de la Cluj.

În anii trecuți, UNTOLD, festivalul care a avut loc în Cluj-Napoca este cel mai mare festival local, atât ca încasări, cât și ca număr de participanți. Cifrele arată că peste 45 de milioane de euro sunt veniturile generate la bugetul local.

„Da, e o veste bună, pentru că iată, după mai multe luni în care noi am tot spus că, ar fi normal ca oamenii care sunt vaccinaţi, fie fac dovada că au trecut prin boală, având anticorpi, fie sunt testaţi la intrarea în spaţiul de eveniment.

Am avut o serie de întâlniri în grupul de lucru pe care l-am solicitat şi iată, că într-un final s-a întâmplat. Noi am spus acolo destul de clar, că atâta vreme cât absolut toţi participanţii la un eveniment în aer liber, la un eveniment mare, fie sunt testaţi la intrare, fie fac dovada anticorpilor, fie fac dovada vaccinului, ar trebui să fie lăsaţi la eveniment. În acest caz, nu ar trebuie să se mai pună problema unei limitări, a unui număr limitat de persoane, pentru că dacă absolut toţi cei care sunt acolo nu reprezintă un risc de transmisie, nu vedem de ce ar exista o limitare. De asemenea, am spus-o din acel moment, că tocmai pentru că acei oameni nu reprezintă un risc, nu ar mai trebui să se pună problema de a purta masca, sau de a vorbi de o distanţare socială, cu atât mai mult cu cât la un eveniment de acest gen, se ştie că oamenii vin de obicei porniţi pentru a se distra, pentru a fi cu prietenii lor şi atmosfera e puţin mai prietenoasă, şi atunci că această distanţare socială e greu de crezut că s-ar putea păstra la un astfel de eveniment.

Ceea ce Ministerul Culturii a anunţat vineri, practic, reprezintă o parte din propunerile pe care Ministerul le are din planul de restartare. Ele sunt propuse în dezbatere publică la ora actuală şi sigur că şi noi vom mai veni cu amendamentele noastre. Noi credem cu tărie că nu avem niciun motiv pentru care experienţa de festival să fie într-un fel alterată de nevoia de a purta mască, sau de fi acea distanţare socială, tocmai pentru că, riscurile ar fi eliminate în proporţie de 99%, prin faptul că oamenii fie ar fi testaţi, fie ar avea anticorpi, fie ar fi vaccinaţi (…)

Noi cei din zona de evenimente, trebuie să fim lăsaţi să ne facem treaba, sau să fim lăsaţi să ne facem activitatea doar când găsim soluţia care să elimine proporţie de 100% orice fel de risc. E un lucru pe care trebuie să ni-l asumăm cu toţii. Facem tot ceea ce depinde de noi pentru a elimina în proporţia cea mai mare cu măsură. Măsurile pe care le-am propus cred că sunt cele mai drastice care au fost propuse de un organizator, sau de către o entitate care îşi desfăşoară activităţi în acest moment” declarat Eduard Chereji, duminică, la Antena 3.