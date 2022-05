Pe langa clasicele pacanele sau jocuri de masa si carti (ruleta, poker, blackjack si altele), in gama de jocuri de noroc exista si alte atractii, iar una dintre acestea este reprezentata de loteriile online.

Jocul de loto pe internet a devenit tot mai popular in Romania in ultimii ani, iar daca nu stii prea multe despre el, in continuarea acestui articol iti voi oferi toate informatiile de care ai nevoie – ce este jocul de loto, unde poti juca, loterii online populare si alte detalii utile.

Ce este jocul de loto online?

Jocul de loto este un joc de noroc ce presupune extrageri de numere si anticiparea corecta a acestora. Desfasurarea lui este extrem de simpla si presupune alegerea loteriei la care vrei sa participi, selectarea numerelor favorite si ulterior asteptarea extragerii.

In functie de cate numere ai anticipat corect vei primi un anumit castig, tinand cont bineinteles si de miza plasata pe biletul respectiv.

Exista mai multe tipuri de extrageri loto pe care le vei intalni pe internet, de la clasicul 6 din 49 cu care suntem obisnuiti de ani buni la Loteria Romana si pana la extrageri de tipul Keno 20/80, 10/20 si multe altele.

De asemenea, poti opta si pentru diferite sisteme de joc pe biletul tau, astfel ca nu toate numerele pe care pariezi trebuie sa fie extrase pentru a castiga ceva.

Unde poti juca la loterii online?

Asa cum spuneam si mai sus, jocul de loto online a castigat tot mai mult aprecierea romanilor in ultimii ani. Astfel, au aparut pe internet tot mai multe platforme licentiate de casino online care ofera, printre altele si posibilitatea de a participa la loterii internationale.

Unul dintre cele mai apreciate site-uri din Romania pe care poti juca loto este PublicWin , acolo unde vei fi intampinat, pe langa o oferta extinsa de loterii disponibile si de bonusuri si promotii interesante.

Bineinteles ca deschizandu-ti cont pe aceasta platforma vei putea accesa si alte sectiuni de jocuri de noroc, precum pariuri pre-meci, pariuri live, casino, casino live sau sporturi virtuale.

Cele mai populare loterii online

Odata ce vei intra pe o platforma de loto online de top, vei observa imediat oferta variata de loterii disponibile. Pe cele mai bune site-uri vei gasi extrageri din peste 25 de tari. Astfel, nu vei avea cum sa te plictisesti vreodata si vei putea participa mereu la noi extrageri la care sa iti incerci norocul.

Totusi, daca nu ai mai jucat pana acum la loto pe internet, poti incepe prin a testa cele mai populare extrageri, precum:

Grecia Kino 20/80 – extrageri din 5 in 5 minute

– extrageri din 5 in 5 minute Italia Keno 20/90 – extrageri din 5 in 5 minute

– extrageri din 5 in 5 minute Keno Polonia 20/70 – extrageri din 4 in 4 minute

– extrageri din 4 in 4 minute Multi Polnoia 20/80 – 2 extrageri pe zi

– 2 extrageri pe zi Italia Win for Life 10/20 – extrageri din ora in ora

Pe langa aceste loterii, care pot fi considerate cele mai populare, romanii acceseaza in numar mare si alte extrageri: Slovacia Keno 20/80, Polonia Kaskada 12/24, Franta 5/49, Spania 6/49, Polonia 6/49, Grecia 6/49 si multe altele. Vei putea participa chiar si la extrageri loto din Statele Unite, Singapore sau Australia, de exemplu.

De ce sa joci loto pe internet?

Daca te intrebi care sunt motivele pentru care merita sa incerci si tu jocul de loto online, iata mai jos cateva dintre ele:

Beneficiezi de bonusuri si promotii – atat la deschiderea contului pe platformele de loto online, cat si ulterior, vei incasa diferite oferte promotionale care iti vor aduce bani in plus la buget, pariuri gratuite sau alte asemenea beneficii

– atat la deschiderea contului pe platformele de loto online, cat si ulterior, vei incasa diferite oferte promotionale care iti vor aduce bani in plus la buget, pariuri gratuite sau alte asemenea beneficii Jocul este usor de inteles si de jucat – nu trebuie sa ai niciun fel de experienta pentru a juca la loteriile online, ci vei invata exact cum functioneaza totul in doar cateva momente: alegi extragerea, numerele dorite, tipul de bilet (simplu sau sistem), miza dorita si asta este tot, nu iti ramane decat sa astepti extragerea

– nu trebuie sa ai niciun fel de experienta pentru a juca la loteriile online, ci vei invata exact cum functioneaza totul in doar cateva momente: alegi extragerea, numerele dorite, tipul de bilet (simplu sau sistem), miza dorita si asta este tot, nu iti ramane decat sa astepti extragerea Poti obtine castiguri bune cu o investitie minima – daca esti suficient de norocos si inspirat in alegerea numerelor, poti sa inregistrezi castiguri frumoase, totul fara sa scoti prea multi bani din buzunar; poti juca bilete online la loto chiar si cu numai 1 RON

– daca esti suficient de norocos si inspirat in alegerea numerelor, poti sa inregistrezi castiguri frumoase, totul fara sa scoti prea multi bani din buzunar; poti juca bilete online la loto chiar si cu numai 1 RON Plasezi bilete fara taxe – plasarea biletelor la loteriile online este complet gratuita, fara a fi percepute niciun fel de taxe

– plasarea biletelor la loteriile online este complet gratuita, fara a fi percepute niciun fel de taxe Joci loto online de pe mobil – prin intermediul aplicatiilor de jocuri de noroc pentru telefon, dar si a site-urilor web optimizate pentru mobil, te vei putea distra la loteriile online oricand doresti, de oriunde te-ai afla, atat timp cat ai o conexiune la internet

– prin intermediul aplicatiilor de jocuri de noroc pentru telefon, dar si a site-urilor web optimizate pentru mobil, te vei putea distra la loteriile online oricand doresti, de oriunde te-ai afla, atat timp cat ai o conexiune la internet Ai la dispozitie statistici utile – pe majoritatea site-urilor care ofera pariuri pe loto vei avea parte de statistici interesante ce te pot ajuta in alegerea numerelor, precum: cele mai frecvente/rare perechi de numere, cele mai frecvente/rare numere si altele

– pe majoritatea site-urilor care ofera pariuri pe loto vei avea parte de statistici interesante ce te pot ajuta in alegerea numerelor, precum: cele mai frecvente/rare perechi de numere, cele mai frecvente/rare numere si altele Alegi dintr-o gama variata de loterii – loteriile online sunt intr-un numar extrem de mare pe platformele licentiate, astfel ca vei avea intotdeauna extrageri din care sa alegi si la care sa afli rezultatul in doar cateva minute