Fostul afacerist Sorin Ovidiu Vîntu spune, într-un material video publicat pe pagina sa de Facebook, că România se află de partea greşită a conflictului din Ucraina şi chiar afirmă că masacrul lăsat de forţele ruseşti în vecinătatea Kievului ar putea fi o manevră de propagandă a preşedintelui Zelenski.

„Încep prin a explica ce este o lume multipolara. Din ce am spus pana acum, unii cretini au tras concluzia ca sunt rusofil. Fals, nu vreau ca Rusia sa conduca planeta, fereasca Dumnezeu. Orice imperiu care este singur la butoane va face aceleasi porcarii pe care le-au facut si le fac in continuare americanii.

Nu, eu inteleg mai multe poluri de putere care sa se echilibreze reciproc. De exemplu avem la nivel mondial asociatia BRICS, foarte puternica organizatie. Ce inseamna BRICS? Inseamna Rusia, China, India, Brazilia si Sud-Africa. O forta de genul acesta, daca isi introduce si niste amendamente militare, se joaca cu NATO la fel cum te-ai juca cu un catelus prin casa.

Rusia singura, intr-un razboi cu NATO ii bate de le suna apa in cap. Nu cu armele clasice, dar Rusia este o imensa putere nucleara. Deci glumitele alea ca Putin e dement, e nebun, e tampit sunt propaganda si nimic altceva.

Suntem iarasi de partea gresita a istoriei. Am citit o remarca a cuiva care spunea ca noi incepem razboaiele cu unii si le terminam de partea celorlalti. Probabil asa se va intampla si acum. Repet, NATO si UE sunt organizatii nocive, in care noi nu avem ce cauta.

L-am vazut pe Zelenski in Parlamentul Romaniei. Minunat baiat. Marioneta asta a promis ca le da spaga contractele pentru refacerea Ucrainei, daca ii boicotam la maxim pe rusi. Cat de penibil si jenant este? Celebrul masacru la care se face referire, ca azi doar asta am vazut, putea foarte bine sa fie regizat de Zelenski, propaganda. Nicio informatie venita de pe front nu este credibila, nici dinspre Zelenski, nici dinspre Putin, mint cu nerusinare toti. Ca asa se face in razboi.

La ora actuala avem de-a face in Ucraina cu doua tipuri de razboi: unul pe teren si unul hollywoodian. In rolul principal, Zelenski, care aplica pentru Oscarul de anul viitor. Totul este show din partea lui Zelenski, un penibil. Iar parlamentarii romani s-au rugat de paiata asta sa vina sa vorbeasca in Parlament si el a promis ca se va purta frumos cu romanii din Ucraina.

Ce parere am despre parlamentarii romani? Niciunul nu merita sa conduca Romania.”, a spus Sorin Ovidiu Vîntu.