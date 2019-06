În după amiaza zilei de 20 iunie a.c., în baza unei informații și cu prilejul unei acțiuni pentru combaterea infracțiunilor pe linie rutieră și de contrabandă, un echipaj de poliție a pus în funcțiune semnalele acustice și luminoase, cu autospeciala de serviciu, pe direcție frontală, față de un autoturism de teren care se deplasa pe raza comunei Poienile de sub Munte, județul Maramureș.

Șoferul mașinii de teren și-a continuat deplasarea și a accelerat înspre autospeciala de poliție, virând brusc pe un teren accidentat, pentru a-și asigura scăparea.

Ca urmare a acestui fapt, polițiștii au pornit în urmărirea autovehiculului, unul dintre aceștia executând mai multe focuri de armă, atât în plan vertical, cât și în direcția mașinii. Pe timpul urmăririi, șoferul autoturismului a părăsit partea carosabilă, traversând albia Râului Luhei. La scurt timp, polițiștii au identificat autoturismul, care fusese abandonat într-o zonă din apropiere, parcat lângă o casă.

De asemenea, din primele verificări realizate la fața locului, s-a constatat că, în acea casă, la niște cunoștințe, suspectul abandonase 3 minori (2 fetițe și 1 băiat), cu vârste cuprinse între 5 și 16 ani. Una dintre minore (în vârstă de aproximativ 7 ani) prezenta o rană la picior, motiv pentru care polițiștii i-au acordat primul ajutor și au solicitat intervenția ambulanței. Ulterior minora a fost transportată la spital, aceasta fiind în afara oricărui pericol.

Suspectul a fost găsit într-o livadă din zonă, a fost audiat şi , întrucât există suspiciuni cu privire la capacitatea acestuia de discernământ, a fost internat la Spitalul Minicipal Sighetu Marmației în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ”punere în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”, “punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare ”și “lasarea fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate”.

Menționăm faptul că autoturismul de teren era radiat din circulație și avea număr fals de înmatriculare. Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul Poliţiei Vişeu de Sus. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-au petrecut faptele.