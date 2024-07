BBC a vorbit cu un martor care a declarat că a văzut pe cineva cu o puşcă în afara perimetrului unde se ţinea mitingul lui Trump şi a încercat să îl indice poliţiei, înainte ca acesta să deschidă focul.

Martorul, identificat ca Greg, a declarat pentru BBC că şi el se afla în afara mitingului şi doar îl auzea pe fostul preşedinte vorbind, când a observat un bărbat deasupra unui acoperiş. „L-am observat pe tip târându-se pe acoperişul clădirii de lângă noi, la 15 metri distanţă de noi”, a spus Greg. „Avea o puşcă, l-am putut vedea clar cu o puşcă”, a declarat martorul.

Greg susţine că l-a arătat pe bărbat poliţiei. „Următorul lucru pe care îl ştiu este că mă gândeam de ce mai vorbeşte Trump? De ce nu l-au dat jos de pe scenă?”, a relatat el. „Stăteam acolo şi îl arătam cu degetul, apoi, cinci focuri de armă s-au auzit”, susţine martorul.

BBC a precizat că situaţia este încă fluidă şi nu poate verifica pe deplin aceste relatări ale primilor martori.

Pe de altă parte, un participant la mitingul lui Trump a descris împuşcăturile de sâmbătă seară ca generând un haos total, unii oameni din mulţime nefiind la început siguri de ceea ce se întâmpla.

„Iniţial, părea că au explodat nişte petarde”, a declarat Joseph Mine pentru CNN. „Jumătate din mulţime, din capătul îndepărtat al mitingului, a crezut că este un fel de glumă ciudată, cealaltă jumătate a mulţimii ştia că nu este aşa şi încerca să împingă sau să convingă restul mulţimii că acest lucru este serios. Cred că toată lumea a înţeles – foarte repede – că era o situaţie periculoasă şi toată lumea a început să se adăpostească”, a spus el.

Martorul a descris cum a văzut un bărbat din tribunele din apropierea sa lovit în cap de focuri de armă, iar o altă femeie din apropiere a fost atinsă în braţ. El a spus că a fost greu să îşi dea seama din ce direcţie veneau focurile de armă şi a adăugat că poliţia s-a mişcat rapid pentru a goli tribunele. „Este ceva la care nu te aştepţi, este foarte şocant”, a adăugat el.

Într-un interviu acordat CNN, procurorul districtului Butler, Richard A Goldinger, a declarat că, pe lângă cei doi morţi de la mitingul lui Trump, o altă persoană a fost rănită şi se află în „stare gravă”.

El a confirmat că trăgătorul se afla în afara perimetrului de securitate, ceea ce înseamnă că nu a trecut prin magnetometrele menite să dezvăluie armele de foc.

Nu ştiu cum ar fi ajuns în locul în care se afla, dar era în afara perimetrului şi cred că va trebui să ne dăm seama cum a ajuns acolo”, a spus el.

FBI este la locul împuşcăturilor din Butler, Pennsylvania. FBI „va continua să lucreze împreună cu U.S. Secret Service pe măsură ce ancheta avansează”, a declarat agenţia într-un scurt comunicat.

Trei surse din forţele de aplicare a legii au confirmat pentru CNN că trăgătorul a fost în afara locului de desfăşurare a mitingului fostului preşedinte Donald Trump din Pennsylvania.

Două dintre aceste surse spun că trăgătorul se afla pe un acoperiş, în afara perimetrului. Mai multe surse de aplicare a legii s-au referit la acest individ ca la un lunetist, deşi detalii suplimentare cu privire la acest lucru nu sunt clare.

Procurorul districtului Butler, Richard Goldinger, a declarat că detectivul său şef i-a spus că trăgătorul se afla pe o clădire adiacentă proprietăţii, dar nu are detalii suplimentare despre persoană. „Ar fi fost nevoie de o puşcă. Au fost câteva sute de metri”, a menţionat el.

Preşedintele Joe Biden a condamnat împuşcăturile de la mitingul lui Donald Trump şi a declarat că violenţa nu trebuie tolerată.

„Este ceva rău, este unul dintre motivele pentru care trebuie să fim solidari în această ţară”, a spus el, vorbind din statul natal, Delaware. „Nu putem permite ca acest lucru să se întâmple. Nu putem fi aşa, nu putem tolera aşa ceva”, a insistat el.

Biden a adăugat că a încercat să ia legătura cu Trump, menţionând că fostul preşedinte este cu medicii săi şi pare să se simtă bine. „Intenţionez să vorbesc cu el în scurt timp, sper că atunci când mă voi întoarce la telefon”, a spus Biden.

Întrebat dacă el crede că Trump a fost victima unei tentative de asasinat, Biden a spus: „Nu ştiu suficient … Am o opinie, dar nu am niciun fapt”.

Associated Press relatează că doi oficiali din cadrul forţelor de ordine au confirmat că împuşcăturile de la mitingul lui Donald Trump sunt investigate ca o tentativă de asasinat.

