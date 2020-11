Mai este puțin până când vom mânca mâncarea tradițională de Crăciun și ne vom putea bucura de tăierea porcului. Una dintre delicatesele preferate iarna este șoriciul, mai precis pielea porcului.

Dar ce impact are șoriciul asupra corpului uman? Câte calorii are și ce valori nutritive are șoriciul, aflați în continuare.

Şorici de porc: calorii, valori nutriţionale

100 de grame de şorici de porc înseamnă:

– 563 de calorii

– 35 de grame de grăsimi

– 63 de grame de proteine

– 3 grame de sodiu

– 80 mg potasiu

Așadar, sunt destul de multe calorii. Doar 100 de grame aduc aproximativ o tremie din aportul de calorii normal pentru o femeie și un sfert din caloriile pe care trebuie să le consumeun bărbat.

Ați putea evita numărul mare de calorii, dacă veți curăța foarte bine grăsimea de sub pielea de porc. Grăsimile saturate şi sodiul din şoriciul de porc sunt contraindicate în cazul persoanelor care au colesterolul mărit sau hipertensiune.

Având atât de multe calorii, şoriciul de porc ţine de foame şi oferă energie. Conţine grăsimi nesaturate, în special acid oleic, care se regăseşte şi în uleiul de măsline, care sunt foarte bune pentru sănătatea inimii.

Şoriciul de porc este bogat în colagen, la fel ca pielea şi oasele de pui, ajutând la dobândirea elasticităţii pielii şi pentru sănătatea oaselor şi a articulaţiilor.

Există și anumite simptome neplăcute în urma consumării șoriciului. De exemplu, pot apărea crampe stomacale, constipaţie şi senzaţie de vomă. Mai există un mic dezavantaj ce vine împreună cu consumul de șorici: aportul mare de sare. Tradițional, așa se mănâncă pielea porcului proaspăt tăiat, presărată cu o cantitate serioasă de sare. Aceasta, însă, poate aduce neplăceri în ceea ce privește sănătatea, mai ales în cazul celor cu probleme de inimă.

Așadar, poftă bună la șorici, dar atenție la consumul exagerat!