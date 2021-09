Sub privirile satisfăcute ale parlamentarilor USR Plus, în frunte cu dl Barna, vicepreședintele Camerei Deputaților și al PNL, dl Florin Roman, a fost pur și simplu umflat, luat de subțiori, de haidamacii AUR, i s-a smuls scaunul, s-a aruncat cu dosare în el, i s-a luat microfonul, pe care l-a înșfăcat dna Dragu, încăpreședinta Senatului, deși USR Plus a rupt coaliția pe baza căreia a primit postul.

Potrivit regulamentului, ședințele comune ale Parlamentului sunt conduse alternativ de președintele Camerei și de cel al Senatului. Precedenta ședință comună a fost condusă de dna Dragu. Azi, era, deci, rândul dlui Ludovic Orban. Acesta s-a dus să-și facă campanie electorală în teritoriu și l-a delegat, ca înlocuitor, pe dl Florin Roman. Care avea deci toată îndreptățirea să conducă ședința.

Dar, și dacă n-ar fi avut-o, poziția sa trebuia lămurită prin discuție, prin argumente, eventual prin vot de către parlamentarii prezenți. Nu prin intervenția SturmAbteilung, detașamentele de asalt ale AUR. Cu acest prilej, factura fascistoidă a acestei formațiuni, care soluționează situațiile politice prin violență fizică, a fost limpede lacrimă.

Nu pot decât să vă rog să vă gândiți ce s-ar petrece într-o Românie guvernată de AUR. Împreună cu USR Plus. (Cristian Tudor Popescu)