Turistii care au ales sa petreaca vacanta de Craciun in Maramures au ales satele care detin pensiuni in case vechi, dar si pensiunile situate in vecinatatea domeniilor schiabile, a declarat, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania – ANTREC, filiala Maramures, Livia Sima.

„Turistii mai pretentiosi, dar si turistii care doresc sa simta bucuria Craciunului de odinioara au ales pensiunile care functioneaza in vechi case taranesti, unele vechi de peste 150 ani. Din nefericire, numarul acestor pensiuni care functioneaza in Maramures e mic – doua, trei, cred. Sunt case vechi, case care respecta arhitectura traditionala din lemn si piatra, cladirile sunt neschimbate, doar sunt bine intretinute si pastreaza patina de arhaic asa cum rar se mai poate intalni. Aceste case sunt foarte cautate pe toata durata anului pentru ca ofera conditii de cazare specifice unei case taranesti. Asemenea case mai pot fi intalnite in satul Breb, recunoscut ca valoare de patrimoniu turistic national. Aici, in Breb, localnici, dar si mai multe familii de englezi stabilite aici au cumparat case vechi, apoi le-au pregatit cu ajutorul unor arhitecti pentru a fi introduse in circuitul turistic”, a spus Livia Sima.

Potrivit acesteia, o alta categorie de turisti a optat pentru pensiunile situate in vecinatatea domeniilor schiabile din statiunile montane.

„Turistii din zona Banatului, Dobrogea, dar si din Transilvania au ales sa se cazeze in pensiunile situate in vecinatatea domeniului schiabil Cavnic ( Muntii Gutai), unde au fost puse in functiune tunurile de zapada si exista iluminat nocturn. O parte dintre turisti s-au cazat la pensiunile din orasul Cavnic sau in satele si comunele apropiate. Sarbatoarea Craciunului din acest an n-a fost prea darnica in zapada, iar proprietarii domeniilor schiabile au facut eforturi deosebite pentru a asigura o mare parte din necesarul de zapada folosind tunurile de zapada”, a declarat Livia Sima.

Majoritatea turistilor care au ales sa petreaca vacanta de Craciun in Maramures s-au orientat catre pensiuni din satele Breb, Botiza, Salistea de Sus si Ieud.

„La noi satul e plin de turisti care au venit sa petreaca sarbatoarea Craciunului (…) Daca vremea o sa fie buna, n-o sa ploua, atunci sigur oaspetii vor putea face o plimbare cu caruta trasa de cai pe ulitele satului”, a declarat, pentru AGERPRES, proprietarul unui atelaj de cai din satul Breb, Radu Pop.

Conform unui reprezentant al biroului de turism Visit Maramures, entitate aflata in subordinea CJ Maramures, cateva mii de turisti petrec vacanta de Craciun in satele, comunele sau statiunile montane din Muntii Gutai, Muntii Tiblesului sau Pietrosul Rodnei. Pretul unei zile de cazare all inclusive poate oscila intre 200 si 450 de lei, in functie de serviciile oferite.