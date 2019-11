Nu e nevoie sa fii sofer, ca sa stii ca portbagajul unei masini trebuie sa contina musai o trusa medicala auto sau un cric si roata de rezerva. Chiar si soferii incepatori cunosc, in mare parte, lista dispozitivelor indispensabile pentru un automobilist incepator, atunci cand pleaca la drum ceva mai lung. Iata ce considera romanii ca mai poate fi util:

Redresorul auto

Un redresor te scuteste de situatiile neplacute, cand bateria masinii se poate descarca, iar tu ajungi in imposibilitatea de a porni autoturismul. Un model mic, tinut mereu in portbagaj, te ajuta sa mentii autonomia acumulatorului, atat pe timp de iarna, cand riscul de descarcare creste, mai ales la bateriile vechi, cat si in cazul in care nu gasesti un alt sofer care sa iti ofere o mana de ajutor sau sa aiba cabluri de incarcare la el.

Invertorul auto

Nu e atat de popular precum s-ar crede, insa asa cum aflam si pe Clovis.ro, invertorul iti poate oferi acces la curent alternativ, chiar si cand esti pe drum, calatoresti spre o destinatie de vacanta sau pur si simplu ai nevoie de o priza in masina, cu unda sinus modificata. Bineinteles, nu se recomanda atunci cand vorbim despre un consum excesiv de energie, deoarece se poate supraincalzi rapid.

Senzorii de parcare

Unii se descurca din prima sa faca orice fel de parcari, altii niciodata nu se obisnuiesc cu ideea, iar pentru cei care nu numai ca vor sa conduca fara grija, dar si sa perfectioneze arta efectuarii parcarilor, niste senzori pe masura pot completa dotarile masinii. Pentru cei pretentiosi, afisajul pe ecran este un “must have”, in timp ce pentru restul, alerta sonora poate fi considerata o functie suficienta ca sa se descurce in orice siutatie.

Camera video auto

Este lesne de inteles ca popularitatea acestor dispozitive nu a scazut, in ciuda faptului ca statutul inregistrarilor ramane incert, ca posibile probe in instanta. Majoritatea soferilor prefera sa apeleze la aceste dispozitive pentru a avea o evidenta clara a drumurilor efectuate si a evenimentelor din trafic, indiferent ca sunt notabile sau nu ies deloc din comun. Camerele marsarier, in schimb, pot fi utile, alaturi de senzorii de parcare, la efectuarea manevrelor adecvate.

Lada frigorifica auto

Cand pleci in concediu cu masina personala, un dispozitiv frigorific pentru alimente poate sa te scoata din impas. Bineinteles, este de complet prost gust sa pleci cu mancarea la drum, mai ales cand dai peste un market in orice orasel si satuc sau chiar poti merge la restaurant.

Pe de alta parte, daca vrei sa pastrezi cateva sticle de apa la rece sau niste bauturi racoritoare, conteaza sa folosesti o lada care sa izoleze bine, sa nu ocupe mult spatiu si sa reziste eficient la uzura.

Aspiratorul de mana

Nu spune nimeni ca trebuie sa fii zgarcit cand vine vorba de igienizarea masinii, dar nici nu o poti duce zilnic la spalatoria auto, mai ales cand ai copii sau animale de companie. Pentru a curata eficient interiorul, un mic aspirator portabil, de mana, pare sa fie solutia ideala cand vrei sa elimini firimituri, par de animale sau scame de pe bancheta din spate.