Articolele vestimentare pe care le alegi pentru ținutele din sezonul rece trebuie să ofere, pe lângă un aspect estetic deosebit, și confortul termic dorit, iar dacă adaugi și un strop de personalitate ținutei, atunci vei avea garanția unei potriviri perfecte, respectiv a unui rezultat cu care să atragi privirile celor din jur.

Te poți simți specială în orice bluză care te face să te simți bine, care îți oferă posibilitatea de a fi tu însăți, însă este extrem de important să ții cont de anumite aspecte atunci când alegi bluza potrivită pentru completarea perfectă a ținutelor tale casual sau sport, office sau de ocazie.

Ce modele de bluze să alegi pentru ținutele sport?

Ținutele sport trebuie să fie, prin definiție, extrem de confortabile și să îți ofere libertatea de mișcare dorită. O ținută sport trebuie să fie potrivită și în funcțiile de condițiile de vreme, mai ales dacă este vorba despre activități sportive desfășurate în exterior, și în funcție de utilitate. Astfel, pentru o ținută sport extrem de confortabilă poți alege bluze basic sau hanorace din bumbac, cu sau fără glugă, extrem de confortabile și croite după ultimele tendințe în modă. Asortează bluza aleasă cu o pereche de pantaloni de trening sau leggings, încalță perechea confortabilă de sneakers și te poți bucura de activitățile fizice de zi cu zi sau de cele mai relaxante antrenamente sportive.

Ce modele de bluze să alegi pentru ținutele casual?

Ținutele casual trebuie să fie, de asemenea, confortabile, pentru a face față cât mai bine provocărilor zilnice pe care le poți întâlni. Pentru o ținută casual perfectă, poți alege bluzele basic cu mânecă lungă, realizate din materiale naturale, în culori la modă și cu detalii care să ofere ținutei o notă personală. Poți alege orice bluză cu mânecă lungă în dimensiunea dorită, cu glugă sau fără glugă, cu un decolteu clasic sau mai adânc, singura limită pe care o ai pentru alegerea potrivită fiind cea impusă de tine. Alegând modelele de imbracaminte dama preferate, ai ocazia de a evidenția stilul care te caracterizează în cel mai plăcut mod.

Cu ce poți purta bluzele la modă din acest sezon pentru ținute confortabile?

Alege să porți orice bluză care ți se potrivește alături de pantalonii preferați și de perechea de pantofi potrivită pentru condițiile de vreme sau pentru activitatea pe care o desfășori. Dacă alegi o bluză basic alături de o pereche de blugi skinny, poți completa ținuta cu o pereche de sneakers pentru un look casual sau cu o pereche de botine pentru un look cu un plus de eleganță, iar dacă alegi un hanorac cu glugă, poți alege o pereche de blugi în modelul preferat și o pereche de sneakers pentru un look urban perfect sau o pereche de pantaloni de trening sau de leggings și o pereche de pantofi sport pentru o ținută sport desăvârșită.