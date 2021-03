Liderul PNL, Ludovic Orban, i-a dat, marți seară, la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” difuzată la Kanal D, o primă replică dură europarlamentarului liberal Rareș Bogdan. Întrebat dacă Bogdan este șarpele pe care l-a crescut în partid, Orban a răspuns: ”Nu l-am crescut eu că era crescut (…) Și nu este normal să iți ataci un coleg de partid care s-a purtat frumos cu tine, care te-a susținut în dauna altor colegi care poate meritau mai mult.” Orban a mai spus că s-a simțit ”nedreptățit” și ”foarte neplăcut surprins” de atacurile prim-vicepreședintelui PNL.

Rareș Bogdan, la Antena 3: Probabil datorită înțelepciunii m-a numit șarpe, citește legendele Olimpului. Știți că șarpele în medicină e un simbol al vindecării, este o ființă înțeleaptă, cu viziune. Cum aș putea să mușc vreodată pe cineva, mai ales un coleg de partid. Cred că nu ajută pe nimeni polemica. Dacă vom avea ceva de discutat, vom discuta în spațiu închis, la un ceai. Eu îi spun lui Ludovic multă, multă sănătate. Eu cred că reacțiile mele poate uneori critice, nu au făcut parte din categoria mușcăturilor veninoase. Alea erau specifice practicilor medievale.

Mai jos cel relevant fragment din emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai difuzată la Kanal D:

“Rep: Este Rares Bogdan „sarpele” pe care l-ati crescut in partid?

LO: Nu l-am crescut eu ca era crescut… I-am propus lui Rares Bogdan sa candideze, de pe prima pozitie, pentru Parlamentul European, la alegerile pentru Parlamentul European. La momentul respectiv, pe baza analizelor pe care le-am facut, in afara mea, ca si posibil cap de lista la europarlamentare, era greu sa gasim in liderii interiorului partidului care sa aiba notorietate, suficienta incredere, intentie de vot, astfel incat sa poata sa <traga> lista. Si am facut foarte multe cercetari sociologice, evaluari, pentru a identifica un cap de lista si Rares Bogdan a corespuns, a fost foarte apropiat de aceea ce ne-am dorit.

Si decizia ca Rares Bogdan sa fie candidat pe prima pozitie, pe lista PNL, a fost o decizie corecta. Am castigat alegerile pentru Parlamentul European. De asemenea, am fost alaturi de Presedintele Romaniei, care a obtinut un scor zdrobitor la Referendumul pentru Justitie. Ulterior, l-am sprijinit pe Rares Bogdan pentru pozitia de prim- vicepresedinte. I-am si spus, o promovare la exceptional. Faptul ca are niste opinii este dreptul lui, faptul ca exprima public astfel de puncte de vedere critice nu este corect din punct de vedere democratic, din punct de vedere statutar. Si nu este normal sa iti ataci un coleg de partid care s-a purtat frumos cu tine, care te-a sustinut in dauna altora colegi care poate meritau mai mult.

Rep: Va simtiti jignit?

LO: Nedreptatit, as spune. Chiar am fost foarte neplacut surprins, nu ma asteptam, dar viata merge inainte. Eu pastrez in continuare o relatie foarte deschisa. De multe ori cei care ma sprijina ma intreaba de ce sunt asa de diplomat, de ce sunt asa de iertator, de ce sunt… pentru ca intotdeauna caut in om partea buna si eu cred ca trebuie sa existe… tocmai eu sunt opusul unui lider autoritar, eu sunt un om care intotdeauana ma consult, care supun dezbaterii, care tine inclusiv aparentele democratice…

Rep: Am inteles, sunteti un politician!

LO: Nu sunt politician. Nu cred ca un singur om poate sa detina adevarul absolut. Cu cat te consulti cu mai multi oameni, care au experienta lor, expertiza lor, capacitatea lor de analiza, cu atat decizia poate fi mai buna.”