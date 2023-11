Foarte interesente problemele ridicate de avocatul Razvan Doseanu (foto 2), aparatorul edilului Catalin Chereches din Baia Mare, in legatura cu dosarul in care au fost arestati preventiv socrii primarului, pe motiv ca ar fi vrut sa ii dea mita judecatoarei Georgiana Rodica Faras-Hingan (foto 1) de la Curtea de Apel Cluj, cea care peste patru zile, in 24 noiembrie 2023, ar urma sa pronunte, impreuna cu o alta colega de-a sa, decizia definitiva in dosarul in care Chereches a fost condamnat la fond la 5 ani inchisoare cu executare pentru luare de mita. Doseanu a formulat cerere de stramutare a acestui dosar, solicitand sa fie solutionat de o alta curte de apel. Iar in cererea de stramutare, pe care Lumea Justitiei o publica integral, Doseanu sesizeaza existenta unor anomalii din dosarul de mita in care au fost retinuti socrii lui Chereches.

In primul rand, avocatul Doseanu observa ca prima intalnire intre mama judecatoarei si soacra lui Chereches, in care aceasta din urma ar fi propus oferirea unei mite, a avut loc in 25 octombrie 2023, insa abia dupa 12 zile a fost facut denuntul la DNA. De asemenea, aparatorul lui Chereches precizeaza ca DNA nu a explicat daca mama judecatoarei a primit sau nu foloase de la soacra edilului, chiar si cele constand in prajituri, inainte de a face denuntul la DNA. Or, subliniaza avocatul, din informatiile publice existente pana in prezent, rezulta ca am fi in prezenta unor infractiuni de trafic de influenta din partea mamei judecatoarei sau de complicitate la luare de mita. In acest context, avocatul Doseanu se intreaba daca nu cumva judecatoarea Georgiana Farcas-Hingan va incerca sa se revanseze fata de DNA, printr-o solutie de condamnare a lui Catalin Chereches.

Altfel, in aceeasi cerere de stramutare, avocatul Razvan Doseanu ofera alte doua informatii importante: procurorul care instrumenteaza dosarul soacrei lui Chereches este acelasi care a instrumentat dosarul in care Catalin Chereches astepta pronuntarea pentru acuaztia de luare de mita, mai exact procurorul DNA Ionut Vasile; nu exista niciun risc iminent pentru prescrierea faptelor, asa cum in mod fals s-a prezentat in spatiul public, termenul de prescriptie implinindu-se in 26 iunie 2024, conform www.luju.ro.

Iata fragmente din cererea de stramutare formulata de aparatorul primarului Catalin Chereches, avocatul Razvan Doseanu (documentul este atasat integral la finalul articolului):

”Prezenta cerere de stramutare are in vedere existenta unei suspiciuni rezonabile ca impartialitatea judecatorilor Curtii de Apel Cluj este afectata atat datorita imprejurarilor cauzei, dar si calitatii partilor.

In data de 8 noiembrie 2023, Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Cluj, a organizat un flagrant in urma caruia au fost retinuti si ulterior arestati preventiv pentru o perioada de 30 de zile, socrii inculpatului CHERECHES CATALIN, acuzatia fiind de dare de mita, respectiv complicitate la dare de mita, constand in aceea ca s-ar fi oferit, prin intermediul mamei magistratului, sume de bani unuia dintre judecatorii care urmau sa pronunte solutia in apelul inculpatului CHERECHES CATALIN, pentru pronuntarea unei solutii favorabile.

In aceeasi zi a fost perchezitionata masina sotiei inculpatului CHERECHES CATALIN si ulterior s-ar fi dispus extinderea urmaririi penale fata de aceasta.

Dosarul nr. 113/P/2023 al DNA Cluj a fost format ca urmare a formularii unui denunt in data de 5 noiembrie 2023 de catre doamna judecator FARCAS – HINGAN GEORGIANA RODICA impreuna cu mama acesteia FARCAS – HINGAN RODICA.

Atat doamna judecator, cat si mama acesteia ar fi fost audiate ca si martori denuntatori si au colaborat cu DNA Cluj in vederea organizarii flagrantului din data de 8 noiembrie 2023, inclusiv prin punerea la dispozitie de tehnica de inregistrare din partea DNA Cluj.

Doamna judecator FARCAS – HINGAN GEORGIANA RODICA face parte din completul de judecata de apel din cadrul Curtii de Apel Cluj care urmeaza sa solutioneze dosarul penal nr. 2537/117/2017, dosar a carui stramutare o solicitam.

Dosarul penal nr. 113/P/2023 al DNA Cluj in care a fost organizat flagrantul este instrumentat de catre domnul procuror IONUT VASILE, exact procurorul care a emis rechizitoriul in dosarul a carui stramutare o solicitam.

Din informatiile aparute in mass-media rezulta ca DNA Cluj a facut o ‘echipa’ buna cu doamna magistrat FARCAS – HINGAN GEORGIANA RODICA si mama acesteia pentru probarea pretinsei infractiuni de coruptie si pentru realizarea flagrantului.

Intrebarea inculpatului CHERECHES CATALIN, dar si a oricarui observator obiectiv este daca doamna magistrat FARCAS – HINGAN GEORGIANA RODICA va incerca sa se ‘revanseze’ fata de DNA Cluj prin pronuntarea unei hotarari definitive de condamnare a inculpatului CHERECHES CATALIN, pentru a se putea delimita astfel total atat doamna magistrat, cat si mama acesteia de pretinsa infractiune de coruptie.

Din comunicatul de presa al DNA Cluj rezulta ca mama judecatoarei ar fi inceput sa negocieze cu soacra inculpatului inca din data de 25 octombrie 2023 pentru influentarea fiicei sale ca, in schimbul primirii unor sume de bani sau alte foloase, sa pronunte o solutie favorabila inculpatului in apel, denuntul fiind inregistrat abia dupa 12 zile de la inceperea negocierilor, respectiv in data de 5 noiembrie 2023 (zi de duminica).

Este inexplicabil de ce pretinsa infractiune de coruptie nu a fost denuntata imediat, respectiv in data de 25 octombrie 2023, ci abia dupa 12 zile, respectiv in data de 5 noiembrie 2023 (zi de duminica), timp in care putem presupune ca au existat mai multe intalniri si discutii.

Este inexplicabil de ce ar fi exonerata de o eventuala raspundere penala mama judecatoarei, atribuindu-i-se doar statutul de martor denuntator in conditiile in care in cauza, raportat la starea de fapt expusa chiar de catre DNA Cluj, rezulta ca am fi in prezenta unor infractiuni de trafic de influenta din partea mamei judecatoarei sau de complicitate la luare de mita.

Este inexplicabil de ce ar fi fost exonerata de raspundere penala mama judecatoarei de la Curtea de Apel Cluj care urmeaza sa pronunte solutia in apel in dosarul a carui stramutare o cerem, in situatia in care aceasta ar fi primit efectiv anterior denuntului (5 noiembrie 2023) anumite foloase pentru a interveni si a-si folosi influenta asupra fiicei sale, magistrat in cadrul Curtii de Apel Cluj, foloase pe care se pare ca le-a predat ulterior formularii denuntului la DNA Cluj.

In mod inexplicabil (daca se confirma informatiile pe aceleasi ‘surse’ care au livrat mass-mediei si stenogramele inregistrarilor din dosarul de urmarire penala), organele de urmarire penala au omis in comunicatul oficial de presa sa mentioneze daca ar fi existat mai multe discutii si intalniri intre soacra inculpatului si mama judecatoarei (exceptand mentionarea promisiunii din data de 6 noiembrie 2023), respectiv daca mama ar fi primit efectiv anumite foloase anterior formularii denuntului, pentru a interveni la fiica sa judecatoare, in vederea pronuntarii unei solutii favorabile inculpatului CHERECHES, foloase pe care dupa cateva zile le-ar fi predat anchetatorilor.

In masura in care se confirma informatiile de mai sus, aparute pe ‘sursele’ care ar fi livrat si stenogramele inregistrarilor din dosarul de urmarire penala, ramane de explicat de ce mama magistratului ar fi negociat si primit, anterior formularii denuntului, anumite foloase de la o persoana straina, cu privire la care a exclus orice relatiei de rudenie sau prietenie, pentru a interveni la fiica sa magistrat, pentru pronuntarea unei hotarari favorabile inculpatului CHERECHES CATALIN.

Exista anumite voci in spatiul public care suspicioneaza ca, in realitate denuntul doamnei judecator si al mamei acesteia ar fi avut loc abia dupa ce DNA Cluj ar fi cunoscut deja starea de fapt denuntata, ca urmare a unor posibile informatii rezultate din cadrul unor posibile alte dosare penale in care inculpatul CHERECHES CATALIN si familia acestuia ar fi fost monitorizati, acesta fiind si motivul pentru care denuntul a fost inregistrat abia dupa 12 zile si dupa ce s-ar fi primit deja anumite foloase pentru interventia mamei la fiica sa, magistrat in cadrul Curtii de Apel Cluj si care urma sa pronunte solutia in dosarul aflat in apel.

Exista intrebari din partea opiniei publice si cu privire la omisiunea sesizarii (art. 267 Cod penal), conform careia ‘Functionarul public care, luand cunostinta de savarsirea unei fapte prevazuta de legea penala in legatura cu serviciul in cadrul caruia isi indeplineste sarcinile, omite sesizarea de indata a organelor de urmarire penala se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda’.

A doua zi dupa organizarea flagrantului de catre DNA Cluj impreuna cu mama judecatoarei care urma sa pronunte solutia in apelul a carui stramutare o solutionam, doamna magistrat FARCAS – HINGAN GEORGIANA RODICA a formulat declaratie de abtinere in dosarul inculpatului CHERECHEs CATALIN, invocand prevederile art. 64 alin. 1 lit. f) din Codul de procedura penala si art. 6 din Conventia europeana privind drepturile si libertatile fundamentale ale omului.

Potrivit dispozitiilor art. 66 Cod pr. pen., ‘Persoana incompatibila este obligata sa declare, dupa caz, presedintelui instantei ca se abtine de a participa la procesul penal, cu aratarea cazului de incompatibilitate si a temeiurilor de fapt care constituie motivul abtinerii’.

Conform art. 271 lit. h) din Legea nr. 303/2022, ‘nerespectarea indatoririi de a se abtine atunci cand judecatorul sau procurorul stie ca exista una din cauzele prevazute de lege pentru abtinerea sa’ constituie abatere disciplinara grava, sanctiunea putand consta chiar in excluderea din magistratura.

Desi doamna judecator FARCAS – HINGAN GEORGIANA RODICA a apreciat ca este incompatibila, pentru ca altfel nu avea obligatia legala de a formula declaratie de abtinere, din simpla analiza a declaratiei de abtinere rezulta ca in realitate aceasta isi doreste cu orice pret sa pronunte o solutie in apelul a carui stramutare o solicitam.

‘Mentionez, pe de-o parte, ca nu exista niciun fel de incompatibilitate dintre cele prev. de art. 64 C.proc.pen. si care sa fundamenteze o solutie de retragere a subsemnatei de la solutionarea cauzei penale amintite’.

‘Subsemnata mentionez ca impartialitatea si impartialitatea (personala) propriu-zisa a subsemnatei nu este afectata de existenta unei anchete penale in curs in dosarul penal nr. 113/P/2023, fiind in masura sa judec cauza nr. 2537/117/2016 in spiritul si in litera legii, nefiind afectate nici independenta si impartialitatea subsemnatei’.

‘In aceste conditii, apreciez si ca nu este afectata aparenta de impartialitate a subsemnatei si nici a instantei si nu se impune in concret retragerea subsemnatei de la judecata dosarului nr. 2537/117/2016’.

Din modalitatea in care este redactata declaratia de abtinere pare ca doamna judecator FARCAS – HINGAN GEORGIANA RODICA ar fi pus o oarecare presiune pe colegii ei magistrati de la Curtea de Apel Cluj care urmau sa solutioneze declaratia de abtinere, pentru ca nu cumva sa indrazneasca sa-i respinga declaratia de abtinere, in conditiile in care si-a evaluat singura impartialitatea si a concluzionat categoric si pentru colegii sai ca vrea cu orice pret sa solutioneze acest apel.

Evident ca declaratia de abtinere a fost respinsa de catre colegii magistrati din cadrul Curtii de Apel Cluj.

Desi declaratia de abtinere a fost respinsa in data de 9 noiembrie 2023, in chiar aceeasi zi in care a fost formulata, se refuza, pana la momentul redactarii prezentei cereri de stramutare, motivarea incheierii prin care a fost respinsa abtinerea, desi au fost formulate repetate cereri de urgentare a motivarii incheierii de catre inculpatul CHERECHES CATALIN.

Este evident ca in aceste conditii formularea unei cereri de recuzare apare ca fiind inutila, singurul remediu fiind stramutarea judecarii prezentului dosar la o alta Curte de Apel.

Imediat dupa organizarea flagrantului, stenogramele interceptarilor dintre mama judecatoarei FARCAS – HINGAN GEORGIANA RODICA si soacra inculpatului CHERECHES CATALIN au fost ‘scurse’ in mass-media si au tinut prima pagina a tuturor ziarelor si televiziunilor din Romania.

Consideram ca doar organele de urmarire penala au avut interesul de a scurge probe din dosarul de urmarire penala pentru a putea crea un curent de opinie negativ fata de inculpatul apelant CHERECHES CATALIN, pentru a putea pune inclusiv o presiune pe magistratii care urmau sa dea solutia in apel.

Pentru ca presiunea sa fie totala pe fiica judecator in solutia pe care urmeaza sa o publice in apel, mama judecatoarei a dat interviuri publice televiziunilor in care incercat sa se disculpe atat pe ea, cat si pe fiica acesteia judecatoare in cadrul Curtii de Apel Cluj, omitand sa mentioneze de ce a durat 12 zile de la momentul inceperii negocierilor pana la momentul formularii denuntului, dar si sa precizeze daca in cele 12 zile ar fi si primit efectiv anumite foloase pentru influentarea fiicei sale, judecatoare care urma sa pronunte solutia in apel si daca ar fi predat dupa cateva zile la DNA Cluj foloasele deja primite pentru a-si folosi influenta asupra fiicei magistrat (cu titlu exemplificativ a se vedea interviul dat de mama judecatoarei la Antena3 CNN in data de 12 noiembrie 2023).

Pentru ca lipsa de impartialitate sa fie totala la Sectia penala a Curtii de Apel Cluj, desi exista un comunicat oficial al DNA Cluj cu privire la intreaga stare de fapt, a fost dat un comunicat oficial asumat de catre Curtea de Apel Cluj, comunicat care e un motiv puternici de presiune asupra tuturor judecatorilor Curtii de Apel Cluj si pare sa fie ca o sustinere prealabila a magistratilor care ar urma sa dispuna aproape cert condamnarea inculpatului CHERECHES CATALIN in apelul a carui stramutare o solicitam.

Presiunea mediatica pe judecatorii din cadrul Curtii de Apel Cluj este maxima dupa flagrantul organizat de catre DNA Cluj si in urma caruia au fost arestati ambii socri ai inculpatului CHERECHES CATALIN, intreaga mass-medie prezentandu-l in prim plan pe inculpatul CHERECHES CATALIN, ca principalul beneficiar al pretinsei infractiuni de coruptie.

Un alt argument cu privire la lipsa de impartialitate a tuturor magistratilor sectiei penale a Curtii de Apel Cluj il constituie insasi imprejurarea ca DNA Cluj nu a sesizat cu propunere de arestare preventiva Tribunalul Cluj, cu instanta de contestatie Curtea de Apel Cluj, tocmai pentru ca era evidenta lipsa de impartialitate a magistratilor colegi cu judecatoarea care a formulat denuntul si care a colaborat exact cu DNA Cluj (unitate de parchet care a emis rechizitoriul pentru dosarul aflat in prezent in apel) si care a colaborat exact cu procurorul de caz care a emis in anul 2016 rechizitoriul prin care a fost trimis in judecata inculpatul CHERECHES CATALIN.

Practic exact procurorul de caz care l-a trimis in judecata pe CHERECHES CATALIN in dosarul aflat in prezent in apel, urmeaza sa decida daca mama judecatoarei si chiar judecatoarea care urmeaza sa dea solutia in apel, beneficiaza de eventuale cauze de nepedepsire prevazute de lege sau nu sau din contra, constata ca demersurile concrete realizate in cele 12 zile de negocieri dintre mama judecatoarei si soacra inculpatului CHERECHEs (25 octombrie 2023 – 5 noiembrie 2023), intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni pentru care denuntul nu poate opera ca o cauza de nepedepsire, ci eventual ca o circumstanta atenuanta.

Ramane ca in momentul in care datele din ancheta vor fi publice (desi s-au livrat deja mass-mediei probe din dosarul de urmarire penala, care teoretic nu sunt publice) sa se verifice informatiile ‘pe surse’, respectiv daca mama judecatoarei a primit efectiv vreun folos anterior formularii denuntului, respectiv daca a fost autorizata in cauza pentru a participa la comiterea infractiunii de dare de mita (situatie in care un eventual denunt duce la exonerarea de raspundere penala) sau din contra pentru a participa autorizat la comiterea sau continuarea comiterii unei eventuale infractiuni de trafic de influenta sau de luare de mita prin raportare la fiica sa, judecatoare in cadrul Curtii de Apel Cluj si care urma sa pronunte solutia in apelul inculpatului CHERECHES CATALIN in data de 24 noiembrie 2023.

Urmeaza sa se verifice daca se confirma ceea ce a aparut pe ‘sursele’ care au scurs in presa si stenogramele inregistrarilor ambientale dintre soacra inculpatului si mama judecatoarei, respectiv ca in cele 12 zile, respectiv 25 octombrie data primei discutii si 5 noiembrie 2023 – data formularii denuntului s-a negociat intens, intre soacra inculpatului si mama judecatoarei, interventia la fiica judecatoare, si posibil chiar sa se fi primit efectiv anumite foloase de catre mama doamnei judecator pentru ca aceasta sa isi foloseasca influenta asupra fiicei.

Institutia stramutarii are un triplu rol: de a garanta inculpatului ca va fi judecat de o instanta impartiala, de a garanta publicului faptul ca judecata se face in aceleasi conditii si de a proteja judecatorul care solutioneaza cauza de aparitia oricarei suspiciuni ca impartialitatea sa ar putea fi afectata.

Or, date fiind toate cele expuse supra cu privire la calitatea si relatiile dintre persoanele implicate, apreciem ca cel putin dintr-o abordare obiectiva exista o serie de elemente care sa aduca in discutie o eventuala lipsa de impartialitate, din cel putin una din perspectivele la care am facut referire anterior.

In acest context, precizam si faptul ca, din perspectiva Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru a nu fi pusa in discutie lipsa de impartialitate a unei instante, o abordare subiectiva care sa vizeze exclusiv impartialitatea judecatorului este insuficienta. Chiar daca ipotetic, nu ar exista nicio dovada in sensul ca judecatorul investit cu solutionarea cauzei ar fi lipsit de impartialitate, Curtea atrage atentia asupra faptului ca pentru a se verifica in ce masura este respectat art. 6 din Conventia CEDO abordarea trebuie sa fie si una obiectiva, sens in care chiar si aparentele sunt importante (Hotararea De Cubber c. Belgiei, par. 26). Cu prilejul solutionarii cauzei anterior citate Curtea a subliniat si faptul ca ‘ceea ce este in joc este increderea pe care instantele intr-o societate democratica trebuie sa o inspire publicului, mai ales in ceea ce priveste procedurile penale’ (par. 26)”.

