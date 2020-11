Sâmbătă, 14 noiembrie, la Spitalul Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare (SJUBM), în cadrul Laboratorului de Angiografie, Cateterism Cardiac și Cardiologie Intervențională (LACCCI), o echipă medicală multidisciplinară de cardiologie, chirurgie vasculară și anestezie a efectuat cu succes două proceduri EVAR.

Primul pacient a fost un bărbat de 70 ani, iar complexitatea cazului a fost dată de faptul că pacientul prezenta și patologie coronariană (fiind stentat în prealabil pe artere intraventriculară anterioară – luna a X – 2020, în LACCCI Baia Mare), anevrism aortă ascendentă și o tortuozitate marcată în zona anevrismului aortic infrarenal și arterelor iliace.

De menționat anevrismul de mari dimensiuni cu eminență de ruptură, coletul anevrismal cu anatomie dificilă și tromboză extensivă la acest nivel. Coroborat, toate aceste elemente au ridicat gradul de dificultate a procedurii, făcând amplasarea endograftului aortic dificilă și riscantă. După aproximativ două ore, în anestezie generală (Dr. Alina Păușan), prin abord femural bilateral chirurgical (Dr. Alin Hînsa), sub control radiologic s-a reusit poziționarea optimă a endograftului (Dr. Dan Filip și Conf. Dr. Gianmarco De Donato), fără complicații.

Al doilea pacient a fost un bărbat de 58 ani, care prezenta patologie coronariană trivasculară, revascularizată în serviciul nostru, prin stentarea a două vase cu trei săptămâni anterior procedurii. De asemenea, pe lângă anevrismul aortic abdominal care era extrem de calcificat și parțial trombozat pacientul prezenta anevrisme masive de artere iliace bilateral și artera hipogastrică stânga cu risc iminent de ruptură. Anevrismul arterial iliac comun stâng se prelungea și pe artera iliacă externă stânga ceea ce făcea imposibilă sigilarea sacului anevrismal într-o poziție ideală.

În aceste condiții procedura a fost efectuată în două etape. În prima etapă a presupus embolizarea arterei hipogastrice, sub control radiologic, (Conf. Dr. Gianmarco De Donato si Dr. Dan Filip), pentru a preveni refluxul de sânge retrograd în anevrism.

În a doua etapă s-a efectuat implantarea endograftului, de data aceasta cu trei extensii iliace pentru a asigura sigilarea în zona sănătoasă a circulației iliace. După aproximativ 4 ore în anestezie generală și suport vasoactiv – pacientul fiind extrem de instabil hemodinamic, (Dr. Alina Pausan), prin abord femural bilateral chirurgical (Dr. Alin Hinsa) și control fluoroscopic pentru embolizare și EVAR, (Dr. Dan Filip i Conf. Dr. Gianmarco De Donato), procedura a fost efectuată cu succes, fără complicații.

Post procedural, starea pacientilor este foarte bună, fără simptome, stabili hemodinamic, fără complicații..

Aceste procedurii au putut fi realizate datorită includerii Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare în Programul Național de Boli Cardiovasculare – subprogramul de proceduri prin tehnici hibride pentru tratamentul anevrismelor de aortă abdominală al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Echipa medicală a fost compusă din Proctor – Conf. Dr. Gianmarco De Donato de la Spitalul Universitar Siena-Italia, Anestezie – Terapie Intensivă, Dr. Alina Păușan – medic primar ATI, As. med. Dana Moldovan, Chirurgie Vasculară, Dr. Alin Hinsa – medic primar chirurgie cardio-vasculara, Cardiologie Interventionala, Dr. Dan Filip, medic primar cardiolog, doctor în medicină, Dr. Gabriela Kozma, medic primar cardiolog, medic șef al Laboratorului de Angiografie, Cateterism Cardiac și Cardiologie Intervențională, As. med. Viorel Pinte (as. coord.), As. med. Aurica Herța, As. med. But Ovidiu, As. Persida Pop, As. Man Viorel, As. Ruba Bogdănel, Cardiologie – Dr. Raluca Ianos, medic specialist cardiolog, Imagistica CT și Dr. Sabin Nemes – Bota – medic primar radiologie și imagistică medicală.