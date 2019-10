Cazul pădurarului ucis în judeţul Maramureş scoate la iveală o adevărată mafie a lemnului şi legături pe care patronii firmelor de exploatare ale buştenilor le au cu reprezentanţii instituţiilor statului.

În 2017, presa locală din Maramureş a scos la lumină afacerile controversate cu lemn coordonate de „clanul Muntean“, o familie de oameni influenţi din localitatea Târgu Lăpuş, ai căror membri sunt văzuţi de oamenii locului ca nişte tartori care dictează viaţa comunităţii, potrivit Adevărul.ro.

Dezvăluirile făcute la vremea respectivă sunt legate acum de moartea pădurarului Liviu Pop, ucis la 37 de ani într-o pădure din Borcut, sat învecinat cu oraşul Târgu Lăpuş, de către hoţi de lemne prinşi în flagrant delict.

Cei trei bărbaţi care au intrat în conflict cu pădurarul, fiind ultimii care l-au văzut în viaţă, sunt acuzaţi de localnici că furau buşteni din pădure pentru firma de exploatare a lemnului condusă de familia Muntean.

În 2017, poliţiştii şi şefii Direcţiei Silvice Maramureş au deschis un dosar de urmărire penală vizând falsul în marcarea şi exploatarea materialului lemnos, precum şi conflict de interese. Ancheta pornise de la acuzaţii grave aduse membrilor familiei Muntean, formate din tatăl Victor, administrator la o firmă de exploatare a lemnului, şi cei doi fii, Cristian – inginer silvic, şi Iulian – şef la firma administrată de tatăl său. În plus, a fost adus în discuţie la capitolul „protecţie politică“ şi numele lui Mircea Radu Munteanu, un influent politician local care era fratele lui Victor Muntean.

În 2018, Victor Muntean a decedat, fiul Cristian a demisionat din funcţia de inginer silvic, iar afacerea cu lemne a familiei este administrată în comun de cei doi fraţi.

Furt, ameninţări şi şantaj

„Nu am nicio legătură cu subiectul privind defrişările de la Târgu Lăpuş din 2017. Probabil apar în acea poveste din cauza gradului de rudenie, eu fiind frate cu Victor. Copii lui, cei doi fraţi, conduc astăzi firma de exploatare a lemnului“, susţine, într-o declaraţie pentru „Adevărul“, Mircea Radu Munteanu, fost şef al Fondului Proprietăţii de Stat şi fost consilier judeţean în Maramureş, ca reprezentant al PDL şi, ulterior, al PNL.

Practic, ancheta oamenilor legii pornise de la faptul că lemnul tăiat pe raza Ocolului Silvic Strâmbu Băiuţ ar fi fost marcat sub presiunile inginerului silvic Cristian Muntean şi distribuit ulterior către gaterele familiei. Plângerea depusă la poliţie indica faptul că inginerul silvic Muntean marca, în prealabil, în anumite sectoare din pădure, în fals şi pe ascuns, o cantitate de lemn uriaşă, între 150 şi 300 de metri cubi de lemn. „Apoi începeau şantajul şi ameninţările.

Cristian Muntean îi presa pe pădurari şi pe şefii de district din cadrul ocolului silvic pentru ca firma neamurilor sale să ia partida pregătită de el, cu cei 150-300 metri cubi de lemn în plus faţă de actele de exploatare. Toată lumea ştia asta, dar nimeni nu spunea nimic pentru că toţi erau ameninţaţi“, spune un localnic.

Pentru a-şi ascunde ilegalităţile, angajaţii „clanului Muntean“ ar fi tăiat arborii cu un an mai devreme faţă de momentul în care ar fi putut începe legal exploatarea. După ce doborau copacii, făceau o crestătură cu toporul la bază şi marcau cioata cu vopseaua aflată la dispoziţia celor din ocolul silvic. Când cioata se usca, mergeau cu o ţeavă rotundă şi o băteau pe locul vopsit, apărând ca marcatură veche.

Poliţistul forţat să demisioneze

Dosarul cercetat de către poliţişti în 2017 a ajuns pe masa Aureliei Muţ, prim-procuroarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuş, şi mătuşa lui Nelu Petruţ Giurgiu, principal suspect în privinţa morţii pădurarului Liviu Pop.

La vremea respectivă, jurnaliştii din Maramureş au primit fotografii care probau jaful făcut în pădure de oamenii familiei Muntean, mai scrie Adevărul.

Şefii Poliţiei Maramureş l-au bănuit pe unul dintre agenţii implicaţi în anchetă că a furnizat imaginile, motiv pentru care l-au tracasat pe bărbat până când acesta a cedat şi şi-a dat demisia. Pe de altă parte, dosarul n-a mai ajuns niciodată în instanţă. „Prim-procurarea a decis neînceperea urmăririi penale împotriva familiei Muntean deoarece Victor a murit şi a considerat că, dacă administratorul firmei a decedat, cauza nu mai poate fi cercetată.

Nimeni nu răspunde astăzi pentru cei 109 de arbori tăiaţi atunci ilegal“, spune, sub protecţia anonimatului, un localnic.

Acelaşi Cristian Muntean a făcut obiectul unui raport întocmit de Direcţia Silvică Maramureş în 2009. Inginerul silvic a fost găsit vinovat atunci de marcarea ilegală a 17 arbori, pentru care a fost pus să plătească contravaloarea prejudiciului – aproximativ 7.000 de lei, dar şi-a păstrat funcţia.

Contactaţi de „Adevărul“, reprezentanţii Ocolului Silvic Maramureş au arătat că vor emite un punct de vedere cu privire la neregulile constatate în anul 2017 şi care măsurile luate în acest caz. Până la închiderea ediţiei, punctul de vedere n-a fost emis.

Anchetă in rem pentru omor

Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş a emis în cursul după-amiezii de luni, 21 octombrie, un comunicat de presă în care precizează că efectuează cercetări în cazul pădurarului Liviu Pop pentru „ultraj raportat la infracţiunea de omor“. Pe de altă parte, procurorii spun că „până la acest moment nu s-a formulat vreo acuzaţie penală faţă de vreo persoană“.

Redăm, integral, comunicatul parchetului: „Urmare a unor informaţii apărute în spaţiul public referitoare la modul de înregistrare şi instrumentare a cauzei penale având ca obiect împrejurările în care a survenit decesul P.L.P. – pădurar în cadrul Ocolului Silvic Strâmbu Băiuţ, Purtătorul de cuvânt din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele: La data de 16.10.2019, ora 2118 procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş a fost sesizat de către ofiţerii din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş – Serviciul de Investigaţii Criminale cu privire la faptul că pe raza cantonului silvic Strâmbu Băiuţ, pădurea Rogozului a fost găsit decedat pădurarul P.L.P. care prezenta o plagă împuşcată în zona pieptului, iar lângă cadavru a fost găsită o armă de foc care prezenta urme de degradare.

Pe baza primelor informaţii cu privire la împrejurările decesului procurorul s-a sesizat din oficiu cu privire la infracţiunile de:

– ultraj prevăzută de art. 257 alin.1 Cod penal raportat la infracţiunea de omor prevăzută de art. 188 alin.1 Cod penal;

– uz de armă fără drept prevăzută de art. 343 alin.1 Cod penal.

Prin ordonanţa din aceeaşi dată s-a dispus începerea urmăririi penale „in rem” sub aspectul infracţiunilor susmenţionate. Pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele de la momentul sesizării şi până în prezent s-a administrat şi se administrează un probatoriu specific, complex, constând în: cercetarea locului faptei; examinarea de obiecte şi persoane, ridicarea de probe biologice, audieri de persoane, constatări şi expertize medico-legale şi alte tipuri de expertize criminalistice, etc.

Potrivit constatărilor preliminare formulate de medicii legişti, moartea numitului P.L.P. s-a datorat „hemoragiei interne urmare unei plăgi împuşcate, toracică cu lezarea organelor interne (plămâni) şi vaselor mari (aortă toracică, venă cavă superioară). Leziunile cu rol tanatogenerator s-au putut produce prin împuşcare, posibil armă cu alice, în legătură de cauzalitate directă cu decesul”. Până la acest moment nu s-a formulat vreo acuzaţie penală faţă de vreo persoană. În momentul în care, pe baza probelor, se va putea stabili vreo concluzie cu privire la împrejurările în care a survenit decesul vom comunica opiniei publice informaţii suplimentare. Precizăm că încă de la momentul sesizării dosarul a fost înregistrat şi instrumentat la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuş neefectuând nici un act de urmărire penală în cauză“.

