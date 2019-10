Caz disperat la Sighetu Marmației, acolo unde o femeie de peste 60 de ani este nevoită să doarmă în stradă. Femeia suferă de o boală mintală și familia nu mai vrea să aibă de-a face cu ea, astfel că a ajuns pe stradă.

Cazul ei a fost semnalat de oamenii de bine din oraș, dar nici aceștia nu știu ce să facă în astfel de cazuri.

”Ca tot vorbeam de cazuri de persoane cu dizabilitati mintale.Doamna a fost azi externata, din nou, familia nu vrea sa auda de dansa, are 62 de ani, daca isi ia tratamentul este foarte înțelegătoare.In sanul familiei refuza tratamentul, devenind agresivă.Nu are casa, nu are masa, strada a devenit din seara asta un loc unde va sta. Ce facem oameni buni cu astfel de cazuri??? Nu este centru pentru ei, nu sunt nici ei in siguranta in lumea noastra, nici noi primiti in lumea lor, ce facem in astfel de cazuri???Am vorbit si la Oradea, se feresc sa mai primească oameni cu deficiențe mintale dupa crimele de la secția de psihiatrie din Săpoca.

A fost găsită pe strada, în stația de autobuz. Acolo a dormit o noapte( După ce a fost externata).Fără bani, fata acte, fara haine, pe strada.Ce facem in astfel de situatii?Unde sa meargă, ce se va intampla cu dansa?Asteptam sa i se deteriorează sănătatea din cauza statului pe strada ca si la Rozica?Unde sa ma duc sa vorbesc sa poate fi primită???”, spune Opris Ionica-Viorica.

Deși soarele este generos cu gradele din termometre ziua, noaptea poate fi fatală pentru persoanele cu probleme de sănătate.