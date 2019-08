Organizatorii susţin că au investit 1,3 milioane de lei în Cluj-Napoca. Din cei peste 370.000 de participanţi, cei 300.000 veniţi din afara Clujului au cheltuit fiecare în medie, în cele 4 zile, cel puţin 150 euro, pe cazare, transport, restaurante, terase, cumpărături, vizite la muzee etc. La un calcul simplu, acest lucru înseamnă o infuzie de capital în comunitatea clujeana, de peste 45 milioane euro, arată organizatorii.

Organizatorii Unold au trimis următorul comunicat de presă despre impactul festivalului asupra economiei oraşului:

„Porţile celei de-a cincea ediţii UNTOLD abia s-au închis, însă magia festivalului se resimte în oraş. Din cei peste 372.000 de participanţi cât au fost în acest an în toate cele 4 zile, unii dintre ei mai pot fi văzuţi încă pe străzile oraşului Cluj-Napoca. Organizatorii estimează că din total participanţilor, 20% sunt din judeţul Cluj, 20 % din străinătate, iar restul de 60% venind din toată România. Şi anul acesta, au fost prezenţi participanţi din peste 100 de ţări ca, Anglia, Olanda, Franţa, Belgia, Austria, Polonia, Ungaria, până la ţări exotice cum ar fi Argentina, Brazilia, India, China. La o prima estimare, din cei peste 370.000 de participanţi, cei 300.000 veniţi din afara Clujului au cheltuit fiecare în medie, în cele 4 zile, cel puţin 150 euro, pe cazare, transport, restaurante, terase, cumpărături, vizite la muzee etc. La un calcul simplu, acest lucru înseamnă o infuzie de capital în comunitatea clujeana, de peste 45 milioane euro. Aceşti bani se vor regăsi apoi în impozite şi taxe locale, dar şi în încasări pentru business-urile locale sau pentru oamenii care au profitat de numărul mare de turişti prezenţi, punându-şi apartamentele sau casele la închiriat.

Bineînţeles Cluj-Napoca şi România au câştigat mult mai mult la capitolul imagine. Se scrie şi se vorbeşte la superlativ în toata lumea, iar tot participanţii străini intervievaţi declară că şi-au schimbat total părerea despre România şi că au fost impresionaţi de ospitalitatea clujenilor. Bugetul festivalului, pentru ediţia aniversară, a depăşit suma de 16 milioane de euro.

Investiţii de peste 1,3 milioane lei în inima oraşului Cluj-Napoca. Atenţia organizatorilor UNTOLD asupra comunităţii dar şi a investiţiilor în oraş, continuă şi după festival. Ca în fiecare an, organizatorii au pus rapid în practică un plan de acţiuni, menit să pună în valoare zona din centrul oraşului unde îşi desfăşoară activitatea festivalul. Mai mult decât atât, organizatorii îşi doresc să fie un exemplu pentru comunitate şi îşi asumă că, pe lângă lucrările de reamenajare a Parcului Central, pe o suprafaţă de 10.000 mp, necesare în urma folosirii parcului în cele 4 zile, să facă şi o extra-investiţie în înfrumuseţarea a altor peste 50.000 mp din parc, suprafaţă folosită, an de an, de întreaga comunitate.

Astfel că, în urma evaluărilor realizate alături de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, UNTOLD îşi asumă să reamenajeze peste 60.000 de mp din parc, investiţie care se ridică la suma totală de peste 1 milion de RON. Aceste lucrări sunt schimbarea unor porţiuni de gazon, supraînsămânţare, toaletare vegetaţie şi până la amenajări peisagistice. Lucrările au fost deja începute, urmând a fi realizate până la finele lunii august 2019. Pentru a reda clujenilor parcul în cel mai scurt timp, au fost contractate, în paralel, mai multe firme specializate care se ocupa deja de lucrări.

Pe lângă acestea, festivalul UNTOLD caută permanent idei menite să ajute la înfrumuseţarea parcului, cum ar fi realizarea de mobilier urban în jurul lacului, un exemplu concret fiind Foişorul, care va rămâne amenajat şi decorat şi peste an. Şi pentru Cluj Arena, organizatorii UNTOLD şi-au asumat să contribuie la păstrarea în condiţii optime a gazonului, cu atât mai mult cu cât UNTOLD susţine echipa de fotbal U Cluj. Deja a fost început procesul de înlocuire a porţiunilor de gazon afectate în urma festivalului cât şi a altor zone din teren, afectate în urma exploatării uzuale de peste an sau unde gazonul era deja bolnav, urmând ca în maxim 1 săptămână lucrările să fie finalizate. Suma pe care o va cheltui UNTOLD în acest sens, este de peste 370.000 RON. Pe lângă lucrările de la gazon care au început încă de luni dimineaţă, odată cu eliberarea suprafeţei de joc, organizatorii vor evalua alături de managementul Cluj Arena şi eventualele deteriorări survenite în afara terenului de joc, urmând ca toate cheltuielile rezultate, să fie acoperite integral de către UNTOLD, la fel ca şi în anii precedenţi.

Contribuţia UNTOLD pentru Spitalul de Copii

Pe lângă toate aceste investiţii ce vor fi realizate în perimetrul de desfăşurare al festivalului, UNTOLD va continua să contribuie la dezvoltarea comunităţii, un prim exemplu fiind implicarea în îmbunătăţirea condiţiilor de spitalizare a copiilor, din cadrul Spitalul de Copii Cluj-Napoca. Participanţii la festival au ocazia anul acesta să fie eroi ai copiilor, donând banii rămaşi pe brăţara de festival, fie la plecare din festival, fie online (în aplicaţie sau pe site-ul festivalului), până vineri, 10 august 2019. Aceştia au demonstrat şi de această dată că sunt cei mai frumoşi fani pe care îi poate avea un festival, până în prezent fiind donaţi peste 21.000 RON, urmând ca suma finală, alături de alte contribuţii ale UNTOLD, să fie folosită integral pentru nevoile spitalului mai sus amintit. Această acţiune vine să continue povestea începută de UNTOLD alături de cunoscutul jurnalist clujean, Tudor Runcanu, care, în urmă cu 2 luni, trecând printr-o situaţie nefericită, a tras un semnal de alarmă emoţionant, pe pagina lui de facebook, cu privire la lipsa aerului condiţionat din Spitalul de Copii, dar şi a altor neajunsuri.

Organizatorii festivalului au rezonat foarte rapid cu mesajul lui Tudor, amplasând până la finele lunii iulie ,16 aparate de aer condiţionat şi urmând ca până la finele lunii august să instaleze încă aproximativ 25 de aparate, în toate clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul de Copii Cluj-Napoca. Investiţia totală este evaluată la peste 30.000 EUR. Pe lângă aceste acţiuni punctuale, organizatorii festivalului vor continua să acorde o atenţie sporită spitalului din vecinătate, aflându-se deja în discuţii şi cu alţi parteneri şi ONG-uri, pentru a demara un plan de acţiuni şi mai amplu, în perioada următoare. Motivaţi de aceleaşi gânduri pentru copii aflaţi în spitale, UNTOLD a finalizat în 2019, alături de asociaţia Dăruieşte Viaţă, şi primele două camere sterile din Transilvania, la Clinica de Pediatrie Nr 5, secţia de Oncologie. Investiţia totală a fost de peste 100.000 euro, 20.000 euro fiind strânşi din donaţiile participanţilor la festival, restul de peste 80.000 fiind acoperit de către UNTOLD.

Tot ca o dovadă a implicării în comunitatea locală, UNTOLD continuă şi în sezonul fotbalistic 2019-2020, să fie unul din sponsorii principali ai echipei U Cluj, susţinându-i mai departe în lupta pentru calificarea în Liga I.

La nivel naţional, sunt deja renumite campaniile BAC de 10, prin care toţi cei care iau nota 10 la Bac, participă gratuit la UNTOLD, dar şi campania BLOOD NETWORK. În acest an, campania de donare de sânge, a fost prezentă în toate centrele de transfuzie din ţară, precum şi în 9 din cele mai mari oraşe din ţară, prin caravana mobilă. Rezultatele din acest an au fost extraordinare, sângele donat salvând sau urmând să salveze, peste 5000 de vieţi.

Cea de-a 5- a ediţie a festivalului UNTOLD a avut loc în perioada 1-4 august 2019, şi a adus peste 200 de artişti, dintre care cei mai aşteptaţi au fost Robbie Williams, Armin van Buuren, Martin Garrix, Dimitri Vegas&Like Mike, Steve Aoki. Fanii festivalului se pot înregistra deja pe untold.com, pentru a fi primii care vor putea cumpăra abonamente la preţ special pentru ediţia din anul 2020”.

