Un copil de cinci ani a murit aseară, după ce a căzut cu bicicleta de pe podețul din fața casei, în râul Someș. Băiatul a fost scos din apă la scurt timp, la câteva sute de metri mai la vale, dar era deja inconștient. Vecinii, familia și echipajele de salvare au încercat să îl resusciteze. Copilul a fost transportat la spital, dar nu a mai putut fi salvat. Trauma suferită prin căderea de la înălțime, dar și înecul și hipotermia i-au fost fatale.

Tatăl băiatului a primit vestea în timp ce se afla în Spania, Valencia, și a încercat cu disperare să găsească o modalitate de a ajunge acasă.

Acesta scris pe pagina sa de facebook că era ultimul an în care mai avea de gând să lucreze în Spania și abia aștepta zilele când va ajunge acasă.

„Nu pot să cred că ne-ai părăsit. Noi, părinţii suntem distruşi, bunicii la fel. Din cauza unei biciclete ţi-ai pierdut viaţa, bicicleta ţi-a cumpărat-o să te bucuri, dar văd că bicicleta a adus numai tristeţe. Trebuia să fiu acasă să-mi îmbrăţişez fiul, dar din cauza virusului mi s-au anulat toate zboruril. Acum s-a dus la cer şi nu l-am putut îmbrăţişa. Nu pot să cred că ai părăsit această lume aşa de tânăr. Mi s-au anulat aşa de multe zboruri, numai să nu pot ajunge să te îmbrăţişez. Ultimile cuvinte ce mi le-ai spus: te iubesc tata, te aştept acasă. Ultimul an ce am vrut să îl fac în Spania, am vrut să fiu alături de voi, dar uite nu s-a putut. Am aşteptat să ajung acasă, dar din cauza lui coronavirus nu am ajuns să am grijă de voi. Dumnezeu să te aibă sub paza lui“, a scris Arsente pe contul său de Facebok.

Durerea este cu atât mai mare cu cât, acum șapte ani, familia Slăvoacă din Rodna a mai pierdut un copil în vârstă de trei ani.

Sursă: www.observatorbn.ro