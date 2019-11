Municipiul Baia Mare s-a numărat printre oraşele finaliste la titlul de Capitală Europeană a Tineretului 2022, dar nu şi-a adjudecat titlul. Chiar dacă nu a fost o victorie, Cătlin Cherecheş primarul municipiului Baia Mare spune că va continua proiectele pentru comunitate, pentru tinerii băimăreni şi pentru oraş.

„Felicitări Tirana (Albania), Capitala Europeană a Tineretului în 2022! „Ai învins? Continuă! Ai pierdut? Continuă”(Pierre de Coubertin). Baia Mare nu va fi Capitala Europeană a Tineretului în 2022, însă am fost printre finaliști în cea de a doua mare competiție europeană la care am participat și asta nu e puțin. Am pierdut un titlu, dar continuăm munca noastră pentru tineri, pentru comunitatea băimăreană. Sunt convins că am dat tot ce s-a putut, tot ce a fost mai bun. Am încercat, chiar dacă unii nu ne dădeau mari șanse. Am câștigat experiență și vom continua să mergem mai departe, tot înainte. Până la urmă, multe alte orașe, cum este și Clujul, au participat de 3-4 ori până au câștigat titlul. Nu ne vom lăsa nici noi, mai ales că vorbim despre proiecte importante pentru comunitatea noastră, proiecte pe care ni le dorim implementate. Ne vom prezenta candidatura în ianuarie pentru Capitala Europeană a Tineretului în 2023, pentru că suntem serioși în proiectul nostru și înțelegem că nu multe orașe au reușit din prima. Mai mult, vom readuce in lumină proiectul pentru a deveni Capitală Europeană a Culturii.

Vă mulțumesc tuturor celor care credeți în mine, credeți în noi și ne susțineți, tinerilor care au venit alături de mine și au dat totul pentru Baia Mare. Mulțumiri speciale domnilor András Farkas, coordonatorul proiectului și directorul strategic al Grupului PONT; prim-ministrului Ludovic Orban, respectiv fostului comisar european Dacian Cioloș, președintele grupului Renew Europe care au transmis juriului european scrisori de susținere pentru proiectul nostru. A fost o experiență, am făcut pași în față. Acesta este oricum un proiect pentru următorii 10 ani și pentru tineri și pentru copii sau seniori, pentru dezvoltarea economiei și a infrastructurii, integrare sociala, educație, sport, cultură, ecologie. Despre administrarea participativă a orașului prin implicarea fiecărui băimărean.

În paralel, continuăm proiectele locale: curățenie, siguranță, asanarea coloniilor istorice de la marginea unor cartiere, adio facturi la Drusal (băimărenii nu mai plătesc la inițiativa mea din 1 decembrie facturi pentru salubrizare la Drusal), parcări, garaje inestetice demolate și multe altele. Dacă din 2011 până în 2019 au fost create 8000 de noi locuri de muncă, din 2020 până în 2025 putem să sprijinim investitori să creeze minim 5000 de noi locuri de muncă de calificare mai înaltă. Continuăm cu investiții în creșe, locuințe pentru tineri, în plus față de cele 250 pe care le inauguram în curând. Mergem mai departe, împreună, pentru băimăreni și pentru Baia Mare!”, spune Cherecheş.