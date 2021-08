Problema garajelor construite ilegal în municipiul Baia Mare nu este o noutate. Folosite ca spațiu de depozitare de majoritatea celor care le dețin, încurcă prin faptul că nu sunt folisite potrivit destinației inițiale.

Astfel, mașinile ocupă alte locuri de parcare care ar putea să fie utilizate de către cei care respectă legea și nu și-au construit/improvizat garaje.

Sătul de această problemă, Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare pune degetul pe ranăși face precizări:

„Toate garajele care nu au fost concepute de la început să fie parte a unui cartier vor fi demolate. Acțiunea va avea la bază respectul față de investiția pe care a făcut-o cetățeanul, căruia îi vom oferi o compensare. Nu vom obliga pe nimeni să își demoleze de unul singur garajul pentru care a cheltuit bani, pentru că așa a fost conjunctura în ultimii 30 de ani, să i se permită să facă un garaj. Tot ceea ce înseamnă demolare revine Municipiului Baia Mare, ca activitate și cost. Acțiunile sunt demarate în baza unui program și a unui grafic foarte clar de reurbanizare și reorganizare a cartierelor. Cei care dețin garaje vor beneficia de locuri de parcare gratuite, boxe de depozitare gratuite. Vom stabili exact care este nivelul la care vom permite accesul la facilități, dar acest lucru se va întâmpla într-un mod organizat și nicidecum haotic.

Finalizăm acum primele proiecte pentru parcările supraterane, acolo unde știm că investiția începe astăzi, astăzi dimineață demolăm, seara intrăm și începem construcția. Oamenii trebuie să înțeleagă și să beneficieze de un grafic pe care o să îl facem anexă a Hotărârii de Consiliu, să știe: sunt în graficul de demolare, dar intru conform planului investițional peste patru ani în demolare. Nu creăm un stres oamenilor din cartierul Săsar de exemplu, unde știm că o să facem o parcare care nu e neapărat utilă sau stringentă astăzi și să aștepte oamenii cu frica în sân dacă vine mâine sau poimâine buldozerul. Oamenii trebuie să știe că, estimativ, în intervalul 2024- 2025, zona aceasta este programată pentru a fi reabilitată. Asta și în acord cu proiectele europene pe care le avem pe POR și pe ceea ce am gândit pentru 2021- 2027, proiecte pe care le vom evalua și vor da naștere acestei anexe, respectiv acestui plan de demolare a garajelor.

Să nu uităm pentru ce sunt folosite garajele. Oamenii nu din rea voință nu își bagă mașinile în garaj și le folosesc ca spații de depozitare. Dacă mulți folosesc garajele pentru depozitare înseamnă că este nevoie de spații de depozitare pentru că acele apartamente, gândite acum mulți ani, nu mai împlinesc nevoile familiilor astăzi. Am găsit o soluție pe care o putem aplica la parcările supraterane de mari dimensiuni, unde demisolul să fie destinat exclusiv depozitării.

În cazul garajelor/ platformelor nelegale, lucrurile sunt simple: ceea ce e nelegal trebuie să dispară. Tot ceea ce înseamnă reparații care trebuie făcute în urma desființării unor construcții nelegale trebuie să fie pe costul celor care le-au ridicat. În ședința Consiliului Local din 31 august voi propune aleșilor locali să facem un lucru util, să liniștim cetățenii și să le spunem concret care sunt pașii care îi facem în anii următori. Între timp, vă anunț că oricine a primit o comunicare din partea Municipiului, până la intrarea în vigoare a viitoarei Hotărâri a Consiliului Local, este fără efect.

Consider că trebuie foarte clar specificate și puse în echilibru cele două entități: cetățeanul și autoritatea locală. Cetățeanul trebuie să fie respectat în măsura în care a respectat legea și în măsura în care și-a cheltuit din buzunar pentru niște lucruri. Compensările trebuie să existe. Altfel, lucrurile au un caracter abuziv.

În fotografii sunt câteva dintre zonele în care am intrat cu desființarea parcărilor nelegale. Pe strada Florilor urmează să se asfalteze și să se marcheze parcările unde erau garajele. Și pe strada Progresului 56 -58 au fost desființate 20 de parcări acoperite. În acest moment am finalizat de schimbat bordurile și urmează sa fie asfaltată toată zona. La fel am procedat și pe suprafața unde erau parcările acoperite desființate pe cale administrativă pe str. G.Bilașcu”, a subliniat Cherecheș.