Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Aveți grijă de sănătatea voastră, pentru a vă bucura de viață alături de cei dragi! Acesta este îndemnul meu pentru voi, după ultima încercare pe care am primit-o și peste care am încrederea că voi reuși să trec cu bine.

În urma evenimentelor recente legate de starea mea de sănătate, medicii care m-au evaluat în cadrul Unității de terapie intensivă boli coronariene din secția de cardiologie a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantinescu Opriș” din Baia Mare au stabilit diagnosticul de angină pectorală instabilă. Sunt nevoit să fiu monitorizat continuu și supus unor investigații complexe.

Pentru nimeni nu este plăcut să ajungă într-un asemenea context, dar imaginați-vă cum este pentru mine… Proaspăt căsătorit. Prins până peste cap cu proiecte și lucrări pe care administrația locală le derulează în această perioadă. Nevoit să lupt de mai bine de 10 ani pentru adevăr, pentru libertatea mea și pentru liniștea familiei mele.

De 10 ani înfrunt furtuna cu brațele deschise și fără nici o emoție. Nu am fugit niciodată de nimeni și de nimic și nici nu voi începe acum. Pentru mine, pentru familia mea, pentru comunitatea noastră și pentru Baia Mare. Pentru a șterge lacrimile de pe chipul mamei mele. Pentru ca imaginea mea, pe care unii o pângăresc neobosit de un deceniu, să fie reabilitată. Pentru viitorul care mă așteaptă alături de soția mea!

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare