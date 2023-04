Ieri, 06 aprilie 2023, la fostul sediu BCR situat pe Bulevardul Unirii, Primăria Baia Mare a organizat o conferință de presă la care a participat primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, alături de reprezentanți ai Consiliului Local Baia Mare, dar și persoane din aparatul de specialitate al primarului.

Contextul a fost unul așteptat de mult de băimăreni: Baia Mare va avea un adevărat centru administrativ integrat unde cetățenii vor găsi toate serviciile din Primărie și subordine în același loc, în fostul sediu al BCR, pe Bd. Unirii.

„Am susținut ieri o conferință de presă la care i-am invitat și pe colegii cu care lucrez pentru băimăreni. Am avut bucuria să anunț finalul unui parcurs pe care mi l-am dorit foarte mult și pentru care am tot căutat soluții, până am găsit-o pe cea mai bună: vom muta Primăria Baia Mare, cu toate serviciile și direcțiile din subordine, într-un singur loc, oferind astfel băimărenilor posibilitatea să găsească într-o singură locație toate serviciile importante și necesare. Ne vom muta pe Bd. Unirii, unde se intersectează câteva dintre marile cartiere ale orașului și unde configurăm un adevărat centru administrativ și civic! Municipiul Baia Mare a preluat în proprietate, oficial, fostul sediu al Băncii Comerciale Române. Aici vom amenaja și vom muta până la finalul anului toate birourile din Primărie, serviciile și direcțiile din subordine, de la Direcția de Venituri și până la Poliția Locală, tot.” – a arătat primarului, Cătălin Chercheș.



„Am semnat contractul de vânzare-cumpărare pentru acest imobil reprezentativ și ca dimensiune, pentru a acoperi nevoia de a găzdui toate serviciile și direcțiile din administrația locală. Este vorba despre un total de 9.000 de mp, pentru achiziția cărora comisia nominalizată de Consiliul Local a negociat prețul, acesta fiind stabilit la 200 de euro/mp, asta în ideea în care, pe piața imobiliară în acest moment, pentru 1 metru pătrat pentru o clădire similară, poziționată ultracentral, prețul este aproximativ 1000 de euro/mp.

Clădirea se află într-o stare tehnică foarte bună, iar costurile cu reamenajarea noilor funcțiuni vor fi și ele reduse. Pentru cei care consideră că Baia Mare nu are bani în vistierie, respectiv comentează de pe margine că se fac investiții pe datorie, vă spun că minciunile propagate politic nu au nici o legătură cu realitatea! Tocmai pentru că îmi doresc să fim un oraș prosper, la nivelul administrației băimărene, de când sunt eu primar, nu au fost vândute, ci au fost cumpărate obiective! Eu nu vând, eu dezvolt! Noi nu vindem, noi dezvoltăm! Pentru băimăreni și pentru Baia Mare.

Începem un alt drum în care, atât din perspectiva modului în care administrăm fiecare dintre noi anumite componente ale autorității locale, dar și modul în care ne raportăm la cetățeni și modul în care îi primim sau îi vom primi în acest spațiu, va trebui să fie calibrat de către fiecare dintre noi, cei care ne aflăm în slujba cetățenilor. Comportamentul acesta va trebui să fie reașezat pentru că nu este un spațiu unde să își găsească fiecare câte un birou în care să se ascundă, ci vor fi spații în care se va lucra împreună, șefi și cei care sunt în subordinea lor și vor deveni șefi, mai devreme sau mai târziu.

Pentru mine este important să oferim băimărenilor un centru administrativ integrat, mai ales că există de mulți ani această doleanță din partea cetățenilor.Aici își vor avea sediul, respectiv activitatea, absolut toate serviciile primăriei, toate direcțiile, dar și serviciile publice pe care le avem astăzi în funcționare în alte clădiri decât în cea principală a primăriei. Direcţia de Asistenţă Socială, administrația Serviciului Public Ambient Urban, Poliția Locală, în special Poliția Locală îmi doresc să fie aici, să îi văd eu când fac schimbul de trei ori pe zi, să îi văd că vin la timp la muncă, că au ținuta corespunzătoare, că au mai dat jos din kilograme și că nu se ascund prin niște birouri pentru că nu îi vede nimeni, în capătul orașului la Urbis.

Pe de altă parte, îmi doresc foarte mult ca tot ceea ce înseamnă structuri care astăzi sunt foarte importante, cele din subordinea Direcției de Dezvoltare, Direcția de Investiții, Direcția de Proiecte/Programe, direcția care se ocupă de gospodărirea orașului, respectiv administrarea infrastructurii, administrarea sau gestionarea curățeniei, a salubrizării, a iluminatului public, a tuturor serviciilor publice pe care trebuie să le oferim cetățenilor Municipiului Baia Mare, să fie într-un singur loc.

Spațiile pe care le vom elibera le vom oferi, prin decizia Consiliului Local, instituțiilor publice relevante pentru Statul Român, pe de altă parte, vom crea două tipuri de activități pentru cetățenii municipiului Baia Mare. În primul rând pentru cei care au inițiative economice, respectiv vor fi anumite clădiri pe care le vom transforma în hub-uri pentru cei care au inițiative din perspectivă economică, dar și pentru asociațiile, fundațiile care se ocupă de latura socială, culturală, de tineret, astfel încât să putem să venim în întâmpinarea acestor structuri, respectiv a acestor activități care ajută comunitatea într-un mod concret.” – a conchis edilul băimărean.