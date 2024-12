Cele cinci Biblii alături de alte daruri oferite de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin au ajuns la câștigătorii Giveaway-ului organizat de către Departamentul Media-Online din cadrul Sectorului Cultural și Comunicații Media, cu ocazia zilei de 13 noiembrie – Ziua Bibliei și a cinstirii Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, cele cinci biblii cu semnătura Preasfinției Sale au fost înmânate câștigătorilor prin tragerea la sorți de tip random, alături de alte tipărituri apărute la Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului: Catehismul creștinului ortodox, Cartea de rugăciuni pentru copii și tineri, Acatistul Maicii Domnului „Pantanassa” și un mir ce conține untdelemn sfințit de la Mănăstirea Vatoped din Muntele Athos.

Unele dintre acestea au fost expediate prin curier, iar altele au fost înmânate personal.

Ancuta Pop – Baia Mare: „Mă numesc Ancuța Pop, născută în Moisei și sunt tare fericită că m-am înscris la Giveaway-ul organizat de Episcopia Maramureșului și Sătmarului, pentru că îmi doream mult să mă număr printre cei 5 câștigători ai cărții sfinte, Biblia. Mesajul ,,ai câștigat” a fost primit de către mine cu mult entuziasm, și vă spun sincer, a fost primul concurs de genul acesta la care m-am înscris și, spre bucuria mea, am și câștigat una din Bibliile puse la dispoziție, cu semnătura Preasfintitului Parinte Iustin. Doamne ajută la toată lumea, post binecuvântat în continuare și să nu uităm că ,, Biblia este lumina care luminează drumul pentru a ajunge spre Împărăția cerului”.

Constantin Beldean – Iași: „Mulțumim Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, care, prin binecuvântarea sa, a organizat acest concurs și a adus în prim plan cuvintele Scripturii care sunt pline de Viață și de Duh, mai ales în aceste vremuri pe care le trecem. Tinerii au nevoie de aceste concursuri pentru a participa activ la glasul lui Dumnezeu care se găsește în paginile Scripturii”.

Ionut Iurcut – Crasna Vișeului: „Sunt recunoscător pentru faptul că am câștigat o Biblie în cadrul Giveaway-ului organizat de Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului. Este o adevărată binecuvântare și o foarte mare bucurie! Mulțumiri organizatorilor pentru acest gest frumos! Mulțumesc, în primul rând lui Dumnezeu, că a ales ca eu să fiu unul dintre câștigători!”.

Tudor Meisaroș – Baia Mare: „Mulțumesc din suflet pentru acest cadou! Mă bucur să am această Biblie și o voi citi cu rugăciune și încredere în Dumnezeu. Bucurie Sfântă!”.

Pop Raul – Petrova:„Mulțumesc pentru cadoul făcut de dumneavoastră. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că am fost selectat pentru Biblia oferită cadou, iar momentul când am aflat că am câștigat, am fost foarte bucuros și fericit. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”.

„Din încredințarea Preasfințitului Părinte Iustin, am înmânat astăzi, celor care au fost din împrejurimile Băii Mari, Bibliile oferite de către Ierarhul nostru drag, care păstorește peste cei mici și mari, și iată că, așa a rânduit Dumnezeu, ca să le facem câte o bucurie duhovnicească celor cinci câștigători. Mulțumim Preasfinției Sale și pentru că, pe lângă cele cinci Biblii, a oferit și alte daruri celor care au fost evidențiați. Biblia, Sfânta noastră Scriptură, este Izvorul cunoașterii lui Dumnezeu și a descoperirii Lui pentru fiecare dintre noi; trebuie să o avem, să o prețuim și să o citim cât mai des! Le mulțumim tuturor participanților!”, a precizat Pr. Adrian Dobreanu, coordonatorul proiectului.