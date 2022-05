Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Sectorul Cultural și Comunicații Media împreună cu Sectorul Teologic Educațional în parteneriat cu Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, în perioada Postului Mare (23 martie – 17 aprilie), a fost lansat Proiectul Concurs Eparhial de Pricesne intitulat „Rugăciune și cântare în Postul Mare”, adresat preșcolarilor, elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal din județele Maramureș și Satu Mare.

La acest concurs s-au înscris 93 de elevi din județele Maramureș și Satu Mare, coordonați de 61 de profesori îndrumători, alături de alte 9 grupuri vocale, ce au implicat alți 181 elevi, totalizând un număr de 335 beneficiari ai acestui proiect.

Cele 93 de înregistrări primite au fost de o foarte bună calitate a actului interpretativ, și nu numai pentru faptul că aceste cântări sunt și rugăciune, deopotrivă, ci și pentru că pricesnele sunt cântări religioase; dincolo de temele ei, de adorare a lui Dumnezeu, de preacinstire a Maicii Domnului în general, sau de cinstire a sfinților; ele reprezintă și un îndemn moral, fiind un mod deosebit de a împodobi și completa slujba de la biserică și cu ethosul nostru românesc.

Juriul a fost alcătuit din persoane de specialitate din domeniul teologic și muzical, după cum urmează: Pr. Ionuț Todorca, consilier cultural eparhial, Arhid. Adrian Dobreanu, responsabil comunicații media-online, Maria Mihali și Florentina Vlad, îndrăgite soliste de muzică populară și interprete de pricesne tradiționale, fiind apreciate și cunoscute atât în Maramureș cât și la nivel național.

La propunerea Preasfințitului Părinte Iustin, pentru aprecierea și evidențierea elevilor înscriși dar și pentru profesorii coordonatori, s-a acordat Diploma „Sfântul Arhidiacon Ștefan” – Ocrotitorul tinerilor din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, fiind semnată de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului.

Pentru clasele I-IV:

Premiul I: Dragoș Bogdana, clasa a IV-a, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Baia Mare, profesor coordonator: Monica Șandor;

Premiul al II-lea: Dragoș Sofia, clasa 0, Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, Baia Mare, profesor coordonator: Monica Șandor;

Premiul al III-lea: Goja Natalia Maria, clasa a III-a, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Baia Mare, profesor coordonator: pr. Medișan Marius Victor;

Premiu special: Cristian Sabo și Maia Petran, Grădinița Bentipami și Gradinița „Otilia Cazimir”, Baia Mare, profesor coordonator: Lorena Șut.

Pentru clasele V-VIII:

Premiul I: Patricia Moldovan, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Baia Mare, profesori coordonatori: Diana Cîrlig și Monica Șandor;

Premiul al II-lea: Victoria Petrenciuc, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Lăpuș, profesori coordonatori: Adela Șanta, Marcel Both, Ioana Farcaș;

Premiul al III-lea: Dragoș Medeea, clasa a VI-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, Baia Mare, profesor coordonator: Monica Șandor;

Premiu special: Bianca Suciu, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Augustin Buzura”, Copalnic Mănăștur, profesor coordonator: Lucia Florean.

Pentru clasele IX-XII:

Premiul I: Oana Năsui, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” din Vișeu de Sus, profesor coordonator: pr. Doru Pop;

Premiul al II-lea: Alexandra Bodea, clasa a XII-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Baia Mare, profesor coordonator: Alina Andreicuț;

Premiul al III-lea: David Tira, clasa a IX-a, Colegiul de Arte Baia Mare, profesor coordonator: Mihaela Bob Zăiceanu;

Premiu special: Ioana Mihai, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, Baia Mare, profesori coordonatori: Diana Cîrlig și Arhid. Adrian Dobreanu;

Premiu special: Lavinia Roman, clasa a IX-a, Palatul Copiilor din Municipiul Satu Mare, profesor coordonator: Sorin Cioban.

Pentru grupuri vocale:

Premiul I: Grupul vocal „Tradiții codrenești”, Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Fărcașa, profesor coordonator: Oanea Diana Florina;

Premiul al II-lea: Grupul vocal al Liceului Teoretic „Bogdan Vodă” din Vișeu de Sus, profesor coordonator: pr. Doru Pop;

Premiul al III-lea: Grupul vocal alcătuit din elevele Oșian Carmen, Lupșe Raluca, Stegeran Melisa, soliste și Gavriș Teodora, Ciorte Maria și Brezoczki Erik, clasa a XI-a, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, Baia Mare, profesor coordonator: Maria Grațiela Omota;

Premiu special: Grupul vocal „Sfântul Mina” din Tăuții de Jos, profesor coordonator: Pop Daniela;

Premiu special: Grupul vocal al Grupei Step by Step, Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă” Baia Mare, profesori coordonatori: Maria Georgiana Filip și Mariana Tămaș.