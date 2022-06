Până nu demult, Netflix nu avea nici un rival redutabil în ceea ce privește oferta de streaming video, însă în ultimii ani, Amazon Prime a început să recupereze teren și astăzi, chiar este lider la anumite capitole. Mai jos vei găsi o comparație a celor mai bune două platforme de streaming care sunt disponibile în România, care te va ajuta să-ți dai seama care este cel mai potrivit serviciu pentru tine.

Netflix

Acesta este cel mai popular serviciu de streaming din lume, având peste 222 de milioane de abonați și un portofoliu care însumează în jur de 15.000 de filme, seriale și documentare. Pe lângă faptul că este cel mai accesibil serviciu la nivel global, fiind acum disponibil în peste 200 de țări de pe întregul mapamond, Netflix este un adevărat reper în această industrie.

Serviciul american a investit enorm în producții proprii, reușind astfel să se detașeze de concurență: Netflix se poate lăuda cu peste 1.500 de producții originale.

Pelicula „The Irishman”, regizată de Martin Scorsese, s-a bucurat de nu mai puțin de 10 nominalizări la premiile Oscar și a fost desemnat cel mai bun film al anului 2010 de către asociația New York Film Critics Circle.

„La casa del papel” sau „Money Heist” a fost unul dintre cele mai urmărite seriale din lume în ultima jumătate de deceniu și a urcat pe locul secund pe iMDB în topul celor mai populare TV Shows. Pe lângă acestea, „Stranger Things”, „BoJack Horseman”, „Black Mirror”, „Mindhunter” și „The Haunting of Hill House” sunt alte câteva producții emblematice ale gigantului american de streaming.

Amazon Prime

Portofoliul celor de la Amazon Prime este de departe cel mai stufos, numărând peste 24.000 de filme și aproximativ 2.100 de seriale.

„Good Omens”, „The Boys”, „Mr Robot”, „Vikings”, „Preacher”, „The Grand Tour” (cu Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May de la Top Gear) și „American Gods”, sunt cele mai de succes producții ale celor de la Amazon. Per ansamblu însă, compania deținută de Jeff Bezos are foarte puține producții care se pot compara cu emisiunile Netflix în ceea ce privește calitatea sau popularitatea.

Catalogul Amazon Prime poate fi extins, contra-cost, și cu producții de la studiouri precum MGM, HBO, și Discovery Channel, printre altele, însă tarifele sunt destul de piperate.

Abonamente

În zilele noastre, este foarte important ca brandurile din industria divertismentului să le ofere clienților cât mai multă flexibilitate. În industria de gaming, spre exemplu, se pune la dispoziție o listă lungă de metode de plată acceptate, care îi ajută pe utilizatori să facă plățile rapide, singure și convenabile. Același lucru se întâmplă și în cazul furnizorilor de servicii de streaming: atât Netflix, cât și Amazon Prime stau foarte bine la acest capitol.

În ceea ce privește prețurile, Netflix oferă cele mai scumpe servicii. Pachetul cel mai ieftin, în valoare de 7,99 euro, îți permite să folosești contul pe un singur dispozitiv odată și nu îți oferă streaming HD. Cel standard, de 9,99 euro, permite folosirea aceluiași cont pe două dispozitive simultan și oferă acces la HD, în timp ce pachetul Special, care costă 11,99 euro pe lună, permite folosirea a 4 dispozitive simultan și oferă streaming Ultra HD (4K).

La Amazon Prime există un sigur pachet de bază, care costă 28 de lei (~$6) pe lună și care oferă acces simultan pe 3 dispozitive diferite. În plus, pe Amazon Prime poți opta pentru pachete individuale de la diverse studiouri celebre, dar poți și să optezi pentru un abonament la MUBI, care costă doar $6 dolari pe lună (ceea ce înseamnă că poți beneficia de o reducere de $5 față de abonamentul standard al serviciului MUBI).

Este greu de spus care dintre cele două servicii principale de streaming este cel potrivit pentru tine. Cert este că, trebuie să ai în vedere numărul de utilizatori care vor folosi contul sau conturile. Nu uita că ai posibilitatea de a împărți un cont cu mai multe persoane, pentru a economisi, dar și varianta de a te abona, pe rând, la fiecare dintre aceste două servicii, pentru a urmări toate filmele, serialele și documentarele care te interesează.