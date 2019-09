Maramureșul are pesiaje superb și doar fotografii care îndrăznesc să se aventureze pe drumuri neumblate le pot imortaliza. Cu toate acestea. unele drumuri din județ pot ascunde adevărate capcane pentru „aventurieri”. A pățit-o un șofer băimărean care s-a ales cu o pagubă substanțială după o astfel de aventură.

Acesta a împărtășit pe rețelele de socializare pățainia lui cu un sfat pentru șoferi: „Aviz pentru cei care se plimba pe coclauri, pentru plimbari, fotografie sau orice altceva”.

„Ca si o continuare a postarii de azi, Romanul e prost si redus si va ramane asa pentru totdeauna.

Pozele vorbesc de la sine. Azi, dupa ce am prins rasaritul pe coclauri (in scopuri fotografice) ma intorceam spre casa. La intrare in localitatea Valeni, comuna Calinesti, pe partea dreapta a drumului DJ185, in dreptul crucii din prima poza este un drum laturalnic si public. La 50m acesta se imparte in mai multe variante dupa cum se vede in poza 2. Mergand pe urmele din stanga, circulate destul, am gasit minunatele capcane prezente in restul pozelor. Capcane puse pe niste urme circulate care nici cum nu reiese ca s-ar afla pe un teren privat sau vreo incalcare de proprietate.

Vorbind cu viceprimarul din Calinesti, in timp ce asteptam platforma din Baia Mare, mi s-a explicat ca tot ce e pe langa drumul cu bolovani e teren privat si „aia e” … Nu avem ce face.

Deci fara nici o atentionare se pot pune capcane pe un spatiu care nici dupa 20 de cercetari la fata locului nu pare privat, se vede ca e circulat si nu e ingradit.

Finalul : o platforma Baia Mare – Valeni (60km x 2), 4 cuie (2 + 2)

PS1. Scuze de textul lung. Grija mare pe unde umblati si alegeti intotdeauna drumul cel mai rau, cel mai greu, nu cel usor.

PS2. Romanul e prost si redus.

PS3. Paguba e a fiecaruia depinzand cum si ce pateste.

Aia e!”, a scris Cristi Breban.

Foto: Facebook/Cristi Breban