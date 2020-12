Alegerile pentru viitorul Parlament vor avea loc peste câteva zeci de ore. Timp de o lună, numeroși aspiranți la un mandat de deputat sau senator, unii cu experiență, alții fără, au încercat să convingă electoratul maramureșean că sunt cei mai buni.

Jurnaliștii eMaramures a transmis un set de întrebări tuturor candidaților reprezentanți ai partidelor politice, dar numai câțiva au avut decența să răspundă.

Dumneavoastră aveți libertatea să alegeți, dar dacă la câteva întrebări ale unei publicații nu au răspuns, ce vor face atunci după ce le veți acorda votul.

Iată cine sunt cei care au răspuns:

Dan Ivan – USR/PLUS

eMM: De ce candidați pentru un loc în Parlamentul României?

Dan Ivan: Motivele sunt multiple. Unul dintre ele este faptul că nu m-am simțit reperezentat de peste 95% dintre parlamentarii de Maramureș prezenți în ultimii 30 de ani în Parlamentul României. Suntem unul dintre județele cu cei mai mulți parlamentari anchetați, cercetați sau condamnați pentru fapte de corupție. Cred că dețin calitățile necesare pentru a reprezenta cu onoare și rezultate palpabile cetățenii României și în special maramureșenii.

eMM: Ce vă recomandă să candidați pentru funcția de parlamentar?

Dan Ivan: Cred că un bun parlamentar este o persoană interesată de problemele comunității. De asemenea trebui să aibă o capacitate de sinteză a informațiilor, să reușească să capaciteze alături de el oameni cu experiență în diferite domenii, să convingă specialiștii să se așeze la masă pentru a găsi soluții și să fie un bun negociator și comunicator. Cred că dețin în mare parte aceste calități.

eMM: Ce activități relevante pentru funcția de parlamentar ați avut în ultimii 4 ani?

Dan Ivan: Această perioadă de patru ani corespunde cu cea de când am intrat în politică, în toamana anului 2016. În acești 4 ani am încercat în permanență să ajut la transparentizarea chelturii eficientă a banilor publici prin numeroase solicitări transmise autorităților publice locale, județene și naționale. Prin înființarea de filiale și organizații am promovat implicarea politică și civică a unor lideri locali care prin implicarea și aportul lor vor aduce schimbări în viașa comunităților lor. Nu în ultimul rând am fost întotdeauna un partener de dialog pentru orice comunitate sau asociație profesională care a dorit să-și expună problemele cu care se confruntă.

eMM: Am citit despre multe promisiuni în actuala campanie electorală. Unele pot fi îndeplinite, altele nu. Unele sunt originale, altele nu. Promisiunile dumneavoastră pentru cetățeni care sunt? Procentual, câte promisiuni credeți că puteți onora?

Dan Ivan: Modificarea legislației electorale în vedere facilitării procesului de votare (vot electronic), stimularea actorilor privați

eMM: Societatea s-a împărțit în tabere în ultimii 4 ani. Lumea a ajuns să se urască din cauza convingerilor politice. Ce veți face pentru a aduce pace în rândul românilor?

Dan Ivan: Indiferent de convingerile politice cetățenii româniei se lovesc de aceleași probleme: corupția, infrastructură de proastă calitate, birocrație excesivă, un sistem de învățământ și de sănătate neperformant, etc. Dorința mea este de canaliza energiile și atenția cetățenilor spre rezolvarea acestor probleme care ne afectează pe toți, indiferent de simpatiile politice.

eMM: Să ne amintim ce a spus marele Ion Rațiu: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!” Cum interpretati această definiție a democrației din punctul dumneavoastră de vedere și al partidului din care faceți parte?

Dan Ivan: Atât în intern cât și în extern USR a promovat întotdeauna libertatea de expresie. Avem platforme interne în cadrul cărora fiecare membru își poate exprima în mod liber opiniile iar în plan extern, în mediul online, suntem printre singurele formațiuni politice care nu blochează sau cenzurează opiniile critice.

eMM: În cazul în care câștigați un loc în Parlamentul României, care este proiectul pe care vi-l asumați în mod personal? Care este proiectul/obiectivul pentru care vă putem critica sau lăuda peste(timp de) 4 ani?Dan Ivan: Introducerea votului electronic.

eMM: Considerați că România merge într-o direcție bună?

Dan Ivan: Atâta timp cât la conducerea țării vom avea un guvern și un parlament pro-european, pro-atlantic și care consolidează principiile statului de drept, da, putem considera că România se îndreptă într-o direcție bună.

eMM: Trăim într-o societate săracă. Marea majoritate a românilor trăiesc în sărăcie, iar acum suntem loviți de pandemie. Ce veți face pentru acești români concret, nu promisiuni și vorbe in vânt?

Dan Ivan: Una dintre cele mai importante măsuri din programul de guvernare propus de USR PLUS este Zero taxe pe salariul minim înseamnă scutirea primilor 2.230 de lei din salariu și aplicarea taxelor și impozitelor doar pe bucata din salariu care depășește un salariu minim. Această măsură îi ajută în special pe cei cu venituri mici.

eMM: E ușor să fii parlamentar sau angajat la stat, dar să nu uităm că întreprinderile mici și mijlocii se află în pragul falimentului. Când veți ajunge în Parlament, ce măsuri concrete veți propune pentru restartul economiei?

Dan Ivan: Unele din primele măsuri pe care doresc să le văd puse în aplicare sunt cele ce vor contribui la reducerea masivă a birocrației pentru mediul de afaceri. Eliminând povara birocratică, economia României se poate dezvolta sănătos, având la bază o mulțime de întreprinderi mici și mijlocii. Dorim să realizăm digitalizarea completă a procesului de înființare a firmelor precum și desfășurarea relația firmă-stat în totalitate în domeniul online. De asemenea ne propunem crearea unui pachet coerent și transparent de facilitare a accesului la finanțare al antreprenorilor, care să ofere oportunități în funcție de stadiul afacerii (de la idee inițială la start-up la scale-up) și care să permită diversificarea surselor. Pentru a veni în sprijinul acestui proiect ne dorim punerea în comun a resurselor din bani europeni cu cele din bani naționali, întrucât nu sursa de finanțare ar trebui să conteze, ci obiectivul de politică.

Gheorghe Șimon – PSD

eMM: De ce candidați pentru un loc in Parlamentul României ?

Gheorghe Șimon: Candidatura mea la Camera Deputaților, pentru un al treilea mandat, are drept imbold principal dorința de a continua activitatea pe care am început-o la Comisia de Politica Economică, Reformă și Privatizare. De asemenea, prezenta mea in forul legislativ îmi da posibilitatea să susțin proiecte in interesul județului Maramureș. Spre exemplu, atât calitatea de ministru cât si cea de parlamentar mi-au conferit posibilitatea de a susține proiectul construcției gazoductului Sighetu Marmatiei – Vișeu de Sus – Borsa, care acum a devenit o realitate. Am fost si voi fi un parlamentar animat de patriotismul local si de dorința de a dezvolta permanent Maramuresul.

eMM: Ce vă recomandă să candidați pentru funcția de parlamentar?

Gheorghe Șimon: Sunt trei lucruri principale care cred ca ma recomanda drept un candidat potrivit pentru Parlamentul României: atașamentul fata de valorile si traditiile noastre locale, dorința de a contribui la prosperitatea Maramureșului, la bunăstarea oamenilor de aici si experienta pe care am acumulat-o in cele doua mandate pe care le-am exercitat pana in prezent.

eMM: Ce activități relevante pentru funcția de parlamentar ați avut în ultimii 4 ani?

Gheorghe Șimon: Orice parlamentar își cuantifica activitatea in funcție de proiectele legislative pe care le-a susținut prin vot si prin amendamentele, inițiativele pe care le-a promovat împreuna cu ceilalți colegi. In calitate de președinte al Comisiei pentru Politica Economică am analizat, dezbătut, completat sau modificat o serie de proiecte legislative foarte importante, care ulterior au deveni parte componenta a legislației naționale precum: modificarea legii privind societățile comerciale, legea concurentei si procedurile privind ajutorul de stat, legea minelor, legea redevențelor, legea offshore, legea privatizării, legea resurselor hidrominerale, legea pentru realizarea lucrărilor si implementarea proiectelor de importantă naționala privind rețeaua electrică de transport. De asemenea, am dezbătut si promovat cu celeritate toate acele proiecte care au vizat măsuri legate de combaterea pandemiei, asigurând o fluiditate a deciziei parlamentare.

eMM: Am citit despre multe promisiuni în actuala campanie electorală. Unele pot fi îndeplinite, altele nu. Unele sunt originale, altele nu. Promisiunile dumneavoastră pentru cetățeni care sunt? Procentual, câte promisiuni credeți că puteți onora?

Gheorghe Șimon: Promisiunile pe care eu le fac maramureșenilor in aceasta campanie sunt oneste si cuantificabile. Voi susține toate acele proiecte care se demonstrează a fi benefice pentru România si pentru Maramureș. Voi continua proiectul “Gaz in Maramureș” si voi susține extinderea rețelei de alimentare cu gaze si in celelalte zone care nu beneficiaza încă de aceasta utilitate. In prezent, 26 din cele 76 de localități ale județului au gaz. In același timp, voi susține alături de primari si consiliile locale extinderea distributiei de gaze in toate localitățile. Procentual, va garantez ca îmi voi onora toate promisiunile făcute. Nu sunt genul de politician care sa facă promisiuni fără sa aibă certitudinea ca ele pot deveni realitate.

eMM: Societatea s-a împărțit în tabere în ultimii 4 ani. Lumea a ajuns să se urască din cauza convingerilor politice. Ce veți face pentru a aduce pace în rândul românilor?

Gheorghe Șimon: Nu am fost niciodată de acord cu ura si dezbinarea generate din rațiuni politice. Am susținut toate inițiativele care s-au dovedit a fi benefice pentru oameni si pentru România indiferent de culoarea politica a celor care le-au promovat. Aceasta a fost conduita mea parlamentara si așa va fi si in acest mandat.

eMM: Să ne amintim ce a spus marele Ion Rațiu: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!” Cum interpretati această definiție a democrației din punctul dumneavoastră de vedere și al partidului din care faceți parte?

Gheorghe Șimon: dreapta sa aibă aceeași conduita, aceeași coloana vertebrală si un nivel similar de cultura politica ca cele ale fondatorului țărănist. Din păcate astăzi politicienii de dreapta par doar niște clovni superficiali in raport cu personalitatea domnului Rațiu. Pentru mine democrația este acea forma de organizare a statului care permite libera exprimare, bunăstarea generală, egalitatea de șanse, respectarea drepturilor omului si nu in ultimul rând promovarea valorilor autentice.

eMM: În cazul în care câștigați un loc în Parlamentul României, care este proiectul pe care vi-l asumați în mod personal? Care este proiectul/obiectivul pentru care vă putem critica sau lăuda peste(timp de) 4 ani?

Gheorghe Șimon: Proiectul meu de suflet si obiectivul politic principal pe care il voi avea in următorii 4 ani de mandat este continuarea extinderii rețelei de alimentare cu gaze naturale si a distributiei la nivelul tuturor localităților județului astfel încât toți locuitorii Maramureșului sa beneficieze de aceasta utilitate.

eMM: Considerați că România merge într-o direcție bună?

Gheorghe Șimon: In acest moment România nu merge intr-o direcție buna. Guvernul liberal a nenorocit economia si a adâncit conflictele sociale. Nivelul de trai este in scădere dramatica si nu exista niciun plan de redresare concret pe care PNL sa il pună in aplicare. Exista o lipsa acută de viziune si o ignorare a interesului național. Programul de Guvernare al PSD este foarte bine structurat si cuprinde o serie de măsuri eficiente care pot sa redreseze situația României.

eMM: Trăim într-o societate săracă. Marea majoritate a românilor trăiesc în sărăcie, iar acum suntem loviți de pandemie. Ce veți face pentru acești români concret, nu promisiuni și vorbe in vânt?

Gheorghe Șimon: PSD are un plan de acțiuni concrete pentru combaterea efectelor negative ale pandemiei. Ele se regăsesc in Programul de Guvernare si vizează redresarea economiei, susținerea categoriilor defavorizate, a locurilor de munca si a mediului privat pentru a depăși aceasta situație. Sunt o serie de proiecte pe care ni le propunem iar ele presupun investiții in sănătate, infrastructura, dezvoltare regională, absorbtie de fonduri europene, educație. Stabilitatea locurilor de munca si asigurarea condițiilor necesare pentru crearea unora noi, coroborate evident cu susținerea prin finantari a mediului privat, reprezintă de asemenea un punc central al Programului nostru de Guvernare.

eMM: E ușor să fii parlamentar sau angajat la stat, dar să nu uităm că întreprinderile mici și mijlocii se află în pragul falimentului. Când veți ajunge în Parlament, ce măsuri concrete veți propune pentru restartul economiei?

Gheorghe Șimon: Voi susține mediul privat prin măsuri concrete:

– inițiative pentru debirocratizare prin digitalizarea sistemului public si asigurarea accesului neîngrădit la informațiile de interes pentru antreprenori;

– programe de finanțare cu bani de la bugetul de stat pentru redresarea economică a mediului privat;

– finanțarea activităților inovative ale antreprenorilor;

– proiecte sustenabile pentru redresarea Horeca si a turismului;

– finanțarea domeniilor competitive precum IT, producția agroalimentara, producția pentru export;

– finanțarea si susținerea producătorilor locali indiferent de sectorul in care activează;

– susținerea mediului privat pentru pastrarea locurilor de munca si crearea unora noi;

– stimularea cercetării si a activităților antreprenoriale ale tinerilor;

– crearea de incubatoare de afaceri care sa promoveze start-up-uri.



Vlad Duruș – USR-PLUS

eMM: De ce candidați pentru un loc în Parlamentul României?

Vlad Duruș: Candidez pentru a-mi duce mai departe munca începută în Parlament acum 4 ani, pentru a-i reprezenta demn pe maramureșeni, pentru a crea legătura dintre viitorul Guvern și necesitățile specifice județului.

eMM: Ce vă recomandă să candidați pentru funcția de parlamentar?

Vlad Duruș: Am fost 4 ani de zile membru al Camerei Deputaților, al comisiei juridice și, pentru o sesiune parlamentară, vicepreședintele Camerei. Sunt de profesie jurist, ocupație avocat, o îndeletnicire care este cea mai apropiată actului de legiferare. În acest mandat am avut cea mai bogată activitate dintre toți deputații maramureșeni, lucru dovedit de cifrele din evidențele Camerei. Laolaltă cu colegii mei din USR, am schimbat modul în care se face opoziție în Parlament, de la un act pur teatral la o opoziție activă și, pe cât posibil, eficientă. Fără lupta USR, PSD ar fi câștigat războiul dus cu justiția. Fără USR, abrogarea pensiilor speciale nu era astăzi un subiect de pe agenda publică, la fel cum nu era nici subiectul „Fără penali în funcții publice”.

eMM: Ce activități relevante pentru funcția de parlamentar ați avut în ultimii 4 ani?

După cum răspundeam la întrebarea anterioară, în ultimii 4 ani am fost chiar deputat, cel mai activ dintre cei 7 reprezentanți ai Maramureșului, deși în opoziție.

Am citit despre multe promisiuni în actuala campanie electorală. Unele pot fi îndeplinite, altele nu. Unele sunt originale, altele nu. Promisiunile dumneavoastră pentru cetățeni care sunt? Procentual, câte promisiuni credeți că puteți onora?

Lucru enunțat de dumneavoastră este, din păcate, perfect adevărat. Și eu, în această perioadă de campanie electorală și nu numai, am primit același feedback de la cetățeni – au auzit de-a lungul timpului orice promisiune posibilă, marea majoritate neîndeplinite. Acest `istoric` genereaza o neîncredere justificată în orice alte noi promisiuni făcute de diverși actori politici. Din aceste considerente, am încercat pe cât posibil să mă feresc de a promite oamenilor. I-am invitat să îmi cunoască activitatea din mandatul ce tocmai se încheie, să ma cunoască pe mine ca om, iar apoi să decidă. Totuși, putem trece la acest capitol angajamentele USR PLUS, programul de guvernare. Acesta poate fi consultat, cel mai la îndemână, pe internet. Angajamentele vizează toate aspectele necesare redresării României atât economic, cât și politic.

eMM: Societatea s-a împărțit în tabere în ultimii 4 ani. Lumea a ajuns să se urască din cauza convingerilor politice. Ce veți face pentru a aduce pace în rândul românilor?

Vlad Duruș: O guvernare stabilă și în folosul cetățeanului, nu al unui individ sau a unui grup de indivizi, o guvernare axată pe creșterea nivelului de trai, nu pe favorizarea infractorilor, va aduce `pacea` în rândul românilor. Factorul de divizare, de polarizare, a fost întocmai guvernarea axată pe interes personal.

Să ne amintim ce a spus marele Ion Rațiu: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!” Cum interpretati această definiție a democrației din punctul dumneavoastră de vedere și al partidului din care faceți parte?

Dreptul la liberă conștiință, la liberă exprimare, la asociere și toate celelalte drepturi constituționale nu sunt un subiect de dezbatere în interiorul USR PLUS. Ele se aplică, nu se discută.

În cazul în care câștigați un loc în Parlamentul României, care este proiectul pe care vi-l asumați în mod personal? Care este proiectul/obiectivul pentru care vă putem critica sau lăuda peste(timp de) 4 ani?

Proiectul meu pentru care mă voi lupta constant în Parlament nu este unul singular, ci un proiect continuu, acela de a sprijini cât mai mult județul. Mă voi bate pentru fiecare amendament la legea bugetului prin care s-ar putea aloca fonduri sau sprijin pentru orice comunitate locală maramureșană, indiferent de culoarea politică, voi fi un sprijin în legislativ al factorilor de decizie locali și un liant cu executivul. La fel de importantă este activitatea de lobby pentru Maramureș. Îmi propun țelul ca și peste 4 ani să fiu, atunci când se trage linie, tot cel mai activ deputat maramureșean.

eMM: Considerați că România merge într-o direcție bună?

Vlad Duruș: Direcția este bună, dar mergem cu spatele și cu frâna trasă. Avem nevoie de un Parlament cu o altă majoritate, care să sprijine un guvern stabil și reformist.

Trăim într-o societate săracă. Marea majoritate a românilor trăiesc în sărăcie, iar acum suntem loviți de pandemie. Ce veți face pentru acești români concret, nu promisiuni și vorbe in vânt?

În privința luptei cu sărăcia, USR PLUS vine cu mai multe angajamente: -Programele naționale ”Fiecare copil la grădiniță” și ”Școală pentru toți” (Creșterea numărului de copii din medii sărace care merg la grădiniță, prin dezvoltarea și extinderea programului „Fiecare Copil în Grădiniță”. Reducerea abandonului școlar prin extinderea programului „Școală pentru Toți”, de la 500 la 1.200 școli vulnerabile);

Combaterea sărăciei energetice: Implementarea de proiecte și programe finanțate cu fonduri europene, care să asigure accesul tuturor românilor la energie;

Protecție socială și muncă legală în domeniul serviciilor: Crearea unui cadru legal simplificat în domeniul serviciilor, prin acordarea unei forme simplificate de plată (vouchere) pentru lucrătorii sezonieri, zilieri, personalul de menaj și îngrijire. Aceste categorii vor dobândi beneficii sociale (pensie, asigurare de sănătate) și în acelasi timp se va lărgi baza de colectare a contribuțiilor și impozitelor.

Fleximuncă: Introducerea contractelor de muncă multi-flexibile, care permit angajatorilor și angajaților să decidă individual condițiile în care un angajat își desfășoară activitatea. Soluții precum munca de la distanță (telemuncă), adaptarea programului de lucru de 8 ore, comprimarea săptămânii de muncă, măsurarea rezultatelor cu indicatori de obiectiv și nu normare pe ore, job-sharing, alegerea zilelor libere, beneficii flexibile.

Un loc de muncă: cea mai bună protecție socială (VMI): Implementarea legii Venitului Minim de Incluziune care stimulează căutarea locurilor de muncă pentru că persoanele care primesc asistență socială nu mai trebuie să aleagă între un loc de muncă și păstrarea ajutorului social.

CRESC – Corpul Român de Solidaritate și Cooperare: Crearea unui sistem integrat de servicii pentru: oamenii care care doresc să se implice în activități cu impact în comunitate, organizații care lucrează cu aceștia și comunitățile beneficiare. Inițiativă a Corpul Român de Solidaritate și Cooperare (CRESC).

eMM: E ușor să fii parlamentar sau angajat la stat, dar să nu uităm că întreprinderile mici și mijlocii se află în pragul falimentului. Când veți ajunge în Parlament, ce măsuri concrete veți propune pentru restartul economiei?

Vlad Duruș: Din nou, voi cita din măsurile propuse în programul de guvernare al USR PLUS:

Antreprenoriat fără birocrație: Reducerea birocrației impuse de stat pentru întreprinderile românești. Continuăm procesul de debirocratizare prin analiza permanentă a poverii administrative pe mediul de afaceri și reducerea cerințelor inutile.

Bani europeni investiți în industrii ale viitorului: Dezvoltarea României prin investiții în industrii strategice la nivel european și în avantaje competitive la nivel local: tehnologie verde, digital, eco turism, industrii creative.

„Clasa de mijloc la sate”: susținerea fermierilor mici și mijlocii: Creșterea competitivității și a performanței economice a fermierilor mici și mijlocii prin acces la: know-how, forme asociative și centre de colectare cu servicii integrate („food hubs”) și la canale de vânzare variate.

Acces la finanțare pentru antreprenori: Facilitarea accesului la informații si la finanțare pentru antreprenori, oportunități în funcție de stadiul afacerii și diversificarea surselor de finanțare.

Lider european în îngrijirea vârstnicilor: Revigorarea Institutului Ana Aslan și crearea unei rețele naționale la standarde europene pentru asistență medicală geriatrică, cercetare și gerontologie socială, îngrijire geriatrică și paliativă.

Gazele din Marea Neagră contribuie la pensiile românilor: Demararea proiectului strategic de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră și folosirea veniturilor obținute pentru a investi prin fondurile de pensii administrate privat, în beneficiul românilor (pensia privată obligatorie).

Drumul spre acasă pentru românii din diaspora: Facilitarea reîntoarcerii în țară a românilor care își doresc să revină. Programe de asistență clar țintite pentru informare, întoarcere, acomodare și încurajarea antreprenoriatului în țară.

Zero taxe pe salariul minim: Reducere impozitării muncii prin scutirea de taxe și impozite a 2.230 de lei din salariul brut (echivalentul salariului minim pe economie). Aplicarea taxelor și impozitelor să se facă doar pe suma care depășeste salariul minim pe economie.

Gabriel Zetea – PSD

eMM: De ce candidați pentru un loc în Parlamentul României?

Gabriel Zetea: Pentru că cei care iubesc cu adevărat Maramureșul, nu abandonează niciodată. Cele două mari iubiri ale mele sunt FAMILIA și MARAMUREȘUL. Acest lucru l-am repetat constant în anii în care am fost președintele Consiliului Județean și acest fapt îl voi repeta ori de câte ori voi fi întrebat de ce am ales să continui în cariera politică. În 4 ani de zile, în calitate de șef al administrației județene, m-am preocupat constant să aduc proiecte și fonduri în fiecare comunitate a Maramureșului. Și, în cei trei ani ai guvernării social-democrate, am reușit să demarez în Maramureș proiecte importante și vitale pentru cetățeni.

Am achitat datoriile de aproape 100 de milioane de lei de la Aeroportul Internațional Maramureș, rămase din guvernările PNL-PDL, Am achitat datoriile și penalitățile lăsate de aceleași guvernări ineficiente, după reabilitarea drumului Baia Sprie – Bârsana. Am demarat reabilitări pe aproape 200 de km de drumuri județene, o parte fiind recepționați. Am susținut proiectele primarilor și ale instituțiilor din subordinea Consiliului Județean. Am fost alături de maramureșeni și mi-am dorit să continui în fruntea administrației județene, însă cetățenii au ales altceva. Le respect votul, dar am luat în calcul și opțiunea celor aproape 60.000 de maramureșeni care m-au învestit cu încrederea lor la alegerile locale. Eu nu voi împărți niciodată Maramureșul în pesediști și alții, așa cum face Iohannis cu România. Voi merge în Parlamentul României și voi continua să fac tot ce stă în puterile mele pentru binele Maramureșului.

eMM: Ce vă recomandă să candidați pentru funcția de parlamentar?

Gabriel Zetea: Am o bogată activitate politică și o la fel de bogată activitate administrativă. Am intrat în politică cu mai bine de 20 de ani în urmă, timp în care am trecut prin toate etapele pe care ar trebui să le treacă un om politic. Am început de jos și am urcat constant, prin forțele proprii. Sunt mândru că, după mai bine de 2 decenii, opțiunea mea inițială a rămas. Am fost social-democrat și voi fi social-democrat și sunt mândru de asta. Din punct de vedere politic, de aproape 8 ani de zile sunt președintele Partidului Social-Democrat Maramureș, iar în ultimii ani am deținut și funcții de vicepreședinte al PSD la nivel național.

Am fost vicepreședinte regional, acum sunt vicepreședinte național pe domeniul infrastructură. Activitatea intensă pe care am depus-o pentru reabilitarea drumurilor județene din Maramureș, numeroasele șantiere pe care am reușit să le demarez în anii în care am condus Consiliul Județean Maramureș, banii pe care am reușit să îi atrag în județ atât din fonduri guvernamentale cât și europene m-au recomandat pentru funcția de vicepreședinte la nivel central. Iar activitatea din administrația județeană din ultimii 8 ani de zile (4 ani am fost vicepreședinte al Consiliului Județean) mă recomandă pentru funcția de parlamentar. Pentru că știu mai bine ca oricine nevoile Maramureșului, fiind în mijlocul cetățenilor de aproape un deceniu și știu ce avem nevoie pentru a continua să evoluăm.

eMM: Ce activități relevante pentru funcția de parlamentar ați avut în ultimii 4 ani?

Gabriel Zetea: În calitate de președinte al Consiliului Județean Maramureș, în ultimii patru ani, am fost în contact permanent cu parlamentarii din județ și în special cu cei ai Partidului Social-Democrat. I-am susținut la nivel central, în principal în ceea ce privește inițiativele de a aduce bani în Maramureș, cum a fost amendamentul la Legea Bugetului de Stat, prin care s-au acordat bani lucrărilor deja efectuate la Aeroportul Internațional Maramureș. Am insistat să voteze toate proiectele bune pentru țară și pentru creșterea nivelului de trai al românilor. Ne-am consultat, adeseori, cu privire la inițiativele legislative care au fost depuse în Parlamentul României și care au venit în sprijinul tututor cetățenilor.

Consiliul Județean este un mini-Parlament local, iar munca mea din ultimii 8 ani, în executivul administrației județene, a fost replica la un nivel mai redus a muncii din Parlamentul României. Alături de colegii consilieri județeni și de aparatul propriu am gândit, local, proiecte pentru binele maramureșenilor. În Parlamentul României voi gândi proiecte pentru toți românii, însă sufletul meu va fi mereu în Maramureș, alături de fiecare maramureșean.

eMM: Am citit despre multe promisiuni în actuala campanie electorală. Unele pot fi îndeplinite, altele nu. Unele sunt originale, altele nu. Promisiunile dumneavoastră pentru cetățeni care sunt? Procentual, câte promisiuni credeți că puteți onora?

Gabriel Zetea: Programul de Guvernare al PSD, din 2016, a fost îndeplinit într-o foarte mare măsură și dacă am fi rămas la guvernare sunt convins că am fi finalizat tot ce ne-am propus. În cei trei ani în care Partidul Social-Democrat a guvernat România, toate promisiunile făcute până la nivelul anului 2019 au fost onorate. Personal, promit să urmăresc ca noul Program de Guvernare al PSD pentru următorii ani să fie îndeplinit în toate domeniile de activitate.

Pentru că acest program este similar cu ceea ce eu, ca președinte al Consiliului Județean, deja am făcut la nivel județean, în anumite domenii. Să privim, de exemplu, sănătatea. Deși Guvernul PNL nu a alocat fonduri în Maramureș, la începutul pandemiei, cele două spitale în subordinea Consiliului Județean nu au dus lipsă de materiale de protecție și materiale sanitare, deși în alte părți dezastrul era unul general. Am alocat bani pentru achiziția a 4 aparate Real Time PCR în Maramureș, din care doar două pentru spitalele din subordine și două pentru spitalele din administrarea primăriilor Sighetu Marmaței și Vișeu de Sus.

În domeniul infrastructurii am demarat șantiere pentru reabilitarea a 200 de km de drum județean, în timp ce guvernările PNL-PDL au reușit să reabiliteze, în 24 de ani, doar 56 de km. În 4 ani de zile am făcut de 4 ori mai mult decât au făcut ei în 24 de ani. Am alocat fonduri pentru calamități, pentru dezvoltare, pentru investiții în Maramureș. În Parlament voi vota și voi susține toate proiectele care pot duce la dezvoltarea Maramureșului și voi ajuta administrațiile locale de câte ori mi se va cere ajutorul.

eMM: Societatea s-a împărțit în tabere în ultimii 4 ani. Lumea a ajuns să se urască din cauza convingerilor politice. Ce veți face pentru a aduce pace în rândul românilor?

Gabriel Zetea: Societatea nu este împărțită de acum în tabere, ci de mii de ani. Și nu doar în România, ci în lumea întreagă. Pentru că oamenii gândesc și nu pot gândi toți la fel. Pentru că unii sunt adepți ai unei doctrine politice, în timp ce alții cred în alta. Pentru că partidele politice, pentru a-și atrage adepți, simpatizanți, încearcă să arată ce este rău în modul de gândire și de acțiune al partidelor deja existente pe piață. Pentru că, în fapt, democrația asta înseamnă, să ai dreptul la o altă opinie decât cel de lângă tine. Partidul Social-Democrat a încercat, în acești ani, să unească românii. Să dea legi egale pentru toți. Să se implice și să aducă binele în toate domeniile de activitate. Să ajute atât sănătatea cât și educație, atât antreprenorii cât și domeniul HoReCa, să ofere un trai mai bun fiecărui român.

Cred că toți, indiferent de partidul din care facem parte, ar trebui să ne dorim să aducem pacea. Ar trebui să ne dăm mâna pentru un interes comun, să ne dorim cu toții binele întregii Românii. Din păcate, nu ajunge să vrem doar unii. Un exemplu elocvent: am propus tuturor parlamentarilor de Maramureș să semnăm un PACT PENTRU SĂNĂTATEA MARAMUREȘENILOR. Este tocmai ce m-ați întrebat, ce voi face să unesc românii? Am încercat să întind o mână contracandidaților mei, i-am invitat să ne unim forțele pentru sănătatea cetățenilor pe care dorim să îi reprezentăm în Parlament. Nici măcar unul dintre el nu a răspuns acestui apel. Pentru că nu își doresc unitate.

Tot la nivel județean, consilierii județeni ai PSD au propus noii conduceri a Consiliului Județean să adopte un proiect prin care cetățenii care donează plasmă convalescentă să fie recompensați financiar. Pentru că este știut că plasma de la un pacient vindecat de COVID-19 poate salva până la 3 vieți și noi, în Maramureș, am primit, în vremea în care eu am condus Consiliul Județean Maramureș, un aparat de plasmafereză din cele 18 care au fost donate în țară. Nici la această inițiativă nu am primit răspuns, din păcate. Personal, îmi doresc ca toți să trăim în armonie și atât cât va depinde de mine sigur nu am să intru în niciun fel de conflicte. Pentru că eu cred în arta dialogului și cred că oamenii inteligenți pot rezolva orice divergențe fără să folosească cuvinte grele.

eMM: Să ne amintim ce a spus marele Ion Rațiu: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!” Cum interpretati această definiție a democrației din punctul dumneavoastră de vedere și al partidului din care faceți parte?

Gabriel Zetea: Răspunsul meu are legătură cu ce am menționat și anterior. Sunt de acord cu această afirmație care mi se pare extraordinară. Partidul Social-Democrat, prin construcția sa, este o formațiune politică care apără și susține democrația. Noi, în cadrul PSD, ne consultăm înaintea unei decizii importante, ne expunem părerile și tragem concluziile împreună. Sigur că sunt și diferente de opinie, pentru că așa e normal, când oamenii gândesc. Dar tocmai asta este democrația, să ne expunem cu toții punctul de vedere și să decidem, împreună, ce este mai bine pentru marea majoritate.

Partidul Social-Democrat promovează oamenii pe care îi are și promovează democrația. Noi nu vom împărți oamenii în peneliști și restul poporului sau în useriști și ceilalți și cu siguranță nu vom împărți România în pesediști și restul. Toți românii, absolut toți, merită să aibă o viața decentă în țara lor. Cu toții au dreptul la un sistem de sănătate cu adresabilitate largă, copiii noștri au dreptul la educație de calitate, românii au dreptul la meserii bine plătite și la o calitate bună a vieții. Noi, partidul Social Democrat oferim siguranța unui trai mai bun. Fără să îngrădim nimănui dreptul la liberă exprimare, fie că ne referim la membrii de partid sau la români în general, indiferent de opțiunea lor politică.

eMM: În cazul în care câștigați un loc în Parlamentul României, care este proiectul pe care vi-l asumați în mod personal? Care este proiectul/obiectivul pentru care vă putem critica sau lăuda peste(timp de) 4 ani?

Gabriel Zetea: Descentralizarea. Dacă ne uităm cum este organizat SPD-ul în Germania, o să vedem că nu există neapărat o structură centrală. Sigur, există anumite decizii luate centralizat, dar landurile germane au fiecare anumite particularități și pot face alianțe locale care satisfac mult mai bine cerințele comunității de acolo. Aceste coaliții locale se adună apoi într-un fel de federație centrală și iau decizii în ce privește viitorul social-democrației germane. Acesta este un model pe care eu îl văd foarte bine aplicat în România, în interiorul PSD.

Această componentă de a-mi determina singur soarta, fără ca cei de la București să-mi spună cum e bine, e un lucru pe care ardelenii îl așteaptă, îl doresc și tânjesc după el. În calitate de vicepreședinte al PSD eu mă lupt pentru o astfel de idee Îmi doresc un astfel de proiect implementat în PSD, tocmai pentru ca social-democrația transilvăneană să ajungă înapoi la perioada interbelică, la momentul de vârf și de glorie al social-democrației în România. Competențele financiare și de tip juridic trebuie să fie date către autoritățile locale. Vorbim de 30 de ani de acest proiect imens pentru România! Iar România nu va putea progresa niciodată dacă nu se va face descentralizare.

Un guvern de la București își arată în fiecare zi limitele în a gândi dezvoltări regionale integrate și uniforme, echilibrate între diferitele regiuni ale țării. Și atunci trebuie să ne lase să ne decidem singuri soarta pe plan local, să ne identificăm singuri proiectele, să putem să propunem fiecare pentru comunitatea pe care o reprezintă – având la dispoziție resursa financiară – proiectele care dezvoltă cu adevărat o comunitate. Niciodată un funcționar de la București – și sunt funcționari la București în birouri dinainte de Revoluție, în același birou, oameni care au înghețat efectiv pe anumite fotolii, care nu înțeleg și nu știu ce nevoi are o comunitate sau alta. Aici intervine factorul politic.

eMM: Considerați că România merge într-o direcție bună?

Gabriel Zetea: Cu siguranță nu, iar această opinie este împărtășită de majoritatea covârșitoare a românilor. Nimic nu mai este bine de un an încoace, iar românii văd asta. Și nu doar că văd, din păcate majoritatea românilor au și foarte mult de suferit. Am fost închiși în case la 300 de cazuri pe zi, în martie și aprilie, ni s-a interzis să ne vedem familiile, de Paști, nu am putut merge în cimitir să ne plângem morții, iar acum, când avem și peste 10.000 de cazuri pe zi ni se spune doar cât de important este ca Iohannis să aibă în continuare ”Guvernul său”.

Cu siguranță România nu merge într-o direcție bună! Bătaia constantă de joc la adresa românilor, zecile de mii de afaceri închise, aproape 2 milioane de contracte de muncă desființate, peste 11.500 de morți în 9 luni, din cauza COVID-19, -pentru că oamenii cu alte boli nu mai au parte de tratamentul adecvat în spitale-, închiderea piețelor, disprețul arătat românilor când au trebuit mărite pensiile sau alocațiile, toate aceste lucruri nu pot face ca direcție pe care ne aflăm să fie una bună. Să nu mai vorbim despre dezinteresul pe care Orban și Iohannis îl arată sistemului de educație, iar programul cu care, în urmă cu numai un an, câștiga alegerile, ”România educată” s-a dovedit a fi o altă minciună a acestor incompetenți. Sper, însă, că România va porni spre o direcție bună după 7 decembrie, când vom trimite acasă acest Guvern care a instaurat frica și haosul în țară, hăituind românii cu fel de fel de legi absurde, în care avem doar obligații și aproape deloc drepturi.

eMM: Trăim într-o societate săracă. Marea majoritate a românilor trăiesc în sărăcie, iar acum suntem loviți de pandemie. Ce veți face pentru acești români concret, nu promisiuni și vorbe in vânt?

Gabriel Zetea: Întregul program de guvernare al PSD, pentru mandatul 2021 – 2024 este gândit pentru binele fiecărui român. Siguranța unui trai mai bun este sloganul cu care PSD a intrat în aceste alegeri și asta dorim să oferim românilor: siguranța unui trai mai bun pentru fiecare dintre noi, o viață decentă și respect acasă, în România, locuri de muncă mai bine plătite. Programul de Guvernare al PSD are aproape 300 de pagini. Programul de Guvernare al PNL are puțin peste 20 de pagini și fiecare măsură pe care o propun este aiuristică și, cu siguranță, negândită. Pentru că nu își doresc să facă nimic pentru România și pentru români, sunt preocupați doar de burdușirea buzunarului personal și de satisfacerea clientelei aservite. PSD a promis și în 2016 și s-a ținut de cuvânt.

Măsurile pe care le-am promis au fost îndeplinite, în ciuda tuturor minciunilor aruncate de PNL și USR. PSD are un program de guvernare realist pentru perioada următoare, care cuprinde toate domeniile: educație, sănătate, mediul antreprenorial, agricultură. România este lovită și de o criză economică, care dublează criza sanitară. PSD are soluții pentru că Partidul Social-Democrat a propus specialiști pe listele sale pentru Parlamentul României. Și acești profesioniști vor putea să pună în aplicate fiecare punct pe care îl regăsim în noul program de guvernare al PSD. Pentru că nouă ne pasă de români și pentru că noi iubim România.

eMM: E ușor să fii parlamentar sau angajat la stat, dar să nu uităm că întreprinderile mici și mijlocii se află în pragul falimentului. Când veți ajunge în Parlament, ce măsuri concrete veți propune pentru restartul economiei?

Gabriel Zetea: Înainte de a fi angajat la stat, am lucrat în mediul privat pentru mulți ani. Iar munca mea la stat nu a fost tocmai una ușoară, pentru că atât în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean, cât și în funcția de președinte, între 2016 și 2020, știam doar când începe ziua de lucru, nu știam niciodată când se va termina. Pentru că nu a fost o muncă de birou de la 8.00 la 16.00, ci a fost o muncă constantă, de dimineața până seara, de luni până duminică, pentru că problemele județului au fost constante iar soluțiile trebuiau oferite în cel mai scurt timp. Și tocmai pentru că am venit din mediul privat și pentru că ”la stat” am muncit poate chiar mai mult decât înainte, voi milita pentru ca fiecare punct din Programul de Guvernare al PSD în domeniul economiei să fie implementat.

Principala noastră preocupare va consta în creșterea veniturilor populației și redresarea economiei. Salariul minim brut țintă pentru 2024 va fi de 7.010 lei, iar punctul de pensie va ajunge, în 2024, la 2.340 de lei. Aceste creșteri de venituri pentru populație vor reprezenta efectele de multiplicare generate de Fonduri europene (CFM 2014-2020, CFM 2021-2027, Programul SURE, Programul Next Generation EU; inclusiv fondurile pentru agricultură). Ne bazăm și pe efectele de multiplicare generate de Fondul Strategic de Investiții (FSI), care va duce la creșteri economice anuale. De asemenea, propunem impozit 0 la salariul minim și introducerea unui sistem progresiv de deduceri pentru persoanele fizice, funcție de numărul de copii. Totodată, odată ajunși la guverrnare, vom dubla imediat alocațiile copiilor. Estimăm o creștere economică medie anuală de 4,4% dar și un deficit bugetar de sub 3% din PIB, în 2024. Urmărim creșterea puterii de cumpărare a salariului minim cu 37% și încheierea a 1 milion de contracte noi de muncă.

Alte măsuri sunt: majorarea stimulentului de reinserție în muncă și majorarea indemnizației de creștere a copilului, construcția de rezidențe moderne pentru persoanele de peste 65 de ani cu un ajutor nerambursabil de până la 50% din cheltuielile eligibile. PSD propune linii de credit pentru IMM pentru deficitele temporare ale capitalului de lucru, cu dobândă de maxim 2%, pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 10 ani. Totodată, avem în vedere granturi de 200.000 € pentru IMM-uri care se acordă pentru investiții în sectorul de producție, printr-un program pe 4 ani, în limita a 2 miliarde euro.

Specialiștii PSD au gândit și o schemă de ajutor de stat pentru crearea de locuri de muncă, care implică ajutor până la 100.000 de euro pentru susținerea afacerii, cu garanție pentru 50% din credit, iar 50% din ajutorul nerambursabil este prevăzut pentru salariile noilor angajați. Dorim să înființăm câte un parc industrial în fiecare județ, cu implicarea autorităților locale pentru asigurarea utilităților și infrastructurii, dar și creșterea numărului de firme în centrele universitare, în conlucrare cu parteneri locali.

PSD are soluții și a demonstrat că știe și poate să guverneze bine! Și sperăm ca, după 7 decmebrie, românii să ne dea posibilitatea de a oferi siguranța unui trai mai bun pentru fiecare dintre noi! .

Viorica Marincaş – Pro România

eMM: De ce candidați pentru un loc în Parlamentul României?

Viorica Marincaş: În primul rând sunt profund dezamăgită și întristată că cei mai mulți politicieni din Parlamentul României nu își înțeleg menirea. Candidez pentru că mulți dintre aceștia și-au arătat limitele și pentru că avem nevoie mai mult ca oricând de mari politicieni de stat.

eMM: Ce vă recomandă să candidați pentru funcția de parlamentar?

Viorica Marincaş: Mă recomandă faptul că mai bine de 30 de ani am muncit doar pentru oameni, am activat în Ministerul Afacerilor Interne unde am parcurs treaptă cu treaptă până am ajuns la finalul carierei singura femeie din România șef al unui Inspectorat Județean de Poliție și general de poliție. Mă recomandă astfel meritocrația, determinarea, buna credință, chibzuirea banului public și responsabilitatea. Acest lucru nu îl spun eu, acest lucru este transmis de faptele mele și de aprecierile primite de-a lungul timpului de la organisme naționale și internaționale, printre acestea aș aminti unul dintre cele mai importante, anume premiul oferit de Statele Unite ale Americii ca fiind recunoscută una dintre cele mai curajoase femei din România.

eMM: Ce activități relevante pentru funcția de parlamentar ați avut în ultimii 4 ani?

Viorica Marincaş: Fac politică de doar 2 ani, deoarece am hotărât să nu stau de-o parte. Am hotărât să mă implic și am fondat astfel de la zero filiala Partidului PRO România în Maramureș. A fost greu, ca orice proiect pornit de la zero, dar am demonstrat încă o dată că știu să fac lucrurile bine și extrem de serios. La momentul actual maramureșenii sunt reprezentați cu cinste în Consiliul Județean de 3 Consilieri Județeni Pro România și alți 50 de consilieri locali în comunitățile lor. Oamenii au înțeles că trebuie produsă cu adevărat o schimbare în clasă politică și să îi reprezeinte doar acei politicieni care se vor preocupa real și nu doar declarativ de problemele comunităților.

eMM: Am citit despre multe promisiuni în actuala campanie electorală. Unele pot fi îndeplinite, altele nu. Unele sunt originale, altele nu. Promisiunile dumneavoastră pentru cetățeni care sunt? Procentual, câte promisiuni credeți că puteți onora?

Viorica Marincaş: Este extrem de trist când vedem politicienii vechi că încă nu s-au învățat minte, înclin tot mai mult să cred că din păcate ei așa sunt construiți. Este foarte adevărat ce spuneți, cei mai mulți dintre aceștia nu se dezic de modul populist și demagogic de a face politică pe care l-au aplicat în fiecare campanie electorală și încearcă să îl folosească și acum. În ceea ce mă privește

eMM: Societatea s-a împărțit în tabere în ultimii 4 ani. Lumea a ajuns să se urască din cauza convingerilor politice. Ce veți face pentru a aduce pace în rândul românilor?

Viorica Marincaş: Din pacate s-a alimentat foarte mult acest concept care să ne hrănească o gândire binară. Eu vă supun atenției doar un singur fapt, unde am fi fost noi astăzi și câte am fi putut realiza daca jumătate din energia pe care am risipit-o în ultimii ani războindu-ne am fi dedicat-o unui proiect comun de țară. Este momentul să ne oprim să mai dihotomizăm, să împărțim lumea în două. Ca și profesionist am avut întotdeauna colaborări instituționale extrem de bune, sunt un om al dialogului și sunt adepta ideii că orice lucru se poate rezolva dacă avem mintea și inima deschise. Și din Parlament mă voi lupta să îi fac pe colegi să înțeleagă că pentru a putea merge înainte avem nevoie de o strânsă colaborare, iar interesele de grup nu își au locul.

eMM: Să ne amintim ce a spus marele Ion Rațiu: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!” Cum interpretati această definiție a democrației din punctul dumneavoastră de vedere și al partidului din care faceți parte?

Viorica Marincaş: Această afirmație sintetizează extrem de fidel democrația, doar așa putem să ne bucurăm de progres. Trebuie și este bine să avem viziuni diferite, să avem dezbateri, iar după argumente solide expuse de toate părțile să se ia cea mi înțeleaptă decizie. Această afirmație este întru totul în asentimentul meu, în rest cred că am cuprins deja și în răspunsurile anterioare un răspuns parțial pentru această întrebare.

eMM: În cazul în care câștigați un loc în Parlamentul României, care este proiectul pe care vi-l asumați în mod personal? Care este proiectul/obiectivul pentru care vă putem critica sau lăuda peste(timp de) 4 ani?

Viorica Marincaş: Cele mai importante obiective pentru care mă voi lupta vor fi să avem o educație echitabilă pentru toți elevii din România, ca dreptul la sănătate să nu fie un privilegiu, ca economia României să recupereze decalajele față de economiile europene și ca după patru ani bunăstarea cetățenilor să fie mult îmbunătățită. Așadar mă voi ține cu dinții și voi promova doar astfel de proiecte. Este rușinos unde ne situăm astăzi și cum ne risipim potențialul nostru de dezvoltare și de a duce un trai mai bun.

eMM: Considerați că România merge într-o direcție bună?

Viorica Marincaş: Deși lucrurile au fost mult îmbunătățite în ultimii 30 de ani, țara noastră nu își fructifică cu adevărat valorile. Asta se întâmplă pentru că sunt trimiși în Parlament oameni care nu își înțeleg menirea, este momentul să trimitem doar adevărați bărbați și femei de stat, exact așa cum au fost înaintașii noștri când s-a făurit Marea Unire. În rest, răspunsurile anterioare cred că au cuprins și această întrebare, nu doresc să risc a mă repeta.

eMM: Trăim într-o societate săracă. Marea majoritate a românilor trăiesc în sărăcie, iar acum suntem loviți de pandemie. Ce veți face pentru acești români concret, nu promisiuni și vorbe in vânt?

Viorica Marincaş: Avem obiective clare pe deplin aplicabile din prima zi. Vom asigura un venit minim de criză sub formă de cupoane pentru ca toți românii să își permită alimente și medicamente în această perioadă grea, vom încuraja cu adevărat IMM-urile românești pentru a nu-și bloca activitatea și a da oameni afară. Vom lua măsuri ca toate locurile de muncă să fie păstrate, că altfel nu vom mai avea nici ce să cumpărăm nici cu ce să cumpărăm. Cu voință politică și determinare aceste lucruri se pot realiza foarte ușor.

eMM: E ușor să fii parlamentar sau angajat la stat, dar să nu uităm că întreprinderile mici și mijlocii se află în pragul falimentului. Când veți ajunge în Parlament, ce măsuri concrete veți propune pentru restartul economiei?

Viorica Marincaş: Din păcate economia țării noastre începe să se șubrezească și nici pandemia nu o controlăm. În ultimii zeci de ani România noastră harnică, frumoasă și bravă a fost îmbolnăvită. Trebuie urgent ca toți politicienii ce vor fi aleși Duminică să se trezească din somnul dulce. Mă voi lupta din Parlament ca IMM-urile care trebuie să fie cea mai mare bază de dezvoltare a economiei să își continue activitatea și după criză, ca accesul lor la capital să fie mult simplificat și ca locurile de muncă să fie bine plătite.

Pentru toate aceste lucruri, este nevoie să trimitem în Parlament mai mult ca oricând, oameni care împărtășesc valori precum: meritocrația, integritatea, responsabilitatea decizională, competența și buna credință. Așadar prima și cea mai rapidă măsura va fi susținerea tuturor IMM-urilor în mod real și nu doar declarativ cum se întâmplă astăzi.



Cosmin Butuza – PSD

eMM: De ce candidați pentru un loc în Parlamentul României?

Cosmin Butuza: Deși sunt tânăr, am acumulat suficientă experiență profesională pentru a face față oricărei provocări. Mi-am desfăşurat activitatea mai ales în instituţii publice, ceea ce îmi conferă o bună înţelegere a legilor care reglementează activitatea şi mecanismul de funcţionare al acestora. Am fost economist la o cunoscută unitate medicală din Baia Mare, șef de cabinet al Prefectului Judeţului Maramureş, șef de cabinet al președintelui Consiliului Județean Maramureş, Secretar de Stat în Ministerul Tineretului și Sportului.

eMM: Ce vă recomandă să candidați pentru funcția de parlamentar?

Cosmin Butuza: Ştiu ce înseamnă integritatea, munca cinstită şi mi-am respectat mereu colegii. Valorile solide insuflate de părinții și dascălii mei m-au însoţit peste tot unde m-au purtat pașii, iar Maramureșul a fost mereu în sufletul şi în vorbele mele.

eMM: Ce activități relevante pentru funcția de parlamentar ați avut în ultimii 4 ani?

Cosmin Butuza: Nu am fost parlamentar, însă am fost Secretar de Stat în Ministerul Tineretului şi Sportului şi multe dintre investiţiile din infrastructura sportivă a Maramureşului au fost făcute în acea perioadă.

eMM: Am citit despre multe promisiuni în actuala campanie electorală. Unele pot fi îndeplinite, altele nu. Unele sunt originale, altele nu. Promisiunile dumneavoastră pentru cetățeni care sunt? Procentual, câte promisiuni credeți că puteți onora?

Cosmin Butuza: La această întrebare permiteţi-mi să răspund cu un citat al Confucius: „Ia seama dacă ceea ce făgăduieşti este drept şi cu putinţă, căci făgăduiala este datorie curată”.

eMM: Societatea s-a împărțit în tabere în ultimii 4 ani. Lumea a ajuns să se urască din cauza convingerilor politice. Ce veți face pentru a aduce pace în rândul românilor?

Cosmin Butuza: Schimbarea trebuie să vină de la fiecare dintre noi. Şi de la clasa politică, dar şi de la marea masă a românilor. Dacă vom sancţiona de fiecare dată reprezentantul unui partid doar pentru apartenenţa la acesta, atunci mai avem mult de lucru.

eMM: Să ne amintim ce a spus marele Ion Rațiu: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!” Cum interpretati această definiție a democrației din punctul dumneavoastră de vedere și al partidului din care faceți parte?

Cosmin Butuza: În Decembrie 1989 românii au vărsat sânge pentru a certifica democraţia. Suntem obligaţi să respectăm şi să preţuim sacrificiul lor.

eMM: În cazul în care câștigați un loc în Parlamentul României, care este proiectul pe care vi-l asumați în mod personal? Care este proiectul/obiectivul pentru care vă putem critica sau lăuda peste(timp de) 4 ani?

Cosmin Butuza: Voi susţine în parlament orice proiect pentru dezvoltarea Maramureşului. Scopul nostru ca parlamentari este să contribuim la dezvoltarea judeţului şi asta ar trebui să facem fiecare dintre noi. Să lăsăm acasă orgoliile şi obligaţiile de partid şi să punem cu toţii umărul.

eMM: Considerați că România merge într-o direcție bună?

Cosmin Butuza: Lăsând la o parte contextul pandemic, în ultimul an România nu a progresat şi este clar că direcţia spre care se îndreaptă nu este una bună.

eMM: Trăim într-o societate săracă. Marea majoritate a românilor trăiesc în sărăcie, iar acum suntem loviți de pandemie. Ce veți face pentru acești români concret, nu promisiuni și vorbe in vânt?

Cosmin Butuza: În programul de guvernare lansat de PSD se regăsesc numeroase proiecte pentru români. Pot să amintesc aici Programul naţional de educaţie timpurie (PNET) sau accesul la proiecte finanţate prin fonduri europene pentru unităţile de învăţământ private.

eMM: E ușor să fii parlamentar sau angajat la stat, dar să nu uităm că întreprinderile mici și mijlocii se află în pragul falimentului. Când veți ajunge în Parlament, ce măsuri concrete veți propune pentru restartul economiei?

Cosmin Butuza: În acest sens, PSD propune prin Programul de Guvernare adoptarea unor măsuri eficiente prin intermediul cărora statul garantează condiții adecvate pentru toți investitori care crează locuri de munca si contribuie prin impozite la buget: oportunități de accesare a fondurilor europene în toate domeniile; fiscalitate justă; transparenţă şi predictibilitate; programe naționale de investiții si ajutoare de stat; facilitați pentru angajatori si angajați.

Florin Barbur – USR/PLUS

eMM: De ce candidați pentru un loc în Parlamentul României?

Florin Barbur: Am decis să candidez pentru că îmi doresc să pot transpune la nivel legislativ măsuri care să îmbunătățească viața românilor. De multe ori, problemele cu care ne confruntăm își au sursa în legi prost gândite. Pentru a avea o educație de calitate sau un sistem de sănătate eficient este nevoie ca legile care reglementează aceste domenii să pornească de la realitățile concrete cu care ne confruntăm și de la o viziune clară a modului în care ne dorim să funcționeze lucrurile. Am decis să candidez și pentru că m-am săturat să văd un Parlament ineficient, în care majoritatea senatorilor și deputaților par preocupați de cu totul altceva decât de a gândi, elabora, propune, dezbate cu argumente logice și adopta legi în beneficiul cetățenilor.

eMM: Ce vă recomandă să candidați pentru funcția de parlamentar?

Florin Barbur: Sunt un om onest, cinstit și bine pregătit în domeniul meu de activitate. Am experiența și maturitatea necesare pentru a înțelege atât complexitatea problemelor cu care se confruntă societatea precum și sursele acestora. Am capacitatea și pregătirea necesare pentru a promova schimbările legislative de care este nevoie pentru a crea cadrul în care românii să poată avea o viață de calitate, bazată pe muncă cinsitită și valorizarea potențialului pe care îl au.

eMM: Ce activități relevante pentru funcția de parlamentar ați avut în ultimii 4 ani?

Florin Barbur: Lucrez ca profesor consilier școlar în cadrul sistemului de învățământ de peste 8 ani. În această perioadă am avut oportunitatea de a consilia psihologic și pedagogic sute de elevi, părinți și cadre didactice. Acest lucru m-a ajutat să cunosc problemele cu care se confruntă fiecare și să înțeleg în profunzime neajunsurile sistemului de învățământ. O bună parte din problemele societății își au originea în școală. Este nevoie de schimbări majore în sistemul de învățământ. În anul 2018 m-am implicat în activitățile și proiectele civice ale Platformei România 100, iar ulterior în proiectul politic PLUS, inițiat de către Dacian Cioloș. Din iulie 2019 sunt președintele filialei județene PLUS Maramureș. Suntem un partid nou, în care s-au implicat oameni sătui de incompetență, corupție și hoție, oameni care doresc să contribuie la schimbarea în bine a societății. Proiectul nostru este deschis tuturor cetățenilor care s-au săturat de vechea clasă politică și care vor să se pună în mod onest în slujba binelui comun.

eMM: Am citit despre multe promisiuni în actuala campanie electorală. Unele pot fi îndeplinite, altele nu. Unele sunt originale, altele nu. Promisiunile dumneavoastră pentru cetățeni care sunt? Procentual, câte promisiuni credeți că puteți onora?

Florin Barbur: Promisiunea mea este că voi munci și voi lupta cu determinare, în mod onest, pentru a elabora și promova legi care să vizeze bunăstarea românilor, care să ne faciliteze tuturor o viață de calitate. M-am implicat în politică pentru că sunt prea multe lucruri în jurul nostru care mă dor, care ne afectează viața în mod negativ. Corupția și incompetența ucid, la propriu. Nu am cum să uit asta. Voi onora această promisiune în proporție de 100%.

eMM: Societatea s-a împărțit în tabere în ultimii 4 ani. Lumea a ajuns să se urască din cauza convingerilor politice. Ce veți face pentru a aduce pace în rândul românilor?

Florin Barbur: Din nefericire dezbinarea între diferite categorii sociale a fost cultivată de o parte a clasei politice, care s-a folosit de asta pentru a-și urmări interesele. Lumea a ajuns să se urască din cauza convingerilor politice pentru că a fost cultivată adversitatea, au fost alimentate fricile oamenilor, politicienii s-au folosit de nevoile oamenilor pentru a-i manipula și întărâta. Proiectul politic PLUS s-a construit în jurul ideii de ”împreună”. Doar împreună putem construi o lume mai bună, o societate în care să ne fie tuturor bine. Onestitatea și autenticitatea sunt ingrediente necesare pentru a reconstrui încrederea unii în ceilalți și încrederea cetățenilor în instituții. Una din provocările pe care trebuie să le depășim ca societate este să invățăm să lucrăm împreună pentru binele comun. Fiecare dintre noi avem lucruri valoroase, cu care putem contribui la binele comun.

Voi încuraja dezvoltarea empatiei, a înțelegerii și colaborării. Taberele și găștile trebuie înlocuite cu echipe, în care fiecare să poată contribui și să fie pus în valoare.

eMM: Să ne amintim ce a spus marele Ion Rațiu: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!” Cum interpretati această definiție a democrației din punctul dumneavoastră de vedere și al partidului din care faceți parte?

Florin Barbur: Cred că epoca dictaturilor de orice fel a trecut. Pentru a avea o democrație funcțională diversitatea ideilor, exprimarea lor și dezbaterea reală sunt absolut necesare. Din acest punct de vedere societatea românească nu stă foarte bine. De prea multe ori diversitatea de idei este văzută ca o amenințare, nu ca o resursă. De prea multe ori ne cramponăm în ideile și credințele proprii, convinși fiind că doar noi avem dreptate. Avem nevoie să învățăm să îl ascultăm cu adevărat pe celălalt, nu doar pentru a-i da o replică, ci pentru a-l înțelege și a ține cont de el. Dacă observăm activitatea Parlamentului vom vedea că dezbaterea reală lipsește de cele mai multe ori. Votul pe diferite proiecte legislative se exprimă la ordinul șefului de partid, nu pe baza analizei și conștiinței proprii. Această realitate se regăsește din păcate și la nivelul consiliilor locale sau județene. Lipsește dezbaterea reală, pe argumente și idei, pornind de la valori și principii, iar rezultatul îl resimțim cu toții după 30 de ani de democrație. Insituțiile cu rol deliberativ nu își îndeplinesc menirea, iar asta face să nu avem soluții eficiente la problemele cu care ne confuntăm. Alianța USR PLUS suține un mod de a face politică bazat pe dezbaterea de argumente și idei, nu pe atacuri la persoană și invective, cum prea des vedem la vechea clasă politică.

eMM: În cazul în care câștigați un loc în Parlamentul României, care este proiectul pe care vi-l asumați în mod personal? Care este proiectul/obiectivul pentru care vă putem critica sau lăuda peste(timp de) 4 ani?

Florin Barbur: Una din prioritățile mele în Parlament va fi educația. Este esențial ca toți copiii să aibă acces la educație de calitate. Depolitizarea sistemului de invățământ, sprijinul acordat cadrelor didactice, programele ”Școală după școală”, asigurarea unei mese calde la școală vor avea un rol important în creșterea calității procesului educativ și în reducerea abandonului școlar. O altă prioritate este asigurarea accesului la servicii de consiliere, suport psihologic și psihoterapie. Decontarea serviciilor psihologice de către CNSAS este o măsură necesară, pentru că sănătatea mintală este la fel de importantă ca cea fizică. Pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă avem nevoie și de sănătate fizică, și de sănătate sufletească. Reformarea sistemului de asistență socială este cea de-a treia prioritate a mea ca parlamentar. Serviciile sociale care înseamnă doar alocarea unor bani către beneficiari și-au dovedit ineficiența. Măsurile sociale trebuie să fie personalizate, adaptate nevoilor reale ale persoanelor aflate în dificultate. Protecția mediului este o altă preocupare a mea. Nu putem fi sănătoși dacă trăim într-un mediu poluat, dacă aerul și apa nu sunt curate, dacă distrugem natura în neștire. Defrișările masive trebuie oprite imediat și suprafața împădurită trebuie crescută. Pe lângă asta, nu este acceptabil ca natura să fie plină de gunoaie. Colectarea selectivă și reciclarea eficientă a deșeurilor sunt măsuri care trebuie implementate în cel mai scurt timp posibil.

eMM: Considerați că România merge într-o direcție bună?

Florin Barbur: Depinde la ce direcție ne referim. Dacă prin direcție înțelegem modul de acțiune al vechii clase politicie din ultimii 30 de ani, atunci nu, nu mergem într-o direcție bună. Dacă prin direcție înțelegem ”trezirea” civică din ultimii ani, atunci vedem că există speranță. Dezvoltarea societății civile și implicarea în politică a oamenilor de bună credință din societatea civilă reprezintă începutul construcției unei noi clase politice. Dacă vom reuși să reducem semnificativ hoția și corupția, să dăm posibilitatea oamenilor competenți să își pună abilitățile în slujba binelui comun, atunci vom pune societatea pe o direcție bună. Direcția europeană pe care România s-a angajat după 1990 este o direcție bună. Dincolo de creșterea economică, ea înseamnă asimilarea la nivel de comportamente a unor valori precum munca cinstită, meritocrația, seriozitatea, libertatea, responsabilitatea, respectarea drepturilor fiecărui om, incluziunea socială etc.

eMM: Trăim într-o societate săracă. Marea majoritate a românilor trăiesc în sărăcie, iar acum suntem loviți de pandemie. Ce veți face pentru acești români concret, nu promisiuni și vorbe in vânt?

Florin Barbur: Din nefericire o bună parte a oamenilor trăiesc încă în sărăcie, iar pandemia afectează semnificativ și sectorul economic. Combaterea sărăciei este una din prioritățile noastre. Guvernarea trebuie să asigure condițiile pentru o dezvoltare sustenabilă. Pentru ca cetățenii să aibă venituri care să le asigure o viață de calitate, dezvoltarea sectorului economic este vitală. Veniturile cetățenilor pot crește doar dacă există un mediu economic dinamic, care să genereze locuri de muncă bine plătite. Din acest punct de vedere Maramureșul are mult de suferit, având în vedere investițiile reduse. Pe lângă asta, în acest moment impozitarea pe muncă este foarte ridicată. Dintr-un salariu, statul ia aproximativ tot atât cât încasează și salariatul care muncește. În prezent, 43% din salariu se duce la stat și 57% la salariat. Oricine muncește legal în România, indiferent de salariu pe care îl are, plătește CAS 25% și CASS 10%, după care impozit pe venit 10%, iar, pe lângă acestea, angajatorul mai are de plătit faimoasa contribuție pe care a adăugat-o guvernul de 2,25% din tot salariul brut. Această politică fiscală scumpește în mod artificial munca. Mai grav, nu permite creșterea salariilor pentru a atrage înapoi forța de muncă tânără care a părăsit România. De aceea, ne vom concentra asupra reducerii poverii fiscale asupra muncii, precum și pe stimularea investițiilor și accesarea fondurilor europene.

eMM: E ușor să fii parlamentar sau angajat la stat, dar să nu uităm că întreprinderile mici și mijlocii se află în pragul falimentului. Când veți ajunge în Parlament, ce măsuri concrete veți propune pentru restartul economiei?

Florin Barbur: Nu aș spune că este ușor să fii angajat la stat, indiferent de postul ocupat, dacă ești conștiincios și preocupat să muncești cinstit, să îți faci treaba cât mai bine. Aș evita această separare între angajatul la stat și mediul privat. Dincolo de asta, într-adevăr, sectorul privat are cel mai mult de suferit în această perioadă grea a pandemiei. Multe întreprinderi mici și mijlocii se luptă să supraviețuiască, iar unele și-au închis/suspendat activitatea. În România este evidentă lipsa de direcție în ceea ce privește modelul economic de dezvoltare. Statul intervine haotic și discreționar, creând panică și instabilitate, descurajând investițiile și antreprenorii. Programul USR PLUS propune un model economic bazat pe antreprenoriat, concurență corectă, inovare și investiții din fonduri europene. O cultură antreprenorială autentică și performantă creează nu doar resurse și rezultate, ci dezvoltă oameni activi, autonomi, care știu importanța cooperării, stimulează responsabilitatea și curajul. Întreprinderile mici și mijlocii au nevoie de sprijin financiar eficient din partea statului, pentru a depăși cu bine această perioadă de criză. De asemenea, accesarea fondurilor europene dedicate acestui sector este esențială. Pe lângă acestea, debirocratizarea este un obiectiv important. Pentru a avea un antreprenoriat fără birocrație susțin măsuri precum: - posibilitatea de a înființa o firmă în întregime online; - simplificarea procedurilor de înființare/desființare a firmelor; - eliminarea piedicilor care îngreunează inițiativa privată; - declarații fiscale făcute în întregime online; - fără dosare și cozi la ghișee, toate aprobările și avizele să poată fi solicitate și obținute electronic.