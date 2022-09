Blue Air a decis suspendarea zborurilor până în data de 12 septembrie, întrucât compania are conturile blocate.

”Poprirea a fost ridicată și zborurile vor fi reluate am beneficiat de sprijinul AFM, în special cel al domnului președinte Dobre.

S-a oprit o companie aeriană și s-a oprit de tot, iar credibilitatea Blue Air a fost puternic zdruncinată. În aceste momente facem o evaluare atentă ca să înțelegem care ne este capacitatea de operare.

În decursul zilei de mâine (n.r. 8 septembrie) vom reveni cu un comunicat oficial în care vom anunța exact ce zboruri vom relua, fie cu sprijinul TAROM sau a altor operatori încercăm să aducem acasă pasagerii blocați în aeroporturile străine” spun oficialii Blue Air, conform HotNews.

Datoriile Blue Air în acest moment sunt de aproximativ 230.000.000 EUR ceea ce înseamnă, într-un an normal de operarare, aproximativ 50% din totalul veniturile realizate. Așa cum am demostrat și în anul 2019 (an în care Blue Air a avut venituri de aproximativ 415.000.000 EUR) compania deține know-how-ul și personalul necesar pentru realizarea veniturilor suficiente în vederea achitării tuturor datoriilor sale atât timp cât este lăsată să funcționeze în condiții de piață normale.