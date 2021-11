Începutul lunii noiembrie ne duce cu gândul atât la momentul în care ar trebui să pornim centrala, cât și la cel în care ar trebui să schimbăm anvelopele de iarnă. Temperaturile ridicate din aceste zile ne pun pe gânduri dacă a sosit sau nu ziua în care trebuie să facem o vizită la vulcanizarea din colțul străzii. Multă lume a luat deja decizia să pună încălțările noi pentru autovehiculele lor încă de la începutul lunii, în timp ce alții încă așteaptă. Denis Covaci, creatorul Radarul Maramureș, ne-a explicat pe scurt ce scrie în lege.

„Cutuma spune că începând cu luna noiembrie, după 3 zile cu temperaturi sub 7 grade Celsius, ar trebui să ne schimbăm anvelopele de iarnă. Totuși, pentru că s-ar putea să existe situații în care ninsorile să vină mai repede, încă din luna octombrie, sau să țină până în aprilie, legea vorbește doar despre condițiile meteo care impun vizita la vulcanizare, nu despre intervalul de timp. Astfel, conform art. 102, alineatul 1, punctul 28, din OUG 195/2002, ‘conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite de zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă […]’ constituie contravenție. În plus, șoferii autovehiculelor de peste 3,5 tone și a celor care transportă mai mult de 9 persoane pe scaun trebuie să monteze și lanțuri pe roți ori alte echipamente antiderapante certificate. Sancțiunea este prevăzute în clasa a IV-a, având între 9 și 20 puncte de amendă, plus reținerea certificatului de înmatriculare de către Poliția Română”.

O altă situație apărută în mediul online se referă la ipoteza conform căreia anvelopele all season ar fi neconforme pentru circulația pe drumuri înzăpezite.

Astfel, Denis Covaci a venit cu alte precizări: „Conform unui comunicat al RAR din 11 octombrie 2021, TOATE anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M şi S (insemnând noroi şi zăpadă), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele de utilizare în condiţiile specifice de iarnă prevăzute în legislaţia națională rutieră”.

eMM încurajează toți șoferii să conducă preventiv, respectând legislația rutieră și evitând să folosească anvelope neconforme pe drumurile acoperite de zăpadă, gheață sau polei.