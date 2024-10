Programul LUMINAȚIILOR în Parohia Ortodoxă Ferneziu este următorul:

Sâmbătă, 2 noiembrie

– de la ora 14.00 in cimitirul de pe Podini ;

Vineri, 8 noiembrie

– de la ora 12.00 in cimitirul de la Biserică;

– de la ora 14.00 in cimitirul de pe Lunci;

– de la ora 15.00 in cimitirul din Sat.

Veșnica lor pomenire din neam in neam!