90 de organizații din 17 țări ale Uniunii Europene promovează o campanie de strângere a unui milion de semnături, până în septembrie 2020. Astfel, Comisia Europeană va fi obligată să ia în considerare eliminarea treptată a pesticidelor sintetice din agricultură până în 2035.

Inițiativă Cetățenească Europeană (ICE) cere Comisiei Europene și Parlamentului European să prezinte propuneri legislative pentru:

Eliminarea treptată a pesticidelor sintetice până în 2035, astfel: reducerea folosirii în UE a pesticidelor sintetice cu 80% până în 2030, începând cu cele mai periculoase, pentru a se ajunge în 2035 la o agricultură 100% lipsită de pesticide sintetice;

Restaurarea biodiversității: refacerea ecosistemelor naturale din zonele agricole, astfel încât fermele să devină un vector al recuperării biodiversității;

Sprijinirea fermierilor în tranziție: reforma agriculturii prin prioritizarea agriculturii la scară mică, diversă și durabilă, sprijinind o creștere rapidă a practicilor agroecologice și organice și permițând atât formarea profesională a agricultorilor cât și cercetarea independentă în domeniul agriculturii fără pesticide și organisme modificate genetic.

Dacă această inițiativă va strânge un milion de semnături de susținere până în septembrie 2020, Comisia Europeană și Parlamentul European trebuie să ia în considerare transpunerea în lege a solicitărilor acestei campanii.

Pe plan internațional, oamenii de știință cer măsuri radicale și urgente pentru a stopa colapsul naturii. Un sfert din animalele sălbatice ale Europei sunt grav amenințate, jumătate din siturile naturale sunt în situație precară, serviciile ecosistemice (contribuțiile directe și indirecte ale ecosistemelor la bunăstarea umană) se deteriorează.

Între timp, milioane de fermieri sunt striviți de prețurile neechitabile, de lipsa de sprijin politic și de marile corporații. Patru milioane de ferme mici au dispărut între 2005 și 2016 în UE, potrivit unui raport din martie 2019.

Campania este condusă de o alianță intersectorială a organizațiilor societății civile care acoperă mediul, sănătatea, agricultura și apicultura. Printre alții, organizatorii includ rețelele europene Friends of the Earth Europe și Pesticide Action Network (PAN), precum și Institutul de Mediu din Munchen, fundația Aurelia (Germania), Générations Futures (Franța) și GLOBAL 2000 / Friends of the Earth Austria.

„Albinele, dar și alți polenizatori, sunt indispensabili pentru prezervarea ecosistemelor și a biodiversității. Până la o treime din producția alimentară a oamenilor și două treimi din fructele și legumele zilnice au la bază polenizarea făcută de albine și alte insecte. Cu toate acestea, existența lor este amenințată de contaminarea constantă cu pesticide și pierderea habitatului din cauza agriculturii industriale”, subliniază Federația Asociațiilor Apicole din România.

„Declinul rapid, atât al fermelor mici cât și al faunei este adânc înrădăcinat în modelul nostru actual de producție agricolă alimentară care se bazează puternic pe agricultura monoculturală la scară largă și pe utilizarea pesticidelor sintetice. Pentru a înrăutăți lucrurile, UE finanțează în mod activ această formă de agricultură prin agenda sa actuală agropolitică și prin sistemul său de subvenții care favorizează producția în masă în detrimentul celei la scară mică și a agriculturii ecologice”, a mai transmis federația.

Petiția poate fi semnată aici sau aici.

Sursa greenreport.ro