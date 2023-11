Două campanii se vor derula luni, 20 noiembrie, în comuna Săcălăşeni: o campanie de colectare a deșeurilor voluminoase din „poartă în poartă” şi una de colectare a deșeurilor DEEE (Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice).

Deșeurile voluminoase ACCEPTATE sunt: obiecte de mobilier (scaune, mese, dulapuri, paturi etc.), saltele, covoare, canapele, obiecte sanitare (chiuvete, vane, vase de toaletă, oglinzi etc.), jucării de mari dimensiuni, perne, plăpumi, pături.

Deșeurile voluminoase NEACCEPTATE sunt: deșeuri din construcții și demolări, deșeuri vegetale, deșeuri menajere, deșeuri periculoase, anvelope.

Cetățenii care doresc ridicarea deșeurilor voluminoase de la poartă sunt rugați să comunice adresa exactă, numele și numărul de telefon, până cel târziu la data de 15 noiembrie, ora 12.00 pe e-mailul primăriei sau la numărul de telefon 0262 289 333.

Deșeurile voluminoase vor fi scoase de cetățeni la porți în data de 20 noiembrie până la ora 8.30.

În aceeaşi zi are loc şi colectarea deşeurilor DEE. Ce puteți aduce la colectare: echipamente electrice mici (ex. telefoane, aparate foto, radiouri), echipamente electronice (ex. calculatoare, televizoare, imprimante), electrocasnice mici (ex. cuptoare cu microunde, uscătoare de păr), Lămpi și becuri, baterii și acumulatori.

Doritorii sunt rugaţi să pregătească deșeurile DEEE și să sune din timp la primărie pentru a comunica adresa și numărul de telefon. În ziua colectării, echipa specializată va trece direct la porți pentru a prelua deșeurile.

Această inițiativă simplifică procesul de colectare și face mai ușor pentru toți locuitorii să contribuie la protejarea mediului înconjurător. Având în vedere importanța reciclării și gestionării corecte a deșeurilor DEEE, vă încurajăm să participați activ la această campanie.

Dacă doriți să vă înscrieți sau să obțineți mai multe informații, contactați nr. de telefon 0262 289 333.