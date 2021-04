Salvați Copiii România continuă dotarea secțiilor de terapie intensivă cu aparatură medicală vitală salvării nou-născuților. În 10 ani de eforturi constante am dotat 100 de unități medicale din toate județele țării cu peste 830 de aparate medicale, în valoare de aproape 6 milioane de Euro, contribuind major la reducerea mortalității infantile din România. În anul 2021, avem solicitări de la 22 de unități medicale, de aparatură medicală performantă în valoare de peste 1.000.000 de Euro, bani pe care trebuie să-i strângem/atragem prin donații.

Toate aceste rezultate sunt posibile datorită susținătorilor noștri – persoane fizice și companii, celor care au înțeles importanța implicării și contribuției personale. Vă mulțumim pentru că ne ajutați să ducem mesajul nostru mai departe, pentru ca toți copiii să aibă asigurat dreptul la viață, indiferent de momentul sau locul în care s-au născut!

Pentru a putea susține în continuare spitalele cu echipamente absolut necesare îngrijirii corespunzătoare a copiilor, Salvați Copiii derulează în perioada 03.05.2021-25.05.2021 campania „Prima aniversare”, în vederea informării publicului larg cu privire la posibilitatea de a contribui la susținerea sistemului de sănătate pentru copii prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit.

Vă solicităm sprijinul în promovarea spotului campaniei „Prima aniversare – Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit!” în perioada 03.05.2021-25.05.2021, în funcție de disponibilitate. In link-ul urmator se regaseste spotul pentru previzualizare, urmand sa fie incarcat pe Adstream in formatul agreat: https://youtu.be/V5SaSlSSksg

În speranța primirii unui răspuns favorabil, vă mulțumim si va stau la dispozitie pentru mai multe detalii.

Salvati Copiii Romania este o organizatie neguvernamentala, de utilitate publica, non-profit, care promoveaza din 1990 drepturile copilului in Romania, in acord cu Conventia Natiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Este membra a Salvati Copiii International, cea mai mare organizatie independenta din lume de promovare a drepturilor copiilor, ce cuprinde 30 de membri si desfasoara programe in peste 120 de tari.