La inițiativa primarului Cătălin Cherecheș și anul acesta elevii din clasele pregătitoare vor primi rechizite școlare și ghiozdane din partea Administrației Publice Locale. Acțiunea “Primul meu ghiozdan” a demarat în 2015, iar de atunci la fiecare început de an școlar peste 1200 de copii din clasa pregătitoare primesc rechizite școlare și ghiozdane din partea Administrației Publice Locale a Municipiului Baia Mare.

”Este o inițiativă care arată grija noastră față de copii și de viitorul lor, dar și faptul că este foarte important pentru noi ca toți aceștia să aibă cel puțin același standard. Trebuie să facem acum un gest care să împiedice apariția unor discrepanțe. Practic pentru câteva sute de lei în plus vrem să oferim tuturor preșcolarilor posibilitatea să beneficieze de aceleași standarde, astfel încât între cei care provin din familii cu posibilități mai mari și cei care vin din familii cu posibilități mai reduse să nu existe diferenţe și să nu existe o concurență din aceasta falsă între copii, care are ghiozdan mai frumos și care are ghiozdan mai urât.” a declarat Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare.

Rechizitele școlare urmează să fie împărțite de primarul Cătălin Cherecheș și reprezentanții Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Baia Mare.