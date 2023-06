Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Maramureș a finalizat lucrările de cadastru în comuna Poienile de sub Munte, din județul Maramureș. Proprietarii celor peste 14.000 de imobile vor primi, în curând, noile cărți funciare. Lucrările s-au desfășurat în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF), iar documentele au fost eliberate gratuit pentru cetățeni. Finanțarea a fost asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR).

Noile cărți funciare ale celor 14.230 de imobile din comuna Poienile de sub Munte vor fi înmânate autorităților locale, care le vor distribui proprietarilor.

În comuna Poienile de sub Munte, înregistrarea sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară a început în anul 2020 și a vizat o suprafață totală de 28.976,95 de hectare de hectare.

În prezent, din totalul de 76 de UAT-uri din județul Maramureș, două sunt cadastrate integral (Cupșeni, Poienile de sub Munte), iar în alte 12 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) pe întreg UAT, în alte 41 UAT-uri se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) pe sectoare cadastrale.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

Mai multe informații despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” sunt disponibile pe site-ul www.ancpi.ro.