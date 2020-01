La finalul anul 2019, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a convocat o conferință în Cabinetul Președintelui, unde și-a exprimat îngrijorarea cu privire la bugetul care va fi acordat Maramureșului, de către Guvernul PNL, pentru anul 2020. Din nefericire, aceste îngrijorări s-au adeverit foarte repede, iar șeful administrației județene, Gabriel Zetea a transmis vineri, 17 ianuarie 2020, în cadrul unei noi întâlniri cu media maramureșeană, faptul că începutul anului este unul extrem de greu pentru Consiliul Județean Maramureș, dar și pentru instituțiile din subordine.

”Avem deja adresele oficiale transmise de către Administrația a Finanțelor Publice Maramureș prin care au fost comunicate sumele oficiale pe care le vom primi în 2020, iar bugetul general al județului este cu 30% mai mic. În ceea ce privește bugetul acordat Consiliului Județean Maramureș, acesta a scăzut cu 50% față de anul 2019. Am avut discuții intense cu colegii de la Direcția Economică și, pur și simplu, nu știm cum să începem construcția acestui buget total nerealist în comparație cu nevoile existente. Dacă în 2019 am avut alocați 273 de milioane de lei pentru bugetul de funcționare a Consiliului Județean Maramureș și a instituțiilor din subordine, acum avem un buget de 201 milioane de lei. Aceasta reprezintă sume sunt previzionate a fi încasate în perioada următoare, în condițiile în care Guvernul PNL a alcătuit bugetul cu o creștere de 10% a veniturilor, ceea ce este total nerealist. Și sunt convins că nici acești 201 milioane de lei nu îi vom avea, pentru că nu vor exista încasări la acest nivel. În ceea ce privește bugetul propriu al Județului Maramureș, suma este cu 50% mai mică, respectiv în loc de 152 de milioane de lei cât a fost bugetul în 2019, în 2020 vom beneficia de numai 80 de milioane de lei. Sunt sume îngrijorător de mici și am stat aproape de dimineața până seara, în ultimele zile, alături de Serviciul Buget, să încercăm să gândim construcția bugetului pentru a putea funcționa în acest an. Și repet, nu vorbim aici despre bugetul de dezvoltare sau bugetul de investiții, ci vorbim doar despre funcționare: cheltuieli cu salariile, cu utilitățile, cu bunurile și serviciile care nu sunt asigurate sub nicio formă de către Guvernul PNL prin această alocare financiară”, a explicat președintele Gabriel Zetea.

Gabriel Zetea: ”Banii alocați Direcției pentru Protecția Copilului ajung pentru două luni”

Șeful administrației județene a dat doar câteva exemple dintre instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean, unde banii alocați de Guvernul PNL ajung doar pentru câteva luni. La Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului, nevoia financiară în anul 2019 a fost de 73 de milioane de lei, iar în 2020, necesarul ar fi de 80 de milioane de lei, fiind luate în calcul și creșterile mici de salarii previzionate, dar și creșterile de prețuri la utilități. Din această sumă necesară, Guvernul PNL a alocat, pentru acest an, 13 milioane de lei, bani care ar ajunge doar pentru două luni de zile de funcționare.

”Atât consideră Guvernul PNL că are nevoie județul Maramureș pentru a achita salariile celor 1000 de angajați din sistemul de protecție a copilului, pensiile persoanelor cu dizabilități, indemnizațiile celor care au în grijă persoane cu handicap grav. Situația nu e mult mai bună nici la Societatea ”Drumuri și Poduri Maramureș” SA, unde necesarul este de 40 de milioane de lei, iar în 2020 s-au acordat 10 milioane de lei. La Direcția de Evidență a Populației, de exemplu, s-au alocat 300.000 de lei din suma totală de 2,5 milioane care a fost executată la nivelul anului 2019”, a subliniat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, arătând că acestea sunt servicii publice pe care instituția județeană are obligația să le realizeze.

Dacă se alocă sumele necesare doar pentru Direcția pentru Protecția Copilului, Societatea ”Drumuri și Poduri Maramureș” SA și instituțiile culturale din subordine se consumă întregul buget alocat județului pentru anul 2020. Aceasta, fără să fie luați în calcul banii care trebuie alocați spitalelor din subordinea CJ Maramureș, Aeroportului Internațional ”Maramureș”, școlilor speciale, Serviciului ”Salvamont” Maramureș, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” Maramureș, Centrului Militar, dar și sumele necesare la investiții, la credite și dobânzi, la bunuri și servicii pentru Consiliul Județean. ”Guvernul PNL ne obligă, din start, să încălcăm legea, pentru că nu putem aloca sumele pentru buna funcționare a acestor instituții pentru 12 luni de zile și vom aloca doar pe câteva luni. Nu știu cum vor privi acest lucru instituțiile de control, însă încercăm să tragem un semnal de alarmă”, a subliniat președintele Gabriel Zetea, care a arătat că asumarea răspunderii Guvernului PNL pe Legea Bugetului a fost total neconstituțională. Faptul că această lege nu a intrat în Parlament, pentru ca deputații și senatorii să poată aduce amendamente, reprezintă o altă problemă. Și, potrivit șefului administrației județene, parlamentarii de Maramureș ar trebui să returneze indemnizațiile primite în luna decembrie 2019, pentru că activitatea lor nu a existat în Parlamentul României.

În ceea ce privește situația dezastruoasă privind bugetul județului, președintele Gabriel Zetea a anunțat că va avea, în perioada următoare, întâlniri cu toți salariații din instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean pentru a găsi, de comun acord, o soluție care să fie unanim acceptată de toată lumea. În cadrul acestor întruniri va fi abordată și viziunea Guvernului PNL, care consideră că la Cluj este nevoie de mult mai mulți bani decât la Maramureș, viziune pe care, vreme de mai bine de două decenii, au avut-o toate guvernele de dreapta.