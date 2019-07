Mihai Morar are planuri mari pentru mezina familiei, Roua, care a venit perfect sănătoasă pe lume. Prezentatorul s-a gândit deja la meseria spre care o va îndruma pe fetiță atunci când o să crească.

Mihai Morar a lipsit de la emisiunea pe care o are la radio ZU pentru că în acest timp aștepta cu emoții să își țină micuța în brațe. Mai în glumă, mai în serios acesta a spus că s-a gândit deja la meseria pe care o va avea fetița, sperând să îi calce pe urme.

“Cred că va ajune om de radio, nu om de televiziune, pentru că s-a născut în timpul programului de la radio”, a spus Mihai Morar la Antena Stars.

Mihai Morar a ales numele celui de-al treilea copil

”Să fii tu Binele, Iubirea din lumea asta dură

Fiindcă e singura și n-o primim pe-a doua.

Dintr-un ocean, tu nu ești doar o picătură,

Tu ești oceanul dintr-o picătură. Tu ești ROUA!”

A fost cea mai mare dispută în familie. Fetele voiau să-şi impună ele. Fetele voiau să pună ceva care să rimeze cu numele lor. S-a spus şi Tamara. Eu voiam Nectara. Am vrut să poarte un singur nume şi un nume de Sfânt la biserică. Va fi un nume românesc, scurt şi la obiect. Când am ales numele eram în maşină spre ecografie şi cineva din familie a spus numele pe care l-am ales şi am fost toţi de acord”, a spus Mihai Morar