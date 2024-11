România nu își poate permite să lase pădurile vulnerabile în fața intereselor private! Susțin să îi sancționăm dur – cu închisoarea – pe cei care le defrișează! La fel de important este să protejăm și spațiile verzi din orașe, să nu lăsăm betoanele să înlocuiască locurile de recreere și aer curat.

Noul Cod Silvic se află la dezbatere în comisii, unde avem de analizat zeci de amendamente. Unele sunt îndelung așteptate, altele reprezintă un pericol real pentru ce a mai rămas intact din pădurile României. Îmi exprim public opoziția față de articolul 59, spre exemplu, care, în varianta actuală, restricționează accesul celor care monitorizează ilegalitățile.

La fel ca alți parlamentari, am primit sute de petiții din partea românilor din toată țară. Oamenii sunt consternați, pe bună dreptate, de anumite prevederi propuse pentru noul Cod Silvic. În numele lor, dar și al meu, al tuturor românilor care ne dorim să protejăm tezaurul viu al României, insist să păstrăm accesul liber pentru jurnaliști și ONG-uri!

În cadrul comisiilor din Parlament, alături de colegii mei din USR, ne zbatem pentru a proteja nu doar pădurile, ci și spațiile verzi din orașe. Sub coordonarea colegei mele, deputata Diana Buzoianu, am reușit să introducem amendamente vitale în noul Cod Silvic, transformând distrugerea vegetației forestiere și a arborilor din orașe în infracțiuni. Vrem confiscarea camioanelor implicate în transporturile ilegale, dar și protejarea arborilor seculari. Am stabilit și un obiectiv de împădurire de 10.000 de hectare anual, ca o asumare fermă a viitorului verde al țării.

Pădurile României, dar și zonele verzi din localități trebuie protejate real, nu doar declarativ. Societatea civilă este un pion important în acest deziderat. Cum v-am obișnuit, continui să fiu vocea voastră în Parlament. Voi continua să lupt pentru o Românie care să își respecte cetățenii, patrimoniul, sportul și mediul, pentru o legislație care să fie transparentă și de încredere!

Brian Cristian