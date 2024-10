„Am fost gazdă în Parlamentul României pentru un grup de 46 de elevi de acasă, din Maramureș, de la Colegiul Național Dragoș Vodă Sighetu-Marmației. Au venit la București alături de profesoarele lor, Doinița Păduraru și Claudia Dura, dar și de profesorul Gheorghe Tăut, coordonatorul acțiunii. Ca tânăr care nu și-a uitat idealurile și luptă pentru ele, i-am sfătuit pe elevi să fie activi și să se implice în procesul decizional. Să tragă de mânecă aleșii, pentru că doar astfel vocea lor va fi auzită și nevoile lor vor fi împlinite!



Mi-am asumat să fiu vocea tinerilor și nu mă abat de la acest drum. Voi milita mereu pentru drepturile lor și pentru îmbunătățirea constantă a legislației. Nu voi uita niciodată cât de greu mi-a fost ca parlamentar tânăr, în opoziție. Cum am muncit mai mult decât ceilalți și cât efort a necesitat pentru a mă face remarcat și susținut în misiunea pe care mi-am asumat-o când maramureșenii mi-au acordat încrederea. Am reușit și vreau să ofer și altor tineri șansa de a se face auziți. Să se implice activ în schimbarea în bine pe care ne-o dorim pentru România!

Am discutat despre cum funcționează democrația și rolul pe care fiecare cetățean îl poate avea în acest proces. Le-am oferit un loc simbolic la masa deciziilor din sala de ședință a grupului parlamentar USR. Le-am vorbit despre atribuțiile unui parlamentar, despre provocări și cât de multă muncă este necesară pentru a face o diferență reală. Despre proiectele mele legislative, inclusiv inițiativa votului la 16 ani, pe care o susțin din toată inima, dar și noua Lege a tineretului, un proiect important pentru viitorul tinerilor din România.

Elevii mi s-au alăturat în ședința de plen, unde au văzut cum se desfășoară dezbaterile și cum se iau deciziile ce ne afectează pe toți. Vizita s-a încheiat cu un tur al Parlamentului României. Am subliniat că, dincolo de frumusețea arhitecturală și istoria acestui loc, Parlamentul trebuie să fie o oglindă a voinței poporului. I-am încurajat să rămână informați, să se implice, continuând să lupte pentru ceea ce cred și își doresc. Eu voi fi mereu vocea lor și îi voi sprijini, pentru că viitorul este despre ei și trebuie să aibă un cuvânt în fiecare decizie pe care guvernanții o iau. Cu cât sunt mai activi și mai vocali, cu atât mai mult politicienii vor simți presiunea de a acționa conform intereselor tinerilor!”, spune Brian Cristian.