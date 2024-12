Situația din USR Maramureș este exact ca cea din politica românească. Cu trădători, cu înțelegeri duse până pe ultima sută de metri și răzgândiri de ultimul moment, cu luzări care se dau haiduci și cu cel mai pregătit om, aruncat la gunoi că e prea bun pentru echipa din care face parte!

Cu toate că Brian Cristian e locomotiva partidului și singurul capabil să aducă voturi pe persoană fizică, înainte cu câteva zile de depunerea candidaturilor pentru Alegerile Parlamentare, Brian Cristian nu era în cărți pentru a fi pe prima poziție pentru Camera Deputaților. Înțelegerile tacite au adus această anormalitate! O parte din USR s-a vândut la PSD pentru 2-3 posturi calde și au vrut să-l vândă și pe Brian. PSD-ul vrea capul lui Brian că cei roșii sunt conștienți că în 2028 îl va bate pe Dăncuș cu scor de neprezentare! Aceiași colegi îi pun bețe în roate și deputatului de Maramureș, singurului reprezentat al USR-ului din Maramureș rămas în politica de centru. Votul de ieri a creat multă indignare în oraș! Acum Brian Cristian își amenință colegii cu excluderea. Este normal pentru ce au făcut și ce au votat pentru că destui băimăreni și-au pus nădejdea în ei.

„În USR Baia Mare, integritatea nu este negociabilă!

Dragi băimăreni, astăzi mă văd nevoit să mă adresez vouă pentru a mă delimita clar de deciziile unor colegi din USR care contravin flagrant valorilor în care cred și care pentru mine sunt sfinte. Eu nu fac compromisuri care pun în pericol încrederea voastră în noi! Cred în politica făcută cu demnitate, în interesul cetățenilor, nu a funcțiilor obținute prin negocieri de culise.

Am constatat cu dezamăgire că unii aleși locali USR au girat majorarea taxelor și a impozitelor locale, punând o povară suplimentară pe umerii băimărenilor. Am avertizat public că acest proiect este toxic, că trebuie respins, însă decizia lor a fost cu totul alta. Nu doar că au susținut demersul administrației PSD, dar toate indiciile arată că au tranzacționat interesele băimărenilor pentru funcții publice. Acest lucru este de neacceptat!

USR este un partid al integrității, al transparenței și al respectului față de cetățeni. Eu cred și respect aceste valori și nu voi tolera niciun act care să le trădeze! În calitate de președinte al USR Baia Mare, pe lângă analiza activității colegilor implicați, voi propune sancționarea lor, care poate merge până la excluderea din partid. Vă spun sincer, dacă aș avea pârghiile statutare, i-aș exclude pe loc! Dacă cineva a uitat pentru cine luptăm, e momentul să își reamintească sau să plece!

Am fost ales să reprezint cu demnitate Baia Mare, Maramureșul și România. Nu am uitat niciodată de unde am plecat și pentru ce lupt. Vă asigur că voi continua să fiu vocea voastră în Parlament și principalul critic al administrației locale, pentru că merităm mai mult: o politică făcută în interesul oamenilor, nu a jocurilor de culise!” – se arată într-o informare publică transmisă de Brian Cristian, președinte USR Baia Mare și deputat de Maramureș.