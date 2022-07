Botiza, gazda ascunsa a aleșilor locali PSD

Pe 21 iulie este convocata in frumoasa localitate Botiza ședința in care se vor înfrunta aleșii locali PSD! Este știut faptul ca socialiștii maramureșeni sunt nemulțumiți de verișorii lor de la PMP… Aceștia din urma vor fi si ei prezenți la masa bogaților de la Botiza!

Subiectele de pe ordinea de zi nu se știu! Discuțiile in jurul subiectelor legate de organizațiile inexistente PSD din Baia Mare, Cavnic sau Baia Sprie, precum si înțelegerile personale ale liderului maxim Zetea cu Morar vor încinge arșița zilei de mâine!

Revenim!

Sursa: Maramureș Online