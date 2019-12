Borșenii au reușit, din nou, să iasă în evidență la nivel național, de data aceasta prin lucruri pozitive. Ansamblul „Cercănelul” alături de Ion Sorin Timiș, primarul orașului Borșa a pornit la colindat în Caitală. După ce au fost la Regia națională a Pădurilor, la Parlament și la Guvern, frumoșii borșeni au ajuns și în platoul unei cunoscute emisiuni unde au colindat în direct.

Impresionați de autenticitatea costumelor și de felul în care s-au prezentat, responsabilii Social Media de la Guvernul României au postat la doar câteva ore o forografie de copertă cu grupul de borșeni.

„Tradițiile, obiceiurile și portul tradițional sunt o carte de vizită pentru noi borșenii și ne mândrim cu asta. Am dus prin colindele învățate de la bunicii noștri o parte din Maramureș tocmai la București și am fost primiți cu mare bucurie. Am văzut că am fost puși la loc de cinste în Guvernul României și nu putem fi decât mândri de acest lucru și să spunem: suntem pe drumul cel bun”, a declarat Ion Sorin Timiș, primarul orașului Borșa.