Competiția #Magicin5 s-a terminat, iar câștigătorul, anunțat în urma contorizării vizualizărilor de pe canalul de YouTube @catmusicromania, este Denis din echipa lui Alex Velea.

Pe lângă eforturile liderilor, ale concurenților și ale întregilor echipe, locul în care s-a desfășurat show-ul a fost unul de poveste și a contribuit la succesul proiectului.

Totul s-a întâmplat la Borșa, în Maramureș, iar autoritățile locale au susținut și sprijinit organizarea acestui eveniment.

Am stat și noi de vorbă cu Timiș Ion Sorin, primar al orașului Borșa din 2014, și am aflat ce are Borșa special.

Red: Cum vi s-a părut ideea organizării acestui Talent Show la Borșa, atunci când ați auzit prima dată de el?

Imediat dupa Sărbători, într-o discuție cu Andrei Șovan (organizatorul), care e din Borșa, am aflat de acest show și am spus da pentru că aveam încredere în el ca producator și știam că va reuși să facă ceva bun și m-am gândit imediat că orice turist care vine în Borșa o să arate mai departe lucrurile frumoase de aici și astfel vor mai veni și alții.

Mi se părea imposibil să adunam 70 de oameni, dar s-a întâmplat.

Majoritatea care au fost aici sunt oameni cunoscuți care au pe rețelele de socializare mii și zeci de mii de prieteni. Am încercat astfel să oferim și să arătăm câtor mai mulți tot ce are mai de calitate Borșa.

Red: Cât de importante sunt rețelele social media, astăzi, pentru o primărie?

Eram sceptic, dar azi rețetele de socializare au depășit mult și televiziunile. Pentru că la tv te uiți la ce vor ei, iar pe social media – la ce vrei tu. Pentru primărie e foarte bine pentru că ești în timp real în legătură cu cetățenii. Și îi poți ajuta. Poate e nevoie de deszăpezire, poate apare nevoi în caz de secetă, alții cer informații.

Din ce în ce mai multe solicitări vin pe social media, inclusiv programări pentru nuntă.

Pentru Borșa, care este stațiune turistică de interes național, rețelele de socializare pot oferi un spațiu larg de promovare.

Red: Borșa – destinație turistică. Dați-ne câteva motive bune pentru care ar veni aici turiștii.

În primul rând este cel mai curat aer din România.

Cea mai apropiată zona industrială este la 200 de km. Borșa este o depresiune înconjurată de două parcuri naturale: Parcul Național Munții Rodnei și Parcul Natural Munții Maramureșului.

Deține recorduri la nivel național, precum cea mai înaltă cădere de apă, Cascada Cailor, de 90 de metri, cel mai înalt vârf din Carapații Orientali, Vârful Pietrosul Rodnei, 2303 m, singurul lac natural din România care are forma țării, lacul Iezer.

Este, de asemenea, orașul în care jumătate de populație locuiește în străinăte, dar ceea ce este important este că cei plecați spun că vin acasă, nu în România, iar când pleacă din Borșa spun că merg la lucru, nu acasă.

Un alt record a fost înregistrarea temperaturii de -32 de grade Celsius, cea mai scăzută din România, anul acesta, la stația meteo din Borșa.

Este și orașul cu 29 de biserici pe 43 de mii de hectare.

În Borșa este cea mai înaltă trambulină de sărituri cu schiurile din Europa.

Iar primul concurs de schi internațional a fost aici în anul 1942. În 1948 era programată și organizarea Olimpiadei de iarnă, dar din cauza războiului s-a anulat.

Sunt 2500 de locuri de cazare în Borșa. E o stațiune turistică de interes național.

Și un alt record, suntem cea mai lungă localitate din România – 52 de km.

Este greu de stabilit când e cel mai bine de venit la noi: primăvara, când munții sunt plini de brândușe, și în mai, când bujorul de munte transformă munții în roșu aprins, vara, când verdele de pe munți este atât de intens încât te pierzi în imensitatea lui, toamna când pădurea devine ruginie și nu mai știi ce să privești și să fotografiezi, pentru că 70% din localitate este acoperită de păduri, sau iarna când relieful este schimbat total, iar zăpezile ajung și la 3 m în zonele înalte, ne mai spune Timiș Ion Sorin.

O fotografie făcută în aprilie, în 2013, în Borșa, a apărut pe coperta revistei National Geographic

Red: Pe lângă atracțiile turistice, ce evenimente culturale sau de divertisment se întâmplă, de obicei, în Borșa?

Cel mai cunoscut și căutat eveniment este Festivalul Nopții de Sânziene, din 24 iunie. Mai este și Sărbătoarea focului, unde se organizează un alai în care toți localnicii sunt îmbrăcați în starie popuare. Alaiul a avut o lungime de 3 km în 2019. Hora la Prislop este o altă sărbătoare câmpenească. La fiecare dintre acestea vin și mulți oameni din afara orașului. Spre exemplu, în 2014, au fost 9000 de spectatori la Noaptea de Sânziene.

La data de 23 aprilie este sărbătorită și ziua orașului, de Sfântul Gheorghe, iar în al doilea weekend din luna iunie are loc etapa națională de alergare pe munte, unde anul trecut au participat 700 de alergători.

În fiecare an, la sfârșitul iernii, marele firme producătoare de echipamente sportive organizează aici lansarea noilor colecții, acesta fiind iar un eveniment.

Red: Ce reacții ați primit de la localnici în urma organizării concursului #Magicin5 la Borșa?

Când am lansat numărătoarea inversă, lumea nu înțelegea despre ce o sa fie vorba, dar odată ce au aparut postări de la participanți, au fost încântați și bucuroși că promovăm la un așa nivel Borșa pe site-urile de socializare.

De când a început concursul, am primit sute de mesaje în care oamenii mă întrebau diverse despre cine cântă, cine o să mai vină…

S-a organizat un concurs de creație muzicală în cel mai pitoresc oraș din România, iar Borșa s-a bucurat de cel mai renumit concurs online, de creație muzicală, din România.

În urmă cu 60 de ani, în zonă s-a filmat și Pintea Viteazul și atunci Borșa a fost împânzită de actori și artiști.

Sursă: The Trust Word