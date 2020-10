Prietenii și colegii de breazlă îi regretă decizia, iar mesajele de mulțumire și apreciere, curg pe rețelele de socializare.

Vă prezentăm mai jos, mesajul postat de unul dintre colegii săi:

„Dragii mei prieteni virtuali, după cum ați aflat, emisiunea Lumea lui Banciu și-a încetat existenta, dupa mai bine de noua ani. Nu este vorba despre teorii ale conspiratiei. Pur si simplu, Radu a ales sa mearga pe alt drum. Sigur ca lasa un imens gol in urma. Si in inima mea.

Dar fiecare dintre noi trebuie sa ia decizii radicale, uneori. Ii multumesc lui Radu Banciu pentru o colaborare excelenta. In cei peste noua ani, nu am reusit sa ne certam nici macar o singura data. Sigur ca au fost si momente mai grele, dar am trecut peste, iar apoi, hohotele noastre de ras cand pregateam emisiunea se auzeau din nou in tot postul.