„Este incredibilă voința aripii progresiste de a rescrie istoria. Cazul Mihai Șora este emblematic despre cum se încearcă să fie spălată memoria unui popor”, scrie Dan Andronic.

„Pentru cei care vor să explice trecutul tulbure al comunistului Șora, până și Ana Pauker a devenit dezirabilă, este un soi de figură revoluționară luminoasă.

Acum înțelegeți de ce li se spune neo-marxiști?

Am citit numeroase comentarii și am izolat câteva linii de comunicare:

– Ana Pauker s-a opus colectivizării. Fals! A susținut aplicarea 100 la sută a modelului sovietic.

– A fost eliminată din PMR pentru că era evreică. Fals! A fost dată jos din conducerea partidului pentru că a încercat să-l răstoarne pe Dej. A fost anchetată timp de două luni, dar nu a pățit nimic, și-a păstrat o parte a privilegiilor.

– A vrut binele poporului român. Fals! A revenit în România din URSS fiind îmbrăcată în uniformă sovietică, a semnat actul de cedare a Insulei Șerpilor, a susținut ruperea relațiilor cu Occidentul.

Nu există nimic luminos în această femeie.

Principesa Ileana a României o caracteriza pe Pauker ca fiind un „boa constrictor care abia fusese hrănit, așa că nu te mănâncă pe loc! Greoaie și trândavă cum era avea tot ce este respingător, dar totodată fascinant la un șarpe.

Puteam să îmi imaginez cu ușurință, doar privind-o că își denunțase propriul soț, care fusese, ca urmare, împușcat; iar întâlnirile mele ulterioare cu ea mi-au demonstrat strălucirea rece și dezumanizantă datorită căreia ajunsese la puternica poziție pe care o ocupa acum”, a mai scris jurnalistul.

Conştienţi că istoria nu poate fi mistificată şi nici rescrisă după bunul plac al unor personaje cel puţin dubioase, tot mai mulţi români aleg să renunţe la serviciile eMag.

„Cumpăram destul de frecvent de la Emag si Fashion Days. Azi am vrut să comand 2 bluze de la Fashion Days. In sfarsit, intrând pe site am văzut doar opțiunea de a ridica de la Emag sau de a comanda doar prin Emag. Nu stiam că grupul Fashion Days a fost achiziționat de Emag. Deci am sunat, mi s-a spus că da, Fashion Days a fost cumpărat de Emag și că nu am opțiunea de a ocoli Emag. Ok, am renunțat. Nu cred că este ok să finanțăm din banii noștri campanii care mistifică realitatea. În plus privirea stalinistului de pe orice stâlp, clădire s.a. provoacă vomă și greață. Adică România cred că trebuie să meargă înainte, nu înapoi. #BoicotEmag”