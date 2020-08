Democrația este unica formă de organizare umană în care respectarea drepturilor individuale permite manifestarea liberă a spiritului creativ, asigurând motorul dezvoltării și creării bunăstării colective, singura capabilă să asigure progresul general al unei societăți. De-a lungul istoriei sale, omenirea a evoluat datorită liderilor competenți și corecți, oameni capabili să înțeleagă și mai ales să accepte că interesul colectiv e mai presus decât cel individual, iar asumarea unor forme organizate de exercitare a puterii presupune curaj, determinare și mai ales onestitate.

În schimb, într-o societate lipsită de logică socială și cu un sistem de valori mediocru, delegarea puterii unor oameni lipsiți de responsabilitate și cinste, generează existența corupției, abuzurilor, îmbogățirii oneroase și anulării valorilor democrației reale. Totuși, în orașul nostru există și oameni a căror aspirații sunt compatibile cu normele de etică, persoane care nu văd în deținerea unei forme de autoritate o trambulină spre accederea în rândurile unei nomenclaturi parvenite. Un asemenea om este și Bogdănel Gavra, binecunoscut în comunitatea căreia și-a dedicat o mare parte din energie și pricepere, dovedind competență profesională, omenie și un adevărat spirit civic. I-am luat un interviul prin prisma unui posibil viitor parcurs în viața publică, cerându-i să raspundă la întrebări cu sinceritatea specifică oamenilor responsabili…

R: – Există o vorbă care spune că adevăratele personalități provin din mediul satului tradițional românesc, spațiul unde se formează și se călesc marile caractere. Unde sunt rădăcinile familiei Gavra și ce elemente vă definesc parcursul din prima parte a vieții ?

B.G: – M-am născut în satul Someș Guruslău, parte a comunei Năpradea din judetul Sălaj, un așezământ a cărei istorie este atestată prin probe arheologice vechi de 12 secole, din părinți buni români, cu rădăcini în satele Aluniș și Inău, sălăjeni harnici și cu frică de Dumnezeu din zona Jiboului. Prin prisma profesiei tatălui meu, ne-am mutat la Valea Vinului în județul Satu Mare, iar din 1990 am venit și am rămas în Baia Mare. Aș concluziona spunând că rădăcinile mele sunt ardelene, cu ramificații în trei județe reprezentative din Nord Vestul României.

R: – Copilăria și adolescența sunt etape care ne marchează parcursul vieții, într-un context mai larg reprezentat de familie. Ce influență au avut părinții la modul general, dar și prin prisma profesiilor exercitate… dacă aveți amintiri care definesc perioada menționată?

B.G: – Am fost un copil fericit, crescut într-un mediu armonios cu tatăl preot ortodox și mama educatoare, fiindu-mi insuflate încă din pruncie valorile familiei tradiționale românești, precum munca, respectul și iubirea aproapelui, milostenia, cinstea și corectitudinea și nu în ultimul rând credința în Dumnezeu. Îmi amintesc că îl însoțeam de mic pe tatăl meu la activitățile religioase, părintele Gavra devenind pentru mine o icoană și un punct de referință în ceea ce înseamnă preoția. După un timp, încercările la care am fost supuși ne-au făcut viața dificilă, în special tatălui meu care timp de 18 ani a îngrijit-o și iubit-o pe mama care era grav bolnavă. S-a stins în anul 2015. Dacă tatăl meu este și astăzi alături, dându-mi sfaturi și îndrumări, în momentele grele mama mă privește, cu siguranță, din ceruri și veghează asupra destinului meu și al familiei mele.

R: – Traseul educațional urmat este determinant în orientarea profesională și parcursul social al fiecărui individ. Unde și ce studii ați urmat și dacă actuala dumneavoastră formare are la bază opțiuni materiale sau vocaționale?

B.G: – Cu siguranță practic profesii și activități vocaționale, toate opțiunile mele fiind alese în mod responsabil și conștient. Studiile primare le-am urmat în Valea Vinului, cu dascăli dedicați și implicați, iar studiile gimnaziale la Școala Nichita Stănescu din Baia Mare, după mutarea familiei în anul 1990. Liceul l-am absolvit la “Emil Racovita”, iar studiile universitare urmate reflectă matricea mea umană și comportamentală datorată și familiei. Sunt licențiat al Universitătii din Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă, în completare existând și două licențe postuniversitare, un masterat în politici sociale de incluziune a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor vârstnice, obținut la Universitatea de Nord Baia Mare și unul în Drept canonic obținut la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Consider că mi-am desăvârșit parcursul educational și formarea profesională obținând un Doctorat în sociologie, tot la Oradea.

R: – Pregătirea universitară nu are o valoare reală și cunatificabilă dacă nu este valorificată prin practică profesională. La competențele multiple deținute, ce parcurs v-ați ales? Satisfacțiile obținute sunt proporționale cu efortul și străduința depuse în anii de studii?

B.G: – În afară de influența firească pentru preoție venită din partea tatălui meu, mi-am decis singur parcursul profesional și spre deosebire de mulți alți confrați, nu am ales sa rămân doar un preot de parohie și atât. Dimpotrivă, am simțit că pot și trebuie să fac mult mai mult, motiv pentru care am avut, aproape în permanență, două sau mai multe activități complementare. Astfel, în anul 2002 am devenit profesor la Seminarul Sfântul Ierarh Iosif Marturisitorul Baia Mare, iar din 2003 am început activitatea în cadrul administrației publice locale, la Serviciul Public de Asistenta Socială Baia Mare. Timp de 15 ani am fost implicat direct și responsabil în activitatea socială parcurgând pe rând etapele profesionale, inspectorul debutant din 2003 ajungând în anul 2012 Directorul general al instituției, de unde am plecat în anul 2018.

R: – Bogdan Gavra este cunoscut comunității băimărene ca un lider respectat în activitatea de asistență socială, un bun familist, dar și ca un preot dedicat enoriașilor. Menționați-ne câteva repere din activitatea extraprofesională și parcursul profesional ca membru al clerului…

B.G: – Consider că în afară de credinț, fără de care nu concept viața, cea mai mare realizare a mea ca fiind socială este familia, căsătoria cu Anca Cristina, cea care mi-a dăruit doi copii minunați, pe Elisei și Miriam de 10 respectiv 8 ani. Ei sunt elementele care mă motivează și la care ma gândesc în momentele dificile. Datorită lor nimic nu este prea greu, iar viața a devenit o perpetuă provocare. Ca membru al clerului am urmat parcursul firesc, în 2009 am devenit diacon, iar din 2010 preot la Parohia “Duminica Mironosișelor” din Baia Mare, o parohie nouă unde împreună cu părintele Daniel am realizat mai întâi o biserică de lemn. Și pentru că doream să mă implic mai mult, în perioada 2014-2017 am fost consilier social filantropic al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, poziție din care, printre multe alte activități de succes, am contribuit decisiv la obținerea proiectului de reabilitare a Palatului Cultural din Sighetu Marmației.

R: – Din luna februarie a acestui an, România se află într-o criză sanitară profundă generată de noul coronavirus, parte a unei pandemii care a afectat întreaga omenire. Sunteti un om responsabil social și uman, știm că alături de mulți alți oameni de bine din Baia Mare ați ales să vă implicați contribuind prin acte de voluntariat la dotarea sistemului medical, dar și la ajutarea categoriilor sociale defavorizate. Ne puteți oferi câteva detalii?

B.G: – Activitatea asociației și a celor implicați în acțiunile de susținere a luptei împotriva epidemiei COVID din Baia Mare este cunoscută și a fost intens mediatizată pe plan local și național. Vă asigur că vom continua să sprijinim atât activitatea medicală prin colectarea de fonduri pentru achiziționarea materialelor necesare cât și pe cei mulți și în nevoi, oameni singuri sau bolnavi care au nevoie de solidaritatea și ajutorul comunității. În urma acestei campanii și datorită complexității situației sociale din municipiu, am luat decizia să dau o altă dimensiune implicării mele, intrând în viața publică ca reprezentant al cetățenilor din Baia Mare.

R: – Domnule Gavra, să înțelegem că veți intra în politică ca și candidat pentru o demnitate publică?

B.G: – Am intenția să devin unul din reprezentanții cetățenilor în Consiliul Local, poziție din care să militez pentru o nouă dimensiune și responsabilitate în activitatea de asistență socială și nu numai. Băimărenii sunt oameni generoși și cu un pronunțat simț civic, infrastructura administrativă necesară există, trebuie doar mai multă responsabilitate și implicare, dar mai ales realizarea unei legături permanente și directe cu aceștia. Iar eu asta îmi propun, să-mi asum problematica celui mai dificil cartier din Baia mare, în calitate de consilier local și reprezentant direct al cetatenilor!

R: Vă mulțumim frumos pentru timpul acordat și vă dorim mult succes!